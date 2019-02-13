Брянский коммунальщик пообещал «дать в рыло» активистке за то, что она просила его засыпать лужи на дороге
Обсуждаем самые важные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Брянский коммунальщик пообещал «дать в рыло» активистке за то, что она просила его засыпать лужи на дороге
Главные темы:
- В Брянской области коммунальщик посоветовал протрезветь и пригрозил "хлопнуть в рыло" женщине, показавшей ему нечищеные сугробы и лужи.
- Полина Гагарина стала одним из фаворитов конкурса Singer в Китае.
- В Уфе администрация барбершопа назвала клиентов циничными и жалкими уродами. В день открытия в заведении устроили акцию "Плати сколько хочешь". Сотрудницу же возмутило то количество денег, которое оставляли посетители.
- Самые необычные подарки ко Дню всех влюбленных!
- В коридорах власти. Путин встречается в Сочи с Лукашенко.
- Краснодарец арендовал трамвай, чтобы бесплатно катать на нем горожан.
- Люди, которые застряли в московских аэропортах в связи со снегопадом.
- «Хочется уже выдохнуть»: суд закрыл дело против школьника-хакера, который подделывал оценки в электронном дневнике.
- В Госдуме приняли законопроект об изоляции сегмента РФ интернета.
- Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа.
- Обзор прессы.
- Эксперты назвали семь типов людей, с которыми неприятно путешествовать.
- Новости спорта.