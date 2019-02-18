Шестилетний мальчик потерялся и провел ночь в лесу заповедника «Лосиный остров», а на «Поле чудес» люди растаскивают пакетами еду
Обсуждаем шокирующие истории со всей России в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»
Шестилетний мальчик потерялся и провел ночь в лесу заповедника «Лосиный остров», а на «Поле чудес» люди растаскивают пакетами еду
Главные темы:
- "Как в голодные 90-е". На "Поле чудес" показали, как люди растаскивают пакетами еду.
- В Москве мать привязала 6-летнего сына к дереву в парке и оставила умирать?
- Уфимка вызвала пожарных, чтобы те потушили «пожар души».
- Школьница умирала в больнице, пока врач заполняла бумаги.
- В Америке уверены: лимоны в России едят только богатые.
- В Минздраве обсудят идею штрафов за слишком широкую талию.