2019-02-16T10:29:05+03:00
Авиакатастрофы
Игорь ЗЫРЯНОВ@radio_kp

Междуреченск, А-310. 23 марта 1994 года. Командир экипажа посадил за штурвал самолёта своего 15-летнего сына.

Авиалайнер Airbus A310-308 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый международный рейс SU593 по маршруту Москва—Гонконг, но через 4 часа и 19 минут после взлёта рухнул в лес под Междуреченском (Кемеровская область) и полностью разрушился.Авиалайнер Airbus A310-308 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый международный рейс SU593 по маршруту Москва—Гонконг, но через 4 часа и 19 минут после взлёта рухнул в лес под Междуреченском (Кемеровская область) и полностью разрушился.

Уникальный проект Радио «Комсомольская правда» - документальная реконструкция событий основана на окончательных отчётах МАК!

Междуреченск, А-310. 23 марта 1994 года

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