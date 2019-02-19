СЕГОДНЯ 01:002019-02-19T13:11:43+03:00Навыки жизни с Юлией Зотовой и Александром Яковлевым Александр ЯКОВЛЕВ@radio_kpAa Психология отношений с едой Почему некоторые люди не могут похудеть даже на диете, разбираем с психологом Юлией Зотовой в подкасте «Навыки жизни» Радио «Комсомольская правда» Почему некоторые люди не могут похудеть даже на диете, разбираем с психологом Юлией Зотовой в подкасте «Навыки жизни» Радио «Комсомольская правда» Психология отношений с едой 00:00 00:00 Скачать передачу [mp3, 39.4 МБ]