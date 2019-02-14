2019-02-14T12:51:44+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов

Ежедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоуЕжедневное утреннее информационно-развлекательное к жизни побудительное шоу

Обсуждаем самые важные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов

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Главные темы:

- Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Коновалов в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.

- Почти 60 процентов россиян признались, что сейчас влюблены. Большинство влюбленных мужчины, а вот женщины подвержены нежному чувству меньше.

- Александр Друзь после скандала с редактором шоу «Кто хочет стать миллионером» слег с давлением.

- В Московском регионе обещают гололед.

- «Не хватает денег - иди и заработай»: в Якутии министр образования порекомендовал молодым родителям больше работать.

- Испыталка КП: журналистка жила по советам астрологам.

- День всех влюбленных. Назван самый популярный подарок ко Дню святого Валентина

- А каков прейскурант в вашем регионе? В Кисловодске пятерых бывших сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток от водителей.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Обзор прессы

- Новости спорта

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