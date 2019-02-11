2019-02-11T13:29:34+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Минпромторг выступил за возвращение палаток и ларьков. А вам это нужно?

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Минпромторг выступил за возвращение палаток и ларьков. А вам это нужно?

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Главные темы:

- 11 февраля аналоговый сигнал федеральных каналов отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.

- Телеведущая Андреева раскритиковала творчество Запашного.

- Психолог назвала основную опасность соцсетей.

- Певец Махмуд выиграл музыкальный конкурс "Сан-Ремо".

- Разбогатеть на бабушкиных ложках: за какие старинные вещи дадут сотни тысяч, а что не возьмут даже даром. Не пора ли разобрать хлам, вдруг там спрятан раритет? Разбираемся, реально ли заработать на продаже антиквариата.

- Американский рэпер обновил мировой рекорд по скоростной читке.

- «Я думала, фамилия вымышленная»: участница Comedy Woman извинилась за шутку про Карбышева. Актриса Наталья Медведева призналась, что не знала, о чем шутит.

- Впервые в России директором школы назначили православного священника! Школу в Калининградской области возглавил иерей Крестовоздвиженского собора Александр Камбалин.

- Коридоры власти.

- Банки нашли способ избавить россиян от зарплатного рабства.

- Обзор прессы.

- Москвичи выстроились в ночную очередь за кроссовками Nike. В Столешниковом переулке парни просят прохожих девушек купить им еще одну пару, так как их пускают без очереди.

- Новости спорта.

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