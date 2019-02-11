Минпромторг выступил за возвращение палаток и ларьков. А вам это нужно?
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Минпромторг выступил за возвращение палаток и ларьков. А вам это нужно?
Главные темы:
- 11 февраля аналоговый сигнал федеральных каналов отключают в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.
- Телеведущая Андреева раскритиковала творчество Запашного.
- Психолог назвала основную опасность соцсетей.
- Певец Махмуд выиграл музыкальный конкурс "Сан-Ремо".
- Разбогатеть на бабушкиных ложках: за какие старинные вещи дадут сотни тысяч, а что не возьмут даже даром. Не пора ли разобрать хлам, вдруг там спрятан раритет? Разбираемся, реально ли заработать на продаже антиквариата.
- Американский рэпер обновил мировой рекорд по скоростной читке.
- «Я думала, фамилия вымышленная»: участница Comedy Woman извинилась за шутку про Карбышева. Актриса Наталья Медведева призналась, что не знала, о чем шутит.
- Впервые в России директором школы назначили православного священника! Школу в Калининградской области возглавил иерей Крестовоздвиженского собора Александр Камбалин.
- Коридоры власти.
- Банки нашли способ избавить россиян от зарплатного рабства.
- Обзор прессы.
- Москвичи выстроились в ночную очередь за кроссовками Nike. В Столешниковом переулке парни просят прохожих девушек купить им еще одну пару, так как их пускают без очереди.
- Новости спорта.