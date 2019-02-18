СЕГОДНЯ 17:05 2019-02-18T20:12:35+03:00

Обсуждаем шокирующие истории со всей России в подкасте «Особый случай» Радио «Комсомольская правда»

Шестилетний мальчик потерялся и провел ночь в лесу заповедника «Лосиный остров», а на «Поле чудес» люди растаскивают пакетами еду 00:00 00:00

Главные темы:

- "Как в голодные 90-е". На "Поле чудес" показали, как люди растаскивают пакетами еду.

- В Москве мать привязала 6-летнего сына к дереву в парке и оставила умирать?

- Уфимка вызвала пожарных, чтобы те потушили «пожар души».

- Школьница умирала в больнице, пока врач заполняла бумаги.

- В Америке уверены: лимоны в России едят только богатые.

- В Минздраве обсудят идею штрафов за слишком широкую талию.