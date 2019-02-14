Почему российские миллионщики щедро помогали русской революции
Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»
Почему российские миллионщики щедро помогали русской революции
Главные темы:
- 77 лет назад Британская империя потерпела поражение в Сингапуре.
- Почему российские миллионщики щедро помогали русской революции .
- 69 лет назад был подписан Советско-Китайский договор о дружбе и взаимной помощи. Почему договор не появился раньше и почему отношения Советского Союза с Китаем вскоре стали враждебными.
- Правители России: Николай II.