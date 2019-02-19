2019-02-19T12:33:24+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Россия может перенять опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем самые интересные новости вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Россия может перенять опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. Илон Маск придумал стальной звездолёт на 100 пассажиров. Звездолет размером почти со сталинскую высотку у Красных ворот. Отполированный до зеркального блеска корпус корабля изготовят из стали с большим содержанием хрома и никеля, а ракета будет многоразовой. Вместимость корабля — 100 пассажиров и 100 тонн груза.

- Россия может перенять опыт Японии, где законом запрещено иметь талию более 90 см. Министерство здравоохранения России готово обсудить идею определения здоровья работников по охвату талии, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

- Давайте обсудим. 1 марта завершится упрощенный порядок строительства дач. Что нужно успеть.

- В Китае 13-летнего подростка доставили в больницу с серьезным алкогольным отравлением после того, как отец заставил его выпить китайской водки байцзю.

- Звездные должники: Лолита задолжала за «коммуналку» 760 000 рублей, а Ефремов - 57 500 по штрафам ГИБДД.

- Дави на газ. Штраф за разговор по телефону за рулем могут поднять более чем в три раза. Сколько теряют в цене легковые автомобили за 3 года владения? Renault представил обновленный Duster.

- Названы регионы с самым высоким качеством жизни: Москва и Петербург в лидерах.

- Хоть стой, хоть падай! Житель Великобритании сделал предложение возлюбленной и вручил чужое кольцо, которое позже попросил вернуть назад.

- Коридоры власти.

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