11 Февр. 17:05 2019-02-11T19:57:26+03:00

Группа школьников подожгла своего друга прямо на катке в Красноярске, чтобы потом опубликовать видео в соцсети. Фото: instagram.com

У подростков появилась смертельная игра «Подожги друга», а директором школы впервые в России назначили православного священника 00:00 00:00

Главные темы:

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