2019-02-12T14:12:38+03:00
Личные деньги
Антон ЧЕЛЫШЕВОлег АДАМОВИЧАлексей БОЯРСКИЙ

Расходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции, а в Сочи стартует Российский инвестиционный форум

В подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда» обсуждаем экономические новости, которые касаются каждогоВ подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда» обсуждаем экономические новости, которые касаются каждого

В подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда» обсуждаем экономические новости, которые касаются каждого

Расходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции, а в Сочи стартует Российский инвестиционный форум

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Главные темы:

- В Сочи стартует Российский инвестиционный форум.

- Самые неподъёмные цены на бензин по России — в Дагестане и Чечне.

- Расходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции.

- Папина тачка больше не нужна: подростки пересели на каршеринг.

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