16 Февр. 11:05 2019-02-25T16:55:41+03:00

Почему у кислотной и щелочной воды отличается вкус и должно ли так быть 00:00 00:00

А.Челышев:

- В нашей студии официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф» Андрей Петрович. Андрей, доброе утро!

А.Петрович:

- Для кого-то утро, для кого-то вечер, для кого-то день. Ведь мы же в России, а страна великая, огромная, большая. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!

Сегодня я решил совершить каминг-аут. Как говорил Леонардо да Винчи, сегодня речь пойдет в нашей программе о воде. Мы ждем ваших отзывов, ваших звонков, ждем вашей критики, вашей ругани. Опять же, конструктивной, надеемся на это, но любой. И, конечно, мы будем дарить вам подарки. У нас будут сегодня специальные цены, хорошие новости.

Но хочется, а песня была в тему, спасибо радиостанции за это, которая вчера отметила десятилетний юбилей. А мы отмечаем наш небольшой юбилей. Уже пятый год, как мы вместе с вами. Мы выводим всех на чистую воду в прямом смысле этого слова. И как сказал Леонардо да Винчи: «Жизнь – есть одухотворенная вода».

Сегодня я совершу так называемый творческий, не подумайте плохого, каминг-аут. Это значит, что я прочитаю вам свои стихи, которые написаны были…

А.Челышев:

- Ты признаешься, что ты…

А.Петрович:

- А я и не скрывал. Иногда их читал. Но сегодня я всю первую часть программы посвящу этому, чтобы дать такой творческий заряд всем людям вдохновения.

Многие люди звонят и говорят, что наша программа их заряжает позитивом. Как хороший наркотик действует на них в плане того, как и творчество. Это тоже хороший источник, стимулятор вдохновения. Именно в хорошем смысле этого слова. И так как я с 15 лет занимался легкой атлетикой, добился в ней успехов, кстати, мне везло с тренерами, у меня ни одной травмы, начнем. И первое стихотворение посвятил легкоатлетам. Спортсменам, кто бегал так же, как и я. А я бегал 400 метров с барьерами, я КМС.

Дыхание сбито, всего один круг!

Овальных четыреста метров.

А он ускоряется, словно вокруг

Планеты, планеты, планеты.

И каждый шипом оголенным как нерв,

Толкается, брея паденья.

По первой дорожке не виден для всех

Движенье, движенье, движение.

Не тратить все силы! Все силы отдать!

Дыханье сильней в повороте!

И то, кто был справа, вдруг стал отставать.

В полете, в полете, в полете.

Решит все прямая, агония тел,

И финиш границею рая.

Он вырвал победу, хотя и летел

По краю, по краю, по краю.

Это заряжающее начинающее стихотворение, но время еще есть. Я прочитаю те, которые я никогда не зачитывал. Это из раннего. Я написал его в ранней молодости.

А.Челышев:

- Когда по первой дорожке впервые финишировал первым.

А.Петрович:

- Да. Я всегда был первый или второй по Латвии. Вот такая вот история.

Это натолкнуло меня на это стихотворение «Комары». Помните, как комары нас достают, кто живет в деревне, как и я жил. Достают нас летом. Так вот, а осенью не так сильно достают. Поэтому грустное немного стихотворение про комаров. Это мое такое видение. Осеннее.

Схожу с ума по осени. Гормоны бьют как бильярдный шар.

Наверное, не случайно меня бросили, когда уснул последний злой комар.

И позабыв жужжание привычное, открыли окна, глубже будет сон.

В их писке было что-то очень личное. Какой-то близкий и знакомый тон.

Неповторимый и спокойно резкий, зверея мы включали яркий свет,

Ладонями стуча по занавескам на их обеде ставили запрет.

Мы люди! А для них мы просто пища. А, может быть, сосуд дурную кровь?

Не комары тогда, а комарища отсасывают вредную любовь!

Как велика их малая задача! Немного крови для спасенья душ!

Запомните, мы не скрываем плача, в себя вгоняя с кровью вашу чушь.

Запомните, мы говорим не часто, нам часто не дают договорить.

Профессия спасательно опасна, но комары не могут кровь не пить.

Мы объявляем о своем сближеньи, запомните наш искренний наказ!

Но вот рука стальной скользнула тенью и комариный монолог погас.

Запомните! Хотя бы те, кто слышит! Я задыхаюсь в мутной тишине.

А осенью гораздо стало тише. И комариный писк в большой цене.

И две минуты остается. И я успею прочить короткое стихотворение, которое один из моих любимых авторов Высоцкий, разумеется…

Рубаха-парень, нараспашку грудь,

В руках гитара, о врагах ни слова!

Несется песня, оголяя суть куска металла

И всего живого.

Он резал душу порванной струной, аккорд гитарный как удары в печень.

Он заливал нас хриплою волной и думали Володя будет вечен.

Раскаты грома тише во сто крат. И не найти теперь ему замены.

Играл он жизнью как колодой карт. И струны дергал, задевая вены.

Назад верните, но стакан разбит, с бутылки пить приятней и короче,

Ломая черный угольный графит, он в песни превращает свои ночи.

Спи до конца и до конца вперед, пока хватает сил найти дорогу.

Но тоньше по весне на речках лед, а близкие друзья не бьют тревогу.

И у Марины не осталось сил. Два разных мира дальше, чем планеты.

Еще вчера он пел. И говорил. А сегодня в пальцах нету света.

А.Челышев:

- Это наше отношение к тому, что мы только что услышали.

А.Петрович:

- Все зачитать не успел. Это только маленькая капля их большой моей и долгой счастливой жизни. Но поговорим теперь о вашей долгой счастливой жизни, об ионизированной щелочной кислотной серебряной воде. И ждем ваши звонки.

А.Челышев:

- По номеру 8.800-200-97-02. Или сообщение вотсапп и вайбер: 967-200-97-02

А.Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде. Александр Петрович в нашей студии. Официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф», человек с большим количеством разных талантов.

А.Петрович:

- На самом деле, я считаю, что нет неталантливых людей. Каждый человек талантлив. И раз мы живы, то мы уже талантливые люди. Я, например, всю жизнь бы хотел лучше жить и работать в деревне. Это моя тема. Если когда-нибудь так случится, что Россия мне доверит возрождение сельского хозяйства, я думаю, это будет для меня огромное счастье. Да, потому что сельское хозяйство, работать с землей, тут ничего лучше нет. Но земля не может рождать без воды. Без воды и ни туды, и ни сюды. И сегодня мы будем говорить о воде, которая помогает нам выращивать рассаду, сохранить и вернуть утраченное здоровье, не являясь лекарством. Потому что вода не есть лекарство. Вода – есть сама жизнь.

И сегодня о жизни мы поговорим. Только поговорим не о моей, а о вашей. Потому что с моей-то жизнью все ясно, я знаю, что это работает. Я знаю, что это работает. Я не то, что верю, я уверен в этом. И я попытаюсь разбить этот лед недоверия, который, возможно, еще сковывает вас. И вы не решились купить нашу продукцию. Тем более, что сегодня вас ждут специальные цены, специальные подарки, каких еще не было никогда. И со следующей недели, а мы встречались, на нас вышла очень крупная сеть федеральная – это магазины в тридцати городах на сегодняшний день в России, и уже, наверное, через неделю мы будем там стоять. Но это значит, что цена, как я вам долго говорил, а вы думали, что это все, наверное, шутки, а мы всегда продавали по оптовой цене в розницу. Но сейчас это больше невозможно, потому что дилер должен зарабатывать, он должен оплачивать аренду, оплачивать рекламу. И он должен платить людям достойную зарплату, а так же все налоги, чтобы с этих налогов могли выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам.

Начнем с наших реквизитов. ООО фабрика «Здоровье». ОГРН 1161040055575. Наш юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, 10, офис А-217.

Давайте, друзья! Выводим нас на чистую воду устами вашими!

А.Челышев:

- Галина, здравствуйте! Откуда вы?

Галина из Красноярска:

- Из Красноярска я. Здравствуйте, уважаемый Андрей Михайлович и ведущий. Я купила «Аквалайф», уже современный. В общем, я довольна пока что. Но появились кое-какие изменения. Я хочу спросить у вас. У кислотной воды появился привкус горьковатый. Но она так, как была. В чем причина?

А.Петрович:

- Объясняю вам. Такой вяжущий рот горьковатый привкус в воде кислотной будет всегда, когда в вашей воде достаточное количество минералов. И так как электролиз – это разделение воды на атомарном, на ионном уровне, потому что она и называется ионизированная вода, то в щелочной воде собираются щелочные элементы. И вы должны почувствовать тогда, щелочная будет немножко слаще. А вот вода кислотная будет немножко горчить и вязать рот. Если у вас больше кислотных и щелочных элементов, то есть, ваша вода более минерализирована, тогда у нее появляется более яркий вкус.

Но вы можете не волноваться о том, что это может вам навредить, так как электроды, изготовленные из титана и покрытые семикратным напылением оксидов иридия и рутения, то есть металлов платиновой группы, которые дороже платины, а мы практически занимаем, наша компания, 1% всей мировой добычи иридия и рутения.

Для чего это все покрывается такими дорогими и благородными металлами? Чтобы ваша кислотная вода была чиста, как слеза младенца.

Галина из Красноярска:

- И щелочная немножко изменила вкус.

А.Петрович:

- Я вам только что об этом сказал. Но если у вас есть какие-то сомнения, что вам это вредит и здесь какой-то обман, значит, вы прямо сегодня эту водичку наливаете в стеклянную тару. Закрываете плотной крышечкой свежеприготовленной. Щелочную и кислотную. И несете в любую сертифицированную лабораторию, сдав на анализ, вы можете убедиться в том, что эта вода безопасна как для внешнего, так и для внутреннего употребления. И у нас есть все сертификаты на эту воду.

Галина из Красноярска:

- Андрей, может, это зависит от мембраны?

А.Петрович:

- Это не зависит от мембраны. Единственное, мембрана ваша должна работать от шести месяцев до полугода. Но если вы волнуетесь, что ваша мембрана изобилует солями жесткости поры, тогда бы ваш прибор показал, что там нет воды. И просто поместите вашу мембрану в кислотную воду хотя бы на час. А можно и на ночь. И эта мембрана очистится. И будет опять чиста. И практически невинна, как невеста перед свадьбой.

Галина из Красноярска:

- Понятно, спасибо!

А.Петрович:

- А есть ли обратная связь, кроме изменения вкуса воды за три месяца? У вас что-то изменилось?

Галина из Красноярска:

- Вот об этом я и хочу вам поведать.

А.Петрович:

- Четыре минуты у вас есть.

Галина из Красноярска:

- У меня появилась изжога. Тут напало на меня какое-то желание напиться лимонной воды. Уж я пила, пила. До изжоги. Думаю, у меня такого не было. Что же делать? Сразу как-то думаю: соду я не принимаю, лекарств никаких. Ба, да у меня же прибор! Логически домыслила. Там же щелочная вода. Кислоту чем погашают? Кислотной водой.

А.Петрович:

- Нет, щелочной кислоту погашают.

Галина из Красноярска:

- Я два раза выпила. Как рукой сняло.

А.Петрович:

- Вы пили щелочную? Вы оговорились, что пили кислотную?

Галина из Красноярска:

- Щелочную, да. И заболела я ангиной. С вечера покалывает. Я до утра дождалась, сильнее. И я взяла, налила кислотной воды. Прополоскала раз, потом через минут через десять-пятнадцать еще раз. И за полчаса у меня никаких болевых ощущений не осталось. Я вылечила ангину за полчаса. Вот. Кислотной водой.

А.Петрович:

- Вы же знаете, что здесь нет никакого лечения. Все, что вы сделали, вы просто кислотной водой убили тех микробов, те болезнетворные вирусы, которые у вас были.

Про лимон. Я хотел вам сказать про лимон. Чтобы у вас не было изжоги, что нужно делать. Лимон вы покупаете целый. Быстренько его разрезаете. И быстренько выжимаете его в воду. И быстренько выпиваете. Тогда лимон сохраняет именно свои антиоксидантные свойства. Дает вам витамин С, а это очень сильный антиоксидант. Плюс он дает все витамины, которые в нем содержатся. Даже нам советовали, звонили врачи, кстати, говорили, кто не может так кушать лимон, кладете его в морозильник, замораживаете, на терочке его натираете. Сразу в стакан свежеприготовленной ионизированной щелочной водой. И выпиваете с утра. Это не будет закислять вас. Лимон, хоть и кисленький, он щелочной. Но если ваш лимончик разрезанный полежал полчаса на воздухе, на кислороде, он окислился и стал кислотой. Будьте внимательны. Ешьте только свежий лимон.

Галина из Красноярска:

- Огромное спасибо за совет. Первый раз слышу.

А.Петрович:

- А от такого лимона, который у вас полежал долго, вы потом его выжали, у вас и будет изжога. Потому что это уже кислота. Это уже не витамины.

Галина из Красноярска:

- Факт в том, что мне прибор помог. Водичка помогла и ангину вылечила, и изжогу.

А.Челышев:

- Спасибо.

А.Петрович:

- Это не лекарство.

А.Челышев:

- Если диагноз «ангина» не поставил врач, то мы не можем говорить, что вылечила именно ангину. Но какое-то воспаление в гортани…

А.Петрович:

- Мы можем сказать так, что есть понимание, что такое щелочная вода и кислотная. Кислотную мы употребляем, правильно сказала Галина, когда болит горло, насморк, другие проблемы, чтобы убить вирусы и бактерии. Почему она называется «мертвая вода»? Ведь она же не убивает нас. Нам она нужна. Она убивает вирусы и бактерии. Она убивает состояние похмелья. Поэтому надо выпить и щелочной воды. Она убивает бактерии, грибковые инфекции на ногах, грибки, язвочки, ранки, фурункулы. А щелочная вода, наоборот, она дает заряд энергии. Почему ее в Японии, где она официальное лечебное

средство, называется «обогащенная энергией вода»? Щелочная вода, кальций, магний, натрия, калий, в ней в два раза больше кислорода. Это то, что нужно нам ежедневно. Ежеминутно и ежесекундно. Ведь дышим мы каждой клеточкой своего тела, которых у нас более 50 миллиардов. Больше, чем населения Российской Федерации.

В следующей части программы ждем ваших звонков. И давайте ваши отзывы хорошие и плохие. Мы принимаем все.

А.Челышев:

- Продолжаем наш разговор о чистой воде.

А.Петрович:

- О чистом воздухе.

А.Челышев:

- В нашей студии Андрей Петрович, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».

А.Петрович:

- И осеребрителей воздуха «Акваком спа аква» www.spaaqua.ru и «Аквалайф спа аква» https://akvalife.club/ru/, а так же, надеюсь, что мы делаем большое доброе и нужное дело. Потому что вы, наши покупатели, за счет вашей доброты и ваших средств, которые вы вкладываете в нашу продукцию, мы существуем, это патроны для того, чтобы расстреливать этот лед недоверия! Для того, чтобы помогать десяткам тысяч людей каждый год. И сотням тысяч людей выходить вот из этого состояния постоянного стресса, постоянных болей, постоянных страданий. И переходить на новый уровень, откручивая в прямом смысле, возраст свой и состояние своего организма назад. Все, что мы делаем, можно свести в одном образе. Это часы, которые начинают идти назад. Это мое личное мнение. Ваше мнение будет звучать прямо сейчас.

А.Челышев:

- «Андрей, спасибо за ваш аппарат. Успешно уже эксплуатируем в Москве. Целых шесть недель. Подскажите, как щелочная и кислая вода из аппарата сочетается с отвратительным качеством нашей воды?. Имею в виду хлор. Запах, порой по весне розовый и мутный цвет. Нужны ли дополнительные меры?».

А.Петрович:

- Вы понимаете, от чего прибор очищает воду кислотную? У нас проводились эксперименты, что у людей превышение разных нитратов было и так далее. И я всегда рекомендую сделать так. Ответить вам могу не я, а только анализ этой воды, которую вы пьете. Может, у вас кагор течет из крана? Но здесь ситуация другая. Вы сдаете эту воду на анализ до ионизации и после ионизации. И тогда можно сказать, можно это пить или нельзя? Но от хлора, это я вам точно говорю, так как хлор кислотный элемент, от хлора воду очищает электролиз. И хлор переходит в не опасной форме в кислотную воду. А в щелочной воде остаются щелочные элементы. Так же гидроксил будет, всегда такой белый налет именно на электроде и на банках, в которых вы храните воду. Не надо пугаться. На сосудах этот гидроксил не остается. Если вы возьмете советскую энциклопедию за 1970 год или просто наберете в интернете «что такое гидроксил», посмотрите. При электролизе. Это, наоборот, полезное вещество. Оно дает нам щелочные элементы. Но вот это все лишнее, что в воде есть, оно будет уходить в гидроксил, который вам не нужен, и будет уходить в кислотную воду. Но если заранее вы заливаете воду не питьевую, то с ней прибор не работает. Он работает только с водой питьевой. Если ваша водопроводная вода не соответствует ГОСТу, тогда вам надо применять фильтры.

Опять же, это может сказать только анализ в сертифицированной лаборатории.

А.Челышев:

- В сообщении написано, что наш слушатель использует прибор в Москве. Но номер телефона немецкий.

А.Петрович:

- Может, это московский немец? Была же Немецкая слобода.

А.Челышев:

- В Лефортове.

Кстати, я клоню к тому, что в Москве вода не розовая и не мутная.

А.Петрович:

- Я пью сам воду из-под крана.

А.Челышев:

- В Москве?

А.Петрович:

- Разумеется. В Калининграде жил, пил. Жил в Самаре. И в каждом городе, где бы я ни находился…

А.Челышев:

- Может, тебе пофиг?

А.Петрович:

- Не пофиг. Просто я понимаю, что на сегодняшний день вода из водопровода тестируется и проверяется на станциях раз в час или в два часа. Плюс она соответствует всем параметрам. Это самая безопасная вода. Но, опять же, это мое мнение, основанное на том, что я до сих пор жив. И прекрасно себя чувствую.

А.Челышев:

- Иван, здравствуйте!

Иван из Ростова:

- Здравствуйте! Я больше года использую этот прибор. Я, конечно, речи не шло о тестовом периоде. Я не собирался его сдавать. Я понимал, что никакого эффекта я не увижу, потому что у меня и так здоровье в порядке. Уровень сахара, все в порядке.

А.Петрович:

- Тогда для чего вы покупали прибор?

Иван из Ростова:

- Просто я интересуюсь здоровым образом жизни, здоровым питанием. И все-таки взял его. Стал его применять, пить. И заметил, что после него обычную воду попьешь и она плохо усваивается. Вызывает привыкание. Как бы организм плохо потом, если долго пьешь щелочную воду, то плохо усваивает потом обычную воду.

А.Петрович:

- Я вам объясню. Вы не совсем верно говорите. Организм воду всегда усваивает одинаково. Почему вам кажется, что водопроводную плохо усваивает? Потому что ваш организм, когда получает эту воду, его рецепторы что дают? Какой сигнал в мозг? Что ph воды не такой, который нужен вам, чтобы ощелачивать организм. И ваш организм запускает процесс электролиза. Разумеется, организму надо отдать энергию, отдать микро и макроэлементы щелочные.

Например, остеопороз. От чего? Потому что организм запускает процесс электролиза, чтобы ощелачивать организм и использует для этого кальций, который берет из костей и зубов. Поэтому вы себя чувствуете по-другому. Но до щелочной воды вы себя так и чувствовали. Просто когда вы начинаете пить щелочную воду, разумеется, вы к ней привыкаете. И ваш организм хочет хорошего. Это так же как люксовый автомобиль. Вы в него садитесь. Да, я-то катаюсь на метро, у меня даже прав нет. Но когда вы садитесь в люксовый автомобиль, вам хочется в нем оставаться. Ионизированная вода – это что-то вроде люксового автомобиля для вашего организма.

Иван из Ростова:

- И у меня вопрос возник. Вы в какой-то передаче сказали, что у вас сын растет на этой воде.

А.Петрович:

- Не только растет.

Иван из Ростова:

- А не потеряет ли он потом способность обходиться без этого прибора?

А.Петрович:

- Я вас понимаю. Давайте представим, что это за вода. Мой сын не только растет на воде, он был зачат даже на этой воде. И вот что хорошо, я видео показывал, Антон, как он ест укроп? Будут лежать конфеты и укроп. Посмотрите, инстаграм – есть видео. Он отбирает укроп и весь сам съедает. Потому что укроп – это самая серьезная щелочь. Не атрофируется ли его внутренний ионизатор воды, вы же этот вопрос задаете?

Поясню. Какие самые здоровые люди? Где они живут? Наверное, где горы и в долинах под горами. Правильно? Там чистый воздух и чистая вода. Теперь берем ph-тестер. Меряем, какая вода течет в горах. Ph будет от 8-ми и выше, ее заряд будет от -100. И выше. Если ставить знак равенства, то ионизированная щелочная вода, приготовленная в ионизаторе и очистителе воды «Аквалайф спа аква» - это вода такая же, какая течет из высокогорных источников. Не атрофируется же организм у тех людей, которые живут в горах? Когда они перебираются, допустим, в Москву. Нет. Не может он атрофироваться, потому что организм, получая чистую воду, просто становится более жизнеспособным. Получая полезную и вкусную воду, он более устойчив к вирусам и бактериям. И к разным проблемам.

Я, например, восьмой год пошел, как пью воду. И я за это время ни разу не болел. Но если я чувствую, что заболеваю, а такое было, подхватил вирус, я сразу делаю воду щелочную сильной концентрации и сильно ее серебрю. И сразу ударными дозами ее пропиваю. И я без температуры и последствий выхожу из этого состояния быстро и без медикаментов.

Давайте смотреть, на что у нас получены сертификаты на эту воду. Если вы ее готовите из воды питьевой, то сертификаты на эту воду СанПиН и ГОСТ говорят нам, что эта вода соответствует всем требованиям питьевой воды. Это питьевая вода. Просто наш организм разучился получать ту воду, которую нужно. И когда вы вливаете в него то, что ему не нужно, он не совсем этому рад. И говорит, хозяин, верни мне ту воду, которую ты пил до этого. Ионизированную и щелочную.

Ответ на ваш вопрос: нет. Я не боюсь, что мой сын, моя дочь, моя жена и, конечно, моя мать и теща от этой воду у них атрофируется аппарат. Наоборот, они будут жить дольше, чувствовать себя лучше, значит, будут получать больше удовольствия от жизни. Потому что наш лимит времени ограничен и его надо расходовать на радость, на счастье, на любовь. А не на тяжелые трудные и не всегда приятные процедуры. К которым мы приходим, когда у нас все болит. Я считаю, что боли в жизни не должно быть. Должна

быть в молодости душевная боль, да. Это нужно каждому пройти. Пострадать нужно каждому, как полюбить и повлюбляться. Но уже после сорока, пятидесяти, шестидесяти лучше получать полное удовольствие от жизни. И получать неподдельный кайф в прямом смысле, просто живя и употребляя воду. Ничего нет вкуснее, полезнее и доступнее воды.

Вот таков мой ответ вам.

А.Челышев:

- Мы не успеем принять телефонный звонок.

А.Петрович:

- Примем в следующей части. Хочу сказать тем, кто только что включился. Мы говорим об ионизированной щелочной воде, о продукции нашего российского завода – это ионизаторы воды «Аквалайф спа аква». Это ионизаторы воздуха осеребрители воздуха с бактерицидным эффектом, увлажнители воздуха. Это пять действий в одном приборе – «Акваком спа аква». Так же об ионизаторах воды «Супер плюс эко С», все что мы говорим – это разработка или советских ученых, или разработка, которая была придумана в военно-промышленном комплексе. Но это не удачно, вернее, очень удачная схема была сделана, чтобы это забыли, чтобы это оплевали, чтобы это обваляли в грязи. Для того, чтобы вы не знали, что это вам может помочь. Но мы свою продукцию даем на три месяца на тестовый период. И если вам это помогает, значит, вы оставляете прибор. Не помогает? Возвращаете назад. Кто-то такие условия предлагает? Назовите мне.

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ростов-на-Дону, Самара – это города, в которых мы представлены. И уже скоро тридцать городов России. Правда, цена будет гораздо выше. Но сегодня последний день акции. И об этом я скажу в следующей части нашей программы. Звоните.

Наш телефон 8.800-505-08-55

А.Челышев:

- Продолжаем разговор с представителем российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф».

Итак, Антонина, здравствуйте. Откуда вы?

Антонина из Воронежа:

- Я из Воронежа. Мне около 80 лет. Много у меня заболеваний сосудистых, костных, желудочно-кишечных. Делала я анализы в 97-м году настоящие больничные. Принимала очень много лекарств. В 2018-м году я взяла ваш прибор. И что я обнаружила? У меня в сумке осталось столько лекарств, которые мне доктор выписывал согласно моим заболеваниям. Но они заболевания у меня не пройдут, они будут до конца жизни. Но я лекарства употребляла, чтобы поддерживать организм.

Когда с марта 18-го года стала пить щелочную и кислотную воду, у меня эти лекарства сохранились. Они все остались. Я их не стала использовать.

Прибор у меня старый, европейский, который имеет сосуд, половиночку. И, знаете, что там нехорошего? Там на протяжении всего времени, я даже не могу вставлять, вставляешь чистую мембрану, она идет. Как будто дошла, а в конце совсем не идет. Так тяжело вставляется! Когда я позвонила вашим операторам, они говорят, что это недуги этого сосуда с мембранами. И для меня очень тяжело это. Менять мембрану, чтобы она хорошо туда заходила. Мне всегда помогает сын.

Когда я получила прибор, то оказалось, что у меня мембран на старый прибор мало. Но я все время слушаю вас, эти передачи. Боюсь позвонить. И осталось у меня всего две мембраны.

Насчет прибора. Поскольку я до конца не могу свои недуги вылечить, потому что у меня желудок, пищевод, сосуды с плохими показателями, они у меня не уменьшаются, но они мне дают возможность работать, двигаться. То, что говорят, жить.

Что я делаю? Пью я щелочную воду. Это дает мне отказаться от лекарств, которые мне доктор выписывал. Плохое у меня желудочное. Слизь, он очень негодный. И эта слизь во рту, в носу, везде.

А.Петрович:

- Так вы довольны результатом или не довольны?

Антонина из Воронежа:

- Я довольна. Он помогает. Но мне не хватает мембран. И мне, чтобы я хотела, вы когда-то разговаривали с Михаилом Рудаковым, с которым познакомились в Москве. Помните? Он такой искренний, помощник. Не могли бы вы меня связать по бесплатному с Рудаковым?

А.Петрович:

- Я вас понял. У него еще одна должность появилась, помимо директора компании. Он является руководителем нового нашего coll-центра в России. И он сможет вам сегодня, сразу после эфира перезвонить.

Антонина из Воронежа:

- В Воронеже не будет завода?

А.Петрович:

- Вы знаете, одного завода нам на Россию хватит. В Воронеже у нас будет магазин в самое ближайшее время. Возможно. Это будет плюс 25 городов. Если вдруг у вас плохо открывается крышечка к прибору, значит… Если сын помогает… Может, потому что он новый. А если это брак, то мы заменим. У вас же три года гарантия.

Но об этом поговорим с Михаилом Рудаковым, вы все ему расскажете. И он споет вам песню. Кто не знает, наберите в интернете «Михаил Рудаков. «Дельтаплан». И там такой бородатый мужчина, живущий в деревне. Моющий свою рыжую бороду. С ликом, не побоюсь этого слова, Иисуса Христа. И с такой же худобой. Он поет песню «Дельтаплан».

Итак, в сухом остатке. Вы довольны результатом действия прибора?

Антонина из Воронежа:

- Да! Я, конечно, не могу от своих недугов излечиться, но прибор мне помогает жить, питаться и прочее. Это да. Это необходимо. Тем, как я, у меня операции делали на глазах, все прочее, аппарат очень помогает. И мне что плохо, у меня мало мембран.

А.Петрович:

- Мы вас поняли. Спасибо за ваш отзыв. Да, была такая беда в предыдущих приборах, что мембраны рвались. Иногда часто. Это бывало. Если в воду попадет маленькая песчинка или камушек, а там же ионный обмен, это очень серьезное давление, эта песчинка прорезала мембрану. Возможно, брак. Но уже в новом приборе – это «Аквалайф спа аква» www.spaaqua.ru всего этого нет. Там нервущиеся эко-мембраны. Посмотрите на сайте видеоинструкцию к этому прибору.

Да, кислотная вода всегда там, где черный электрод. Во внутреннем сосуде, где будет стоять черный электрод, там будет всегда кислотная вода. И новый прибор – это прибор премиального класса. Это более трехсот режимов ионизации воды. Это большой полноцветный дисплей с большими цифрами. Всем будет без лупы все видно. Это новое российское запатентованное уникальное программное обеспечение. И новые алгоритмы приготовления воды. Он работает гораздо быстрее, потому что большой процессор. Да, процессор пока американский, друзья. Но будем стремиться полностью переходить на российскую технологию. Но электроды точно российские. Из металлов платиновой группы. Гарантия на электроды уже не пять, а семь лет. Повышенная защита от воды в новом российском приборе и залить его уже никак невозможно.

Разработано, спроектировано и сделано в России. Самый большой объем – три с половиной литра. Прибор оснащен голосовым помощником для людей плохо слышащих. Если вы что-то делаете не так, он не только на пульте покажет вам, но и скажет голосом. Насколько я знаю, это первый прибор в мире, который работает с теплой водой до 45 градусов. В теплой воде лучше, гораздо больше антиоксидантные свойства. И эти нервущиеся эко-мембраны, их служба от 6 до 12 месяцев. 5 мембран идет в комплекте плюс одна в приборе. И их стоимость потом, пяти мембран, тысяча рублей. И, самое главное, срок эксплуатации этого прибора увеличивается. До 12 лет. Почему до 12? Ведь кто-то будет использовать его в промышленном производстве? Например, садоводы, фитнес-клубы, больницы, школы. Когда будут готовить в нем много воды, конечно, его срок службы может быть меньше. Но гарантия на электроды семь лет. Но в ближайшие три месяца, а мы даем его на три месяца на тестовый период, вы все сами поймете. Работает это или не работает? Помогает или не помогает? Но всем я рекомендую подходить осознанно. Сдайте анализы до потребления ионизированной воды, через месяц, через два, ближе к окончанию тестового периода. И если ваши анализы покажут, что это работает, значит, вы его никогда не вернется. Возвращают всего меньше 2% людей. А 98% остаются довольны.

А.Челышев:

- Мы продолжаем разговор с Андреем Петровичем, официальным представителем российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Если вы хотите в этом разговоре поучаствовать, звоните в прямой эфир по телефону 8.800-200-97-02.

А.Петрович:

- Я зачитываю сообщения, которые к нам приходят. Как я уже говорил, ели кто видит нас в видеоэфире, мы и звукорежиссер, который принимает звонки, сидит в совершенно другой комнате. В другом помещении. В черный список мы никого не вносим.

А.Челышев:

- Ты о чем вообще?

А.Петрович:

- Андрей: «Я раньше дозванивался на радио «КП», а вот после разговора с вами (вы были настроены агрессивно) я позвонил на ваш телефон. А теперь я уже три недели не могу дозвониться на радио «КП»! На том конце провода говорят: не кладите трубку, вы в очереди. Я случайно после разговора с вами не попал в черный список?».

Мы попросили звукорежиссера, чтобы он до вас дозвонился. Вы в черный список не попали, потому что у нас нет никаких черных списков. И мой телефон всегда открыт: 8.926-12-999-43. Это мой личный мобильный телефон. Зарегистрированный официально на меня. Работаю по рабочей визе как высококлассный специалист. И я ни от кого не скрываюсь, всегда доступен.

Приготовьте ручки и бумажки. Я буду давать информацию, которую нужно будет записать. Но у нас для всех ваших вопросов, если вы хотите поговорить лично со мной, мне всегда это передают, есть бесплатный номер телефона: 8.800-505-08-55. И все люди, кто покупает нашу продукцию, уже до конца жизни своей и жизни работы прибора, а его срок 12 лет, не более, но это и то хорошо в сегодняшнее время – гарантия на прибор три года, гарантия на электроды – семь лет. И вы можете всегда позвонить по телефону: 8.800-505-08-55. И задать интересующие вас вопросы. Это служба для вас, чтобы вам помогать. И отвечать на вопросы до покупки и, самое главное, после покупки.

Мы заинтересованы в результате с вами. По крайней мере, в ближайшие три месяца мы вас будем холить и лелеять, но это не только по прошествии трех месяцев. Кто с нами уже давно, понимают, что мы всегда, я всегда отвечаю на все вопросы. И стараюсь по мере своих скромных возможностей помочь людям.

Еще одно сообщение. «Товарищ «подсел» на эту воду. Потом уже не сможет без прибора. Так и будет до конца жизни покупать эти сменные пластины или что-то еще там… Будет работать на Петровича».

А.Челышев:

- Это по следам звонка в эфире.

А.Петрович:

- Что значит «работать на Петровича»? Работать на благо России и на свое благо, я считаю. На благо своих родных. Потому что здесь, этот прибор помогает людям сэкономить. Он что, должен на таблетки работать? На больницы и на аптеки? На морги? Ваш товарищ. Это же ваш товарищ! Он же не наркоту подсел! Или на алкоголь. Он начал пить чистую и полезную воду! И раз, как вы пишете «подсел» в хорошем, надеюсь, смысле вы это пишете, так это радовать вас должно. Если друг ваш рад, то и вы должны за друга радоваться! Иначе какой вы ему товарищ!

Работать он на меня не будет всю жизнь. Он, максимум, что потратит раз в несколько лет – это еще тысячу рублей на покупку мембран. А все остальное он будет использовать более десяти лет.

Есть звоночек? Тот человек, который говорил, что в черном списке: до вас дозвониться невозможно!

А.Челышев:

- Человек нас в черный список занес.

А.Петрович:

- Две минуты посвятим отзывам. И звоночек примем еще. Татьяна, здравствуйте!

Татьяна:

- Добрый день. Меня зовут Татьяна, я из Москвы. И я хочу оставить отзыв и положительный, и отрицательный. Положительный – действительно, вода действует. Я когда лежала в больнице, у меня случилось ухудшение пищеварения, то ли отравление пошло, в общем, начался запор, боли и поднялась температура. И когда я пила кислотную воду, а потом щелочную, то все это наладилось. И со стулом, и температура в норму вошла. Очень хорошо заживляет, когда кислотной водой пользуешься. А потом через какое-то время щелочной. Порезы, нарывы. Польза большая.

А вот отрицательный отзыв – это по поводу организационной работы. Когда несколько недель назад была реклама, я потом звонила, мне разрешили оплатить через магазин в Москве и курьер привезет. 29 января я оплатила. Мне сказали, что в течение двух дней. Я, к сожалению, работаю. Они: давайте тогда на ближайшие выходные. И до сих пор мне ничего не привезли.

А.Петрович:

- Этот вопрос мы выясним. Я приношу извинения от лица компании, если такое вдруг случилось. Я этот вопрос выясню. И в понедельник мы его еще перепроверим. Дозвонимся до вас, в понедельник у нас будет директор производства здесь, наверное, Геннадий Малкин. И вы ему сможете задать все вопросы. А Геннадий Малкин, кстати, бывший военный судья. Поэтому будете вы теперь его судить.

Подождите, вы заказали новый наш прибор? У вас был старый?

Татьяна:

- У меня был новый, а когда реклама шла, что три прибора плюс книга…

А.Петрович:

- Я вас понял. Я все это проверю. И виновные будут наказаны. Я вам это обещаю.

Татьяна:

- 29-го я оплатила.

А.Петрович:

- А вы позвонили по телефону 8.800-505-08-55?

Татьяна:

- Я не смогла дозвониться, потому что был часто сброс.

А.Петрович:

- Такого быть не может!

Татьяна:

- Не дозвонилась.

А.Петрович:

- Сброса быть не может. Каждый вызов фиксируется. Я проверю это. Спасибо за ваш отзыв и ваш сигнал.

«Лохотрон ваши фильтры. А «КП» больше не слушаю!». Странно. А как тогда вы пишете это сообщение? Удивительно!

«Если что случится, ваша фирма закроется, где взять сменные элементы?». Ну, во-первых, вы их можете купить прямо сейчас. Отдельно они стоят тысячу рублей. Потратьте три тысячи и купите на весь срок службы прибора.

«И пятый год эта ваша эпопея!». Я вам скажу, что это только начало. Только пятый год.

Что я хочу сказать об этих людях? Я понимаю, что большинство людей адекватные и нормальные люди, которые с юмором, как и я, относятся ко всему, что происходит в этом мире. Я вам так скажу. Простите их. Ибо не ведают они, что творят. Это факт

В первую очередь, мы тут говорим о результате. И мы обещаем, наша компания обещает вам всего две вещи: или результат, или возврат денег. И так как мы выходим на крупную федеральную сеть, будем продаваться в 25-30 городах России, но уже по другим ценам. Поэтому я вам говорю, что сегодня вы еще можете заказать нашу продукцию с бесплатной доставкой по России. И деньги за возврат, если вы захотите в течение трех месяцев вернуть ионизатор и очиститель воды «Аквалайф спа аква» www.spaaqua.ru, мы с вас не будем высчитывать.

Ионизаторы есть разных цен. Есть от 1200 рублей, но здесь скупой платит дважды. Вы понимаете, что технология какова есть. Если это можно было бы сделать дешевле, мы бы с делали дешевле. Но, к сожалению, для того, чтобы не навредить вам, а чтобы вы получили результат, нужно делать все качественно и хорошо, чтобы прибор работал долго, пользоваться им было просто и легко. И мембраны не рвались. И чтобы он с вами говорил человеческим голосом. И это стоит денег. В этой жизни приходится за все платить или расплачиваться.

Но у вас будет три месяца, чтобы понять, стоит он этих денег или нет? И огромное спасибо, что вы оцениваете нашу продукцию достойно и не возвращаете ее в 98% случаев.

А теперь для тех, кто только решает: быть или не быть? Пить или не пить? Вот в чем вопрос. А вопрос в том, что сегодня вы можете заказать нашу продукцию не за 35 тысяч рублей, кажется, дорого, но есть приборы профессиональные более чем за три миллиона. Ионизаторы для очистки бассейнов. Поэтому 35 тысяч рублей разделите на 12 лет, потом на количество месяцев и количество дней. И получится стоимость живой и мертвой серебряной воды будет меньше 10 рублей в день. Даже меньше 7 рублей в день. Стоит наше здоровье 7 рублей в день? Да, это не лекарство. Может помочь, а может не помочь. Но здесь есть трехмесячный тестовый период, чтобы вы убедились, что в вашем случае это будет или работать, или не работать. И других вариантов нет.

8.800-505-08-55 - это телефон для того, чтобы заказать прибор. И сегодня последний день акции. И это уже без вариантов. Когда вы можете заказать нашу продукцию не за 35 тысяч, а за 18 тысяч рублей. С бесплатной доставкой по всей России Почтой России. Или с бесплатной доставкой по Москве.

8.800-505-08-55. В подарок пойдет ph-тестер, книга, в которой все собрано от «а» до «я», в 200 страниц. Таблица процедур курортно-санаторных. Не лечебных. Там в книге все написано о каждой проблеме и каждой теме. Но так же сегодня я добавлю туда энциклопедию пищевых растений, потому что в этой воде завариваются все травы, прямо в холодной воде. В этой воде замачиваются овощи и фрукты. Мясо, рыба, мы ее пьем, делаем спа-процедуры. Спа – это означает здоровье через воду. Это пришло с древних времен. И у вас будет три месяца, чтобы понять: на своем месте я нахожусь, обманываю я вас или говорю вам правду? Покажите мне другую фирму, самую честную и порядочную, которая отдает свою продукцию на три месяца на тестовый период, ведет вас на протяжении всего срока, я даю свой личный телефон: 8.926-12-999-43, выслушиваю вашу критику в прямом эфире. Даже самую, скажем так, не совсем приятную, которая, может быть, и мешает продажам. Но даже те люди, которые ругают нас, тони помогают нам, накачивая наш эгрегор, лья воду на нашу мельницу здравомыслия, на нашу мельницу удачи. И благоразумия.

18 тысяч рублей. Книга, энциклопедия пищевых растений стоит 2 тысячи. Это такая толстенная цветная книжка, там все про травы. За 21 тысячу рублей будет два прибора за одну цену. Это тоже последний день акции, потому что ионизаторы воздуха от нашего партнера – они заканчиваются. Ионизатор воды «Аквалайф спа аква» и ионизатор воздуха «Супер плюс эко С». Он вообще никаких расходных материалов не требует. Его срок службы так же – от 10 до 12 лет. У вас будет чистая вода, чистые продукты, чистые мысли и чистый воздух дома. Полезный воздух.

Это 21 тысяча рублей. И туда же я добавлю сегодня энциклопедию пищевых растений. В завершающий день акции.

А за 33 тысячи вы получите три прибора за одну цену. Это ионизатор воды «Аквалайф спа аква» https://akvalife.club/ru/, это ионизатор воздуха «Супер плюс эко С» российского так же производства. И ионизатор- увлажнитель, очиститель, осеребритель воздуха, единственный в России, имеющий медицинский сертификат – «Аква ком спа аква». На пульте управления. Он очищает воздух, оздоравливает, ионизирует воздух. И обрабатывает воздух ионами серебра, убивая вирусы и бактерии. Это уникальный прибор. Это тоже разработка советских ученых, пришедших к нам из военно-промышленного комплекса. Вы видели, может, слышали тех людей, кто этот прибор создал. Они были так же в прямом эфире на наших программах.

Для всех остальных я хочу сказать, что свой бюджет мы будем только наращивать, потому что то, что мы предлагаем людям – людям нужно. И люди, которые оценивают нас по достоинству, огромное вам за это спасибо! Рассказывайте о нас другим людям! Вы нужны нам! Для чего? Потому чтобы понять, правда это или нет, работает или нет, я-то знаю, что работает, поэтому предлагаем вам на таких условиях, на которых и вы поймете, что это работает. Но если это не работает, вы просто вернете нашу продукцию.

Так «Аква ком спа» стоит 35 тысяч рублей, «Аквалайф спа аква» - 35 тысяч рублей, а сегодня вы можете заказать его всего за 33 тысячи рублей. Но тестовый период будет один месяц. 33 тысячи рублей плюс энциклопедия и все то, что я только что перечислил: ионизатор воды, ионизатор воздуха, ионизатор- увлажнитель воздуха «Аква ком аква».

Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Калиниград и Самара. Записывайте номер, по которому вы можете позвонить, поругать, похвалить нас, но, главное, заказать продукцию с бесплатной доставкой на бесплатный трехмесячный тестовый период. И вам все будет ясно! 8.800-505-08-55. Сегодня последний день акции. Три цены.

Выводите себя и других на чистую воду. Это работает. Я за свои слова отвечаю.

А.Челышев:

- Спасибо.