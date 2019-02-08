2019-02-08T20:39:45+03:00
Картина недели
Елена АФОНИНА@radio_kp

Росстат зафиксировал рекордный рост экономики, россиянам запретили наблюдать за украинскими выборами, а Европа признала венесуэльского самозванца

Подводим информационные итоги недели в подкасте Радио «Комсомольская правда»Подводим информационные итоги недели в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Подводим информационные итоги недели в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Росстат зафиксировал рекордный рост экономики, россиянам запретили наблюдать за украинскими выборами, а Европа признала венесуэльского самозванца

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Гость программы: Алексей Анатольевич Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог.

Главные темы:

- Росстат зафиксировал рекордный рост экономики по итогам 2018 года.

- Выборы на Украине. Зеленский, Тимошенко или все же Порошенко?

- Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах президента Украины. Но Россия отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева.

- Юлия Тимошенко попросила Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко.

- Волна "минирований" прокатилась с востока до запада России.

- Мятежные генералы и вооруженные банды. Кто решит судьбу Венесуэлы.

- Лавров заявил о грубом вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.

- Страны Европы признали венесуэльского самозванца.

- Русские в Венесуэле: Нас тут всегда любили, а теперь — называют «выродками».

- Потери недели: ушли Дэцл и Сергей Юрский.

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