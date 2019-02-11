2019-02-11T19:57:26+03:00
Особый случай
Александр РОГОЗААнтон АРАСЛАНОВДина КАРПИЦКАЯ

У подростков появилась смертельная игра «Подожги друга», а директором школы впервые в России назначили православного священника

Группа школьников подожгла своего друга прямо на катке в Красноярске, чтобы потом опубликовать видео в соцсети. Фото: instagram.comГруппа школьников подожгла своего друга прямо на катке в Красноярске, чтобы потом опубликовать видео в соцсети. Фото: instagram.com

Обсуждаем жизненные ситуации, которые никого не оставляют равнодушными и требуют особого внимания!

У подростков появилась смертельная игра «Подожги друга», а директором школы впервые в России назначили православного священника

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Главные темы:

- Новая смертельная игра подростков - «Подожги друга». Жуткая мода на самоподжоги ради лайков пришла в Россию из США и Великобритании.

- Впервые в России директором школы назначили православного священника, и что это из этого вышло. Школу в Калининградской области возглавил иерей Крестовоздвиженского собора Александр Камбалин.

- В Казахстане перевернулась фура со спиртом, местные жители приехали с канистрами и черпают его вёдрами.

- «Нужно достигать 50 000 плана в день»: лже-экстрасенсы выманивали у пенсионеров деньги, обещая «заряженные космосом» лотерейные билеты. В Новосибирске вынесли приговор экс-милиционеру, сколотившему сетевой бизнес на целительстве.

- В Челябинске люди сговорились и понизили рейтинг одной из компаний в сети. Не из вредности, а на благо города. Так активисты борются с незаконной рекламой, и этот метод они, видимо, посмотрели в «Чёрном зеркале».

- В Подмосковье после ссоры двух девочек в бой на кулаках вступили отцы. В результате драки один двинул другому так, что тот упал, ударился головой об асфальт и умер.

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