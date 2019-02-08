Росстат зафиксировал рекордный рост экономики, россиянам запретили наблюдать за украинскими выборами, а Европа признала венесуэльского самозванца
Подводим информационные итоги недели в подкасте Радио «Комсомольская правда»
Росстат зафиксировал рекордный рост экономики, россиянам запретили наблюдать за украинскими выборами, а Европа признала венесуэльского самозванца
Гость программы: Алексей Анатольевич Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог.
Главные темы:
- Росстат зафиксировал рекордный рост экономики по итогам 2018 года.
- Выборы на Украине. Зеленский, Тимошенко или все же Порошенко?
- Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины. Но Россия отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева.
- Юлия Тимошенко попросила Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко.
- Волна "минирований" прокатилась с востока до запада России.
- Мятежные генералы и вооруженные банды. Кто решит судьбу Венесуэлы.
- Лавров заявил о грубом вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
- Страны Европы признали венесуэльского самозванца.
- Русские в Венесуэле: Нас тут всегда любили, а теперь — называют «выродками».
- Потери недели: ушли Дэцл и Сергей Юрский.