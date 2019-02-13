13 Февр. 07:05 2019-02-13T13:13:57+03:00

Обсуждаем самые важные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Брянский коммунальщик пообещал «дать в рыло» активистке за то, что она просила его засыпать лужи на дороге 00:00 00:00

Главные темы:

- В Брянской области коммунальщик посоветовал протрезветь и пригрозил "хлопнуть в рыло" женщине, показавшей ему нечищеные сугробы и лужи.

- Полина Гагарина стала одним из фаворитов конкурса Singer в Китае.

- В Уфе администрация барбершопа назвала клиентов циничными и жалкими уродами. В день открытия в заведении устроили акцию "Плати сколько хочешь". Сотрудницу же возмутило то количество денег, которое оставляли посетители.

- Самые необычные подарки ко Дню всех влюбленных!

- В коридорах власти. Путин встречается в Сочи с Лукашенко.

- Краснодарец арендовал трамвай, чтобы бесплатно катать на нем горожан.

- Люди, которые застряли в московских аэропортах в связи со снегопадом.

- «Хочется уже выдохнуть»: суд закрыл дело против школьника-хакера, который подделывал оценки в электронном дневнике.

- В Госдуме приняли законопроект об изоляции сегмента РФ интернета.

- Главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа.

- Обзор прессы.

- Эксперты назвали семь типов людей, с которыми неприятно путешествовать.

- Новости спорта.