СЕГОДНЯ 19:05 2019-02-19T20:36:27+03:00

Подводим информационные итоги дня в подкасте «Простыми словами» Радио «Комсомольская правда»

Украина требует запретить показ фильма «Т-34» в США, а в киевском торговом центре вывесили свастику 00:00 00:00

Главные темы:

- Украина требует запретить показ фильма "Т-34" в США.

- Кто и зачем вывесил свастику в киевском торговом центре?

- Тем временем, Порошенко обвинил Россию в желании создать "второй СССР".

- Зэк взламывал родительские чаты, а его банда похищала детей из сада.