12 Февр. 07:05 2019-02-12T13:34:21+03:00

Обсуждаем самые интересные темы вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Военным предложили отказаться от смартфонов, а Васильева призвала родителей не обсуждать школьных учителей в семье 00:00 00:00

Главные темы:

- Васильева призвала родителей не обсуждать школьных учителей в семье. Родители не должны обсуждать учителей с детьми - это подрывает авторитет школьных педагогов, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

- Бургеры и кола: ТОП-30 городов России, где больше всего любят фаст-фуд.

- Кировчанка просит у людей деньги, чтобы отдохнуть на Бали. Женщина попросила исполнить ее мечту и «скинуться кто сколько сможет», чтобы насобирать 100 тыс. рублей.

- Инспектор гаджетов. Названа цена LG G8 ThinQ, главного конкурента Galaxy S10. В России изобрели дроножабль.

- Петербург назвали самым романтичным городом России.

- Для воспитания тяжелобольных ребят и сложных подростков, а также временного размещения малышей, в России могут появиться профессиональные приемные семьи.

- Коридоры власти.

- Минкомсвязь предупредила о мошенничестве с отключением аналогового ТВ.

- Расходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции.

- Самую популярную девочку российского кино покупает Голливуд.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.