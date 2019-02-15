СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-15T12:33:57+03:00

Обсуждаем самые интересные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

«Победа» не пустила на борт Василия Ланового, а Роскачество не смогло найти ни одного достойного производителя пельменей 00:00 00:00

Главные темы:

- Авиакомпания «Победа» не пустила на борт Василия Ланового из-за ручной клади.

- Роскачество не смогло найти ни одного производителя пельменей, достойного «Знака качества». Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума руководитель Роскачества Максим Протасов.

Среди основных проблем, выявленных в ходе исследования, значатся остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе, типа крахмала и загустителей.

- В 2018 году россияне потратили в букмекерских конторах более триллиона рублей. По сравнению с 2017 годом общий объем ставок вырос на 70%. Тогда россияне потратили 677 млрд рублей, из них более 400 млрд приходилось на легальный сектор. Отмечается, что во время чемпионата мира по футболу было сделано ставок на 250 млрд рублей. Средний размер ставки составил 1500 рублей.

- Незаконные бока. Роспотребнадзор изучает опыт Японии в борьбе с ожирением. Так, японским мужчинам нельзя иметь талию более 35,4 дюйма (около 90 см), женщинам — 31,5 дюйма (около 80 см).

- Минкультуры планирует ввести в школьную программу «культурные нормативы».

- Новости экономического форума в Сочи.

- КПРФ внесёт в Госдуму проект, предлагающий установить штрафы до 30 тысяч рублей или дисквалификацию чиновников и депутатов за неуважительные высказывания в адрес граждан.

- Павел Мамаев забил 7 голов на матче в Бутырке.

- Коридоры власти.

- Песня Oxxxymiron прозвучит в сериале Netflix.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

- Радио «Комсомольская правда» отмечает 10-летие!