Междуреченск, А-310. 23 марта 1994 года. Командир экипажа посадил за штурвал самолёта своего 15-летнего сына.
Авиалайнер Airbus A310-308 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял плановый международный рейс SU593 по маршруту Москва—Гонконг, но через 4 часа и 19 минут после взлёта рухнул в лес под Междуреченском (Кемеровская область) и полностью разрушился.
Уникальный проект Радио «Комсомольская правда» - документальная реконструкция событий основана на окончательных отчётах МАК!
Междуреченск, А-310. 23 марта 1994 года
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