Расходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции, а в Сочи стартует Российский инвестиционный форум
В подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда» обсуждаем экономические новости, которые касаются каждого
Расходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции, а в Сочи стартует Российский инвестиционный форум
Главные темы:
- В Сочи стартует Российский инвестиционный форум.
- Самые неподъёмные цены на бензин по России — в Дагестане и Чечне.
- Расходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции.
- Папина тачка больше не нужна: подростки пересели на каршеринг.