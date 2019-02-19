2019-02-19T20:36:27+03:00
Простыми словами
Александр ГРИШИНВалентин АЛФИМОВЮлия НОРКИНААнтон ЧЕРЕПОК

Украина требует запретить показ фильма «Т-34» в США, а в киевском торговом центре вывесили свастику

Подводим информационные итоги дня в подкасте «Простыми словами» Радио «Комсомольская правда»Подводим информационные итоги дня в подкасте «Простыми словами» Радио «Комсомольская правда»

Подводим информационные итоги дня в подкасте «Простыми словами» Радио «Комсомольская правда»

Украина требует запретить показ фильма «Т-34» в США, а в киевском торговом центре вывесили свастику

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Главные темы:

- Украина требует запретить показ фильма "Т-34" в США.

- Кто и зачем вывесил свастику в киевском торговом центре?

- Тем временем, Порошенко обвинил Россию в желании создать "второй СССР".

- Зэк взламывал родительские чаты, а его банда похищала детей из сада.

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