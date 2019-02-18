2019-02-18T17:27:22+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Из библиотек Крыма изымут учебник по истории, на который обиделись крымские татары

Школьники Крымского полуострова будут учиться по другому учебнику истории. По каким учебникам будут учить историю дети в других регионах России, пока неизвестноШкольники Крымского полуострова будут учиться по другому учебнику истории. По каким учебникам будут учить историю дети в других регионах России, пока неизвестноФото: Роман ЗЛОБИН

Там описано, как около 20 тысяч крымских татар во время Великой Отечественной войны служили гитлеровцам с оружием в руках и боролись с партизанами

Из библиотек Крыма изымут учебник по истории, на который обиделись крымские татары

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