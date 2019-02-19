Украина требует запретить показ фильма «Т-34» в США, а в киевском торговом центре вывесили свастику
Подводим информационные итоги дня в подкасте «Простыми словами» Радио «Комсомольская правда»
Украина требует запретить показ фильма «Т-34» в США, а в киевском торговом центре вывесили свастику
Главные темы:
- Украина требует запретить показ фильма "Т-34" в США.
- Кто и зачем вывесил свастику в киевском торговом центре?
- Тем временем, Порошенко обвинил Россию в желании создать "второй СССР".
- Зэк взламывал родительские чаты, а его банда похищала детей из сада.