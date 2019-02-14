Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов
Обсуждаем самые важные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов
Главные темы:
- Минюст предложил обязать родителей содержать детей-студентов. Такое заявление сделал глава ведомства Александр Коновалов в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
- Почти 60 процентов россиян признались, что сейчас влюблены. Большинство влюбленных мужчины, а вот женщины подвержены нежному чувству меньше.
- Александр Друзь после скандала с редактором шоу «Кто хочет стать миллионером» слег с давлением.
- В Московском регионе обещают гололед.
- «Не хватает денег - иди и заработай»: в Якутии министр образования порекомендовал молодым родителям больше работать.
- Испыталка КП: журналистка жила по советам астрологам.
- День всех влюбленных. Назван самый популярный подарок ко Дню святого Валентина
- А каков прейскурант в вашем регионе? В Кисловодске пятерых бывших сотрудников ГИБДД осудили за получение взяток от водителей.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Обзор прессы
- Новости спорта