15 Февр. 15:05 2019-02-20T19:45:54+03:00

Что такое живая и мертвая вода 00:00 00:00

А.Челышев:

- Праздник, друзья, настоящий праздник. Радио «Комсомольская правда» исполнилось 10 лет. И примерно половину из этого возраста мы провели вместе с официальным представителем российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф» Андреем Петровичем.

А.Петрович:

- Поздравляю ваше радио. Огромная благодарность всем вашим сотрудникам, руководству, вам лично, Антон, и всем тем людям, кто был с нами все это время, потому что ваше радио также нам помогало. Но самая огромная благодарность и, наверное, для вашего радио это огромная сила, это ваша аудитория – аудитория единомышленников, тех людей, кто слушает радио, и тех людей, кто на протяжении уже 10 лет вместе с вами.

Что я со своей стороны могу пожелать вам? Только успехов, хороших рекламодателей, таких же, как и я, с большими бюджетами, разумеется. Ну и, главное, отзывчивых радиослушателей, интеллектуально развитых, и высокодуховно развитых. Потому что в первую очередь Радио «Комсомольская правда» уже в самом названии радио говорит о том, что врать вам ни в коем случае нельзя.

На чистую воду. 15.02.2019.В студии: Андрей Петрович, официальный представитель завода изготовителя Аквалайф. Ведущий: Антон Челышев.

И сегодня мы будем разбираться, что такое правда, что такое кривда, что такое живая, что такое мертвая вода, сказки это или правда, ложь это или действительно это практически панацея. Вот вы, уважаемые радиослушатели, те люди, которые с нами на протяжении уже пяти практически… Ну, пятый год уже пошел, мы с вами чуть меньше, чем половина этого срока, но заметьте, что мы постоянно движемся рука об руку. И тема, которую мы вам предлагаем, она как раз пришедшая из комсомола, когда все мы были, как в песне, «комсомольцы-добровольцы….» Так вот, если вы тот человек, который добровольно, не по принуждению, заказал нашу продукцию, то есть, или ионизатор и очиститель воды «Аквалайф», может быть, еще 4 года назад, когда мы представляли европейский завод. Или же пользуется нашим, российским прибором премиум-класса «Аквалайф SPAAQUA». Этот прибор, который имеет более 300 автоматических режимов приготовления воды. Это большой полноцветный экран нового поколения, это запатентованное наше, российское программное обеспечение. И новые, очень быстрые алгоритмы приготовления вкуснейшей щелочной, полезнейшей и эффективнейшей кислотной и, разумеется, воды серебряной. Потому что серебро – это действительно та вещь, которая на протяжении не 10, а даже, наверное, на протяжении уже 10 тысяч, если не более, лет помогает нам нейтрализовать вредные организмы в воде и помогает нам вернуть утраченное здоровье.

Но, опять же, здесь мы отмечаем праздник здравомыслия. Потому что сказать о том, что наш прибор – это прибор медицинской тематики, это неправда. Интересно было бы задать вопрос вам, Антон. После клинических исследований мы изменимся в какую-то сторону, приблизимся к медицинскому прибору или нет? Наверное, нет. Но каждый из вас, уважаемые друзья, уважаемые пользователи нашей продукции, проводил эти клинические исследования на себе, не боясь того, что это вам навредит. Потому что в первую очередь навредить это вам не может. Почему? Потому что все-таки вода, которая готовится в приборе AkvaLIFE SPAAQUA, она в первую очередь соответствует госту и СанПиН, это вода питьевая. Но что же в ней такого особенного? И почему эта вода помогает в подавляющем большинстве случаев избавиться от разных дегенеративных проблем, которые официальная медицина на сегодняшний день называет болезнями? Но мы не говорим о лечении, мы говорим о водных процедурах. То есть о процедурах таких, которые при употреблении ионизированной щелочной воды 30 мл на килограмм нашего веса ежедневна помогают нам в первую очередь восстановить иммунную систему, помогают нормализовать сахар в крови, нормализовать щелочность, то есть нормальный рН и ОВП крови. А уже наша кровь, протекая по каждой клеточке из более чем 50 миллиардов их в нашем организме, она восстанавливает и омолаживает наш организм целиком. То есть мы не снимаем симптоматику, и мы не можем этого делать, мы же не врачи (я-то всего лишь плотник), но мы выводим вас на чистую воду в прямом смысле этого слова, на полезную, на вкусную, на воду эффективную. И те люди, которые говорят о нас плохо, пускай они сегодня скажут, мы им подарим за это подарки и простим их в этот ваш 10-летний юбилей. Ибо не ведают они, что творят.

Ну а я пока буду творить наши реквизиты. ООО «Фабрика здоровья», ОГРН 1165040055575. Наш юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, ул. Театральная, 10, офис а217.

С какими новостями я к вам пришел? Во-первых, новости у нас есть. Возможно, что в самое ближайшее время, возможно, мы откроемся в 30 городах России. Откроемся через нашего представителя. Нам поступило предложение от большой федеральной сети магазинов, связанных как раз по нашей тематике, эксклюзивно, то есть единственный прибор, который будет там стоять,- поставят нашу продукцию туда.

Это значит что? Для нас это, конечно, хорошо, и для вас хорошо. Единственное, что плохо для вас, - разумеется, дилеры должны зарабатывать. Потому что мы пока продавали свою продукцию сами. Заметьте, мы не работали с дилерами по одной простой причине. Потому что дилерская наценка должна быть минимум 100%. Вы знаете, нужно оплачивать аренду, зарплаты, рекламу. Значит, прибор будет стоить тех денег, которые мы заявляли, - 35 тыс. рублей. Но сегодня цена будет старая. В субботу, если вы будете слушать нас в 11 утра по московскому времени, мы опять будем принимать ваши звонки и будем дарить вам подарки. Сегодня у нас будет два подарка. Вернее, будет три, но вручаться будет два. Это мембраны к вашей модели ионизатора воды, а также или книга, то есть Энциклопедия пищевых растений, или 0,5 кг (это годовой запас для одного человека) целебного русского напитка «Иван-чай», который выдерживает до 5 полезных завариваний.

Но также, Антон, сегодня вы будете рука судьбы. За лучший отзыв, за самый красочный, за самый победный, за самый праздничный, за самый юбилейный отзыв мы подарим ионизатор воздуха «Супер Плюс Эко-С». Это российский производитель, который выпускает продукцию уже более… Если мы новый российский производитель, мы работаем 9-й месяц всего, а именно он работает с 92-го или с 94-го года.

Кто не знает, для всех скажу, что мы делаем. Мы производим ионизаторы воды, ионизаторы воздуха и ионизаторы, увлажнители и осеребрители воздуха. Находимся мы в городе Москве. Также наши магазины сейчас открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде и в Самаре. В Москве мы на Большой Семеновской, 49а, но скоро откроемся на Петровке, 30/7. В Санкт-Петербурге – Сенная площадь, ул. Ефимова, 4а, в бизнес-центре «Мир». В Калининграде – Московский пр-т, 40, бизнес-центр «Балтийский». В Ростове-на-Дону – пер. Семашко, д. 114. И в Самаре наш новый, уже премиальный магазин, - ул. Ленинградская, 75.

Если вам интересна наша продукция, заходите на наш сайт. У нас два сайта. Один - akvalife.club Это наш международный сайт, где мы продаем свою продукцию в 38 странах мира – продукцию и европейского производителя, и нашего, российского производителя, то есть уже нас (непосредственно акционером этого завода я и являюсь). Но самое главное – это то, что мы даем всегда свою продукцию на трехмесячный тестовый период или на месячный тестовый период. И что из этого получается, скажете вы.

Второй наш сайт (это уже сайт заводской) - spaaqua.ru. Или просто наберите в окне вашего браузера – «ионизатор воды «Аквалайф», «увлажнитель, очиститель SPAAQUA». Это наша премиальная линейка.

А.Петрович:

- Повторяю номер нашей «горячей линии». Это не только линия для тех людей, у кого нет нашего прибора, и он хочет его заказать, но также для тех людей, у кого есть наш прибор, но у них есть вопросы, им что-то непонятно, что-то не нравится и т.д. Друзья, этот номер тоже бесплатный, звонок по России не стоит ни одной копейки. Запишите его, он вам пригодится. Тем более что у тех людей, у кого есть наш прибор, откройте последнюю страницу вашей инструкции к прибору, и там будет этот номер – 8-800-505-08-55.

Сергей, Екатеринбург:

Я хотел бы поблагодарить за прибор. Я шел к покупке именно ионизатора воды очень давно, с 10-го года. Также пил щелочную воду… Ну, коралловая вода. Слышал много про ионизаторы воды. В основном это дорогие ионизаторы, именно зарубежной сборки, которые стоили 40-60 тысяч. Всегда было желание приобрести, но вопрос цены был решающим.

А.Петрович:

- Извините, что перебиваю. Вопрос был в тестовом периоде, наверное. Его нет, насколько я знаю.

Сергей:

- На самом деле этот вопрос не принципиальный. Деньги есть, и лучше вложить их в себя, в свое здоровье. Да, конечно, не уверены – может не помочь, может помочь. Но я шел к этому вопросу очень давно. И когда услышал рекламу, решил все-таки приобрести. Сначала приобрел ионизатор воды AkvaLIFE SPAAQUA, попробовал и через месяц-полтора приобрел Aquacom.

А.Петрович:

- Что скажете об этих приборах? Aquacom SPAAQUA это ионизатор и увлажнитель воздуха. Это единственный прибор в России, который имеет медицинский сертификат.

Сергей:

- Сначала скажу по ионизатору воды. Первое, что я увидел, кожа лица стала более гладкой. Я человек молодой, 37 лет, тем не менее, уже есть морщинки, которые будут только усугубляться. А когда я начал умываться водой рН5,5, как сказано в книге, я почувствовал разницу по коже лица. Мне это понравилось. Пробовал поить кота, но он как-то не понял.

А.Петрович:

- Сколько ему лет? Он молодой или пожилой?

Сергей:

- Среднего возраста.

А.Петрович:

- Найдите пожилого кота и дайте ему воду.

Сергей:

- У меня долгое время была изжога, я мучился с этим. После того как я начал пить щелочную воду, изжога стала меньше и меньше. Я, конечно, знаю продукты, которые могут вызывать изжогу. Но как по книге, если пить воду, допустим, за час до еды, это все более плавно проходит, и изжога мне уже дискомфорта не доставляет, как это было раньше.

Второе. У меня был очень сильный кашель, особенно обострялся зимой. Я ходил по врачам, мне предлагали тесты всякие сделать, из-за чего этот кашель. Я нашел свой ответ в книге – то, что батареи, сухой воздух, из квартиры на улицу выходишь, видимо, все это обостряется. Я приобрел Aquacom, увлажнитель воздуха, и сейчас я его включаю на ночь в квартире, и с утра у меня уже нет этого кашля, нормальное дыхание. Это первая зима, можно сказать, без кашля. Конечно, бывают ситуации, когда кашель возникает, но я знаю уже, из-за чего, и как с этим бороться.

А.Петрович:

- В сухом остатке, если сделать небольшое, но четкое резюме, что вы посоветуете всем радиослушателям?

Сергей:

- Во-первых, я не жалею, что потратил эти деньги. Я считаю, это не траты, а инвестиции в свое здоровье. И мне есть с чем сравнивать, то есть с самим собой, но вчера, позавчера, месяц и более назад. Я считаю, что инвестировал эти деньги не зря в эти приборы. Я вижу результат, и я надеюсь, что этот результат сохранится.

А.Петрович:

- Я уверен в том, что он сохранится. А сколько вы уже пользуетесь приборами?

Сергей:

- Я в октябре или в ноябре приобрел, сначала ионизатор воды, а где-то ближе к декабрю взяли ионизатор воздуха.

А.Петрович:

- А близкие ваши как отнеслись к вашим вложениям?

Сергей:

- Я пока живу один.

А.Петрович:

- То есть девушки должны знать, что есть такой парень в городе Екатеринбург, который уже обеспечит их чистой водой и чистым воздухом. А это уже очень много.

Сергей:

- Да, конечно. Я приглашаю вас в наш город Екатеринбург с представительством, он тоже миллионник, как вы знаете.

А.Петрович:

- Мы будем там обязательно. Вопрос только, когда. Может быть, очень быстро. Потому что нам одна очень большая сеть, это порядка 30 разных городов России, и возможно, мы туда уже встанем. Сразу после программы я буду встречаться и разговаривать по этому вопросу. Хотя мы до этого не работали с дилерами, потому что старались держать цену и ниже и раскручивать эту тему. Но те дилеры, которые к нам пришли, они хотят продавать точно по нашей модели. Это будет то же самое. Имеется в виду, что цена, наверное, изменится в сторону увеличения, но это будет 3-месячный тестовый период и полный возврат денег, если вас наша продукция не устроит. На сегодняшний день мы единственная компания, которая дает свою продукцию на 3-месячный тестовый период.

Поэтому, друзья, если вам интересно посмотреть, о чем мы говорим и что мы предлагаем, то в сухом остатке мы предлагаем вам всего две вещи – или результат, или возврат денег. Но результат мы предлагаем потрясающий. Потому что иначе русский человек вернет всю продукцию, откажется. На протяжении уже пятого года нашу продукцию возвращают всего 2 процента людей, хотя имеют такую возможность. Поэтому заходите на наши сайты или приходите в наши магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде и Самаре. Там вас встретят не хлебом-солью, а чистой водой, чистым воздухом и хорошим настроением. Телефон для справок и заказов – 8-800-505-08-55.

Алексей Сергеевич:

- Меня зовут Алексей Сергеевич.

А.Челышев:

- Откуда вы?

Алексей Сергеевич:

- Из Подмосковья, город Лосино-Петровский. Я приобрел ваш прибор в июне 17-го года. У нас была вода очень плохая. Я пенсионер, инвалид 1-й группы. Но независимо от всего этого, накопил денег и приобрел. Не знаю, лечебный ваш прибор, не лечебный, а вода очень хорошая. А дисциплина какая. Я каждый день два раза в день изготавливаю по 2 литра воды. Мы с супругой ее выпиваем.

А.Петрович:

- В сухом остатке за это время что можете сказать, отбились ли вложения в нашу продукцию или нет?

Алексей Сергеевич:

- Да нет, вы что. Я даже приобрел не с тем расчетом, что будет возможность вылечиться или сдать прибор. Я целенаправленно купил прибор для себя. Я не скажу, что вылечился от болезней, но я – как пионер.

А.Петрович:

- Пионер в чем?

Алексей Сергеевич:

- Молод и подвижен.

А.Петрович:

- А сколько вам лет?

Алексей Сергеевич:

- 69 скоро будет.

А.Петрович:

- Красивый возраст – 69. Значит, у вас еще все впереди. Что посоветуете всем радиослушателям? Вы же знаете, что многие обвиняют нас в том, что все люди, которые звонят в эфир, кто говорит о нас хорошо, это засланные казачки. Вы как «засланный казачок» что всем посоветуете?

Алексей Сергеевич:

- Я тоже «засланный казачок». Дело в том, что кому ни предлагал, пробуют воду – хорошая, но дорого. А я накопил и купил. А то, что «засланный казачок»… Они все засланные. Меня никто не принудил к этому.

А.Петрович:

- То есть вы добровольно купили наш прибор?

Алексей Сергеевич:

- Добровольно. Я инвалид по зрению 1-й группы. И спокойно сам делаю воду. Правда, пальцем ощущаю, когда наполнен кувшин. Хотел поменять его бы…

А.Петрович:

- На новый? Спасибо огромное за отзыв.

Давайте подведем итог. Два человека. Здесь у человека уже есть увлажнитель. И инвалид 1-й группы по зрению. Ионизатор воздуха кому ты будешь дарить?

А.Челышев:

- У меня возникла мысль о том, что…

А.Петрович:

- Или перенесем подарок на следующий день?

А.Челышев:

- Нет, не будем мы ничего переносить. Алексей Сергеевич, вам вручаем ионизатор воздуха. Потому что подвижность – это наше все.

А.Петрович:

- Да простит нас человек из Екатеринбурга, но вы же понимаете, что все-таки старость нужно уважать, так как дай бог нам дожить до старости в трезвом уме.

А.Челышев:

- Дело здесь не в возрасте, я не делаю никакой скидки на возраст.

А.Петрович:

- Плюс еще человек, плохо видящий.

Я сформулирую то, что хотел донести. Вы можете верить или не верить, что все отзывы у нас не подставные. Во-первых, где мы берем таких артистов разных возрастов и разных таких типажей? Это первое. Второе. Даже если все отзывы подставные (пусть это будет так), как можно подставить возврат денег и результат, который мы вам гарантируем? Да, наш прибор, если говорить об AkvaLIFE SPAAQUA www.spaaqua.ru, это ионизатор, очиститель воды, который работает с водопроводной водой или любой другой водой, соответствующей ГОСТу. Это не прибор медицинской тематики, но та вода, которая получается в приборе, во-первых, навредить вам не может, по той причине, что она имеет сертификат качества, соответствующий СанПиН и ГОСТу. Эта вода питьевая. Главное, это вода вкусная, она гораздо вкуснее любой той воды, которую вы пили. Может быть, находясь где-нибудь на курорте, где вы пили талую воду или воду из высокогорных источников, или вы жили где-то далеко в деревне, то как раз эту воду вам пить приходилось. Это вода эффективная. Я всем предлагаю поступать осознанно. Согласитесь, как можно предлагать то, что предлагаю я, если бы это не работало? Сдайте анализы до употребления ионизированной воды, закрепите его, посмотрите, как и что, сдайте через месяц, сдайте через два и ближе к окончанию тестового периода, через три месяца. Чтобы понять, что ваша клиническая картина идет в сторону улучшения, в сторону омоложения, в сторону восстановления. И результат будет налицо. Но может и не быть результата, такое тоже есть. И, к сожалению, в 2-3% случаев люди прибор возвращают. Но у вас есть такая возможность узнать, что это работает или не работает. Как можно подделать 98-процентный результат? Кто-то скажет: а может, только в 2% работает, а 98 возвращают? Тогда вопрос. Как же мы уже почти пятый год, практически половину срока жизни радиостанции «Комсомольская правда», оплачиваем эфиры? А оплачиваем мы их за счет ваших средств. За счет средств тех людей, кто получил результат и не вернул нашу продукцию. Это просто физически невозможно. Поэтому это работает. Поэтому это было раньше официальным лечебным средством, сегодня это не лекарство. Но первые исследования нашего прибора, не говоря уже о том, что это в Японии официальное лечебное средство, в Советском Союзе было официальное лечебное средство, в других странах это используется более 30 лет, но наши первые исследования (благодаря тебе, Антон) будут уже в марте. И, насколько мне шептал Антон на ухо, оно будет положительное. И не потому, что мы оплатили, и там сделали положительное, а потому что оно будет положительное и у вас. Мы оплатить ваши исследования никак не можем. Но оно будет положительное в 98% случаев.

Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы и ваши дети, и ваши домашние животные, и ваши растения (а впереди еще у нас сезон съедобных растений)… Мы вам дарим возможность взять нашу продукцию и решить, работает она или не работает. Почему дарим? Потому что если вы вернете, все будет бесплатно, даже доставка сегодня. Мы с вас не будем высчитывать за рН-тестер. Ионизаторы есть разные – от 1200 рублей. Но скупой платит дважды. Какие тут электроды из металлов платиновой группы, из серебра 99,99-й пробы, какая тут безопасность, какая тут повышенная защита от воды, какая тут экомембрана? Но такие приборы есть. А есть и за 3 миллиона, профессиональные, для очистки бассейнов. Наш же прибор так стоит 35 тыс. рублей, а сегодня вы его можете заказать (и это, возможно, один из последних дней, когда вы его за эти деньги можете заказать) за 18 тыс. рублей. Срок службы прибора 12 лет. Вот разделите 18 на 12 лет. Даже если 5 он проработает у вас, разделите на количество дней и количество месяцев. Стоимость живой и мертвой воды будет равно меньше 10 руб. в день. Вода щелочная, антиоксидант, восстанавливает наш организм, иммунную систему в первую очередь, решает проблему на корню, а не снимает следствие. Вымачиваем в ней овощи и фрукты, мясо, рыбу, чтобы всю эту химию вытащить оттуда. Это будут другие продукты. Также завариваем в ней чаи, прямо в холодной. Также пьем эту воду и делаем СПА-процедуры. Потому что щелочная вода больше для питья и для вымачивания, кислотная вода – для наружного применения. Вот я сегодня брился с утра, помылся кислотной водой. Ранки, язвочки, ожоги, зубная боль… Там книжка на 200 страниц, все написано.

Заметьте, раньше мы давали на эту продукцию 30 дней, ее никто не возвращал. Сегодня вы можете заказать не за 35 тысяч рублей, а за 18 тысяч рублей на бесплатный трехмесячный тестовый период, с доставкой, включенной в цену. И когда вы будете возвращать, мы эту доставку из вас высчитывать не будем. Если случится брак, то доставка от нас до вас из любой точки России будет за наш счет. Потому что гарантия на прибор 3 года, гарантия на электроды из металлов платиновой группы и серебра 99,99-й пробы – 7 лет. Голосовой набор. Для плохо видящих людей это будет очень хороший подарок, надежный друг и помощник вам он будет. Также за 21 тыс. рублей вы получите два прибора за одну цену. Мы сегодня уже один такой подарок вручили. Это ионизатор воды с полным комплектом, что я вам перечислил, - рН-тестер, книга, инструкция, все-все-все, а также ионизатор воздуха «Супер Плюс Эко-С». Срок службы этого прибора – 12 лет. А за 33 тысячи – это три прибора за одну цену: ионизатор воды, ионизатор воздуха и ионизатор, увлажнитель и осеребритель воздуха. Вы слышали отзыв человека сегодня о нем. И в этом приборе есть медицинский сертификат, он сертифицирован Росздравом. Это единственный увлажнитель с медицинским сертификатом. На этот комплект за 33 тысячи тестовый период будет 1 месяц. Но месяца будет достаточно, чтобы понять, что все это работает. Поэтому прямо сегодня или завтра (мы работаем без выходных) приходите по адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде и в Самаре на ул. Ленинградская, 75 и берите нашу продукцию на тестовый период, пробуйте эту воду и наслаждайтесь жизнью, она так коротка, чтобы тратить время на раздумья. Поэтому записывайте номер телефона: 8-800-505-08-55. Дайте возможность нам помочь и доказать вам то, что советские ученые были правы, и это работает, технологии Советского Союза работают, и мы их возрождаем, потому что они были правильные и человеческие.

8-800-505-08-55. Три цены – 18, 21 и 33. Самое выгодное предложение. Три месяца тестовый период. Выводите себя и других на чистую воду. Ну, не поможет – вернете прибор назад.