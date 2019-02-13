2019-02-13T13:13:57+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Брянский коммунальщик пообещал «дать в рыло» активистке за то, что она просила его засыпать лужи на дороге

Обсуждаем самые важные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем самые важные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые важные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Брянский коммунальщик пообещал «дать в рыло» активистке за то, что она просила его засыпать лужи на дороге

00:00
00:00

Главные темы:

- В Брянской области коммунальщик посоветовал протрезветь и пригрозил "хлопнуть в рыло" женщине, показавшей ему нечищеные сугробы и лужи.

- Полина Гагарина стала одним из фаворитов конкурса Singer в Китае.

- В Уфе администрация барбершопа назвала клиентов циничными и жалкими уродами. В день открытия в заведении устроили акцию "Плати сколько хочешь". Сотрудницу же возмутило то количество денег, которое оставляли посетители.

- Самые необычные подарки ко Дню всех влюбленных!

- В коридорах власти. Путин встречается в Сочи с Лукашенко.

- Краснодарец арендовал трамвай, чтобы бесплатно катать на нем горожан.

- Люди, которые застряли в московских аэропортах в связи со снегопадом.

- «Хочется уже выдохнуть»: суд закрыл дело против школьника-хакера, который подделывал оценки в электронном дневнике.

- В Госдуме приняли законопроект об изоляции сегмента РФ интернета.

- Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа.

- Обзор прессы.

- Эксперты назвали семь типов людей, с которыми неприятно путешествовать.

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 148.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
1 Февраля 2019 7:05 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: Пятиклассники барнаульской школы заставили уволиться молодого учителя: дети кидались бумажками, плевались и снимали все это на телефоны

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
31 Января 2019 7:05 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: Мошенники начали звонить с официальных номеров «Сбербанка», а в нескольких регионах России проходят эвакуации из-за сообщений о минировании

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity