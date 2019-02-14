14 Февр. 21:05 2019-02-14T23:36:54+03:00

Почему российские миллионщики щедро помогали русской революции 00:00 00:00

Главные темы:

- 77 лет назад Британская империя потерпела поражение в Сингапуре.

- Почему российские миллионщики щедро помогали русской революции .

- 69 лет назад был подписан Советско-Китайский договор о дружбе и взаимной помощи. Почему договор не появился раньше и почему отношения Советского Союза с Китаем вскоре стали враждебными.

- Правители России: Николай II.