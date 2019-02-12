Военным предложили отказаться от смартфонов, а Васильева призвала родителей не обсуждать школьных учителей в семье
Обсуждаем самые интересные темы вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Военным предложили отказаться от смартфонов, а Васильева призвала родителей не обсуждать школьных учителей в семье
Главные темы:
- Васильева призвала родителей не обсуждать школьных учителей в семье. Родители не должны обсуждать учителей с детьми - это подрывает авторитет школьных педагогов, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.
- Бургеры и кола: ТОП-30 городов России, где больше всего любят фаст-фуд.
- Кировчанка просит у людей деньги, чтобы отдохнуть на Бали. Женщина попросила исполнить ее мечту и «скинуться кто сколько сможет», чтобы насобирать 100 тыс. рублей.
- Инспектор гаджетов. Названа цена LG G8 ThinQ, главного конкурента Galaxy S10. В России изобрели дроножабль.
- Петербург назвали самым романтичным городом России.
- Для воспитания тяжелобольных ребят и сложных подростков, а также временного размещения малышей, в России могут появиться профессиональные приемные семьи.
- Коридоры власти.
- Минкомсвязь предупредила о мошенничестве с отключением аналогового ТВ.
- Расходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции.
- Самую популярную девочку российского кино покупает Голливуд.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.