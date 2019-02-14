2019-02-14T23:36:54+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВПавел ПРЯНИКОВ

Почему российские миллионщики щедро помогали русской революции

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактахРассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»

Почему российские миллионщики щедро помогали русской революции

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Главные темы:

- 77 лет назад Британская империя потерпела поражение в Сингапуре.

- Почему российские миллионщики щедро помогали русской революции .

- 69 лет назад был подписан Советско-Китайский договор о дружбе и взаимной помощи. Почему договор не появился раньше и почему отношения Советского Союза с Китаем вскоре стали враждебными.

- Правители России: Николай II.

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23 Июля 2018 21:05 - 22:04

Предыстория: мысли, факты, суждения

Тема: Украинские власти утверждают, что Илья Муромец родился под Черниговым. Русский богатырь пополнит ряды проекта Антироссия?

В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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