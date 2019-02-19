2019-02-19T13:11:43+03:00
Навыки жизни с Юлией Зотовой и Александром Яковлевым
Александр ЯКОВЛЕВ@radio_kp

Психология отношений с едой

Почему некоторые люди не могут похудеть даже на диете, разбираем с психологом Юлией Зотовой в подкасте «Навыки жизни» Радио «Комсомольская правда»Почему некоторые люди не могут похудеть даже на диете, разбираем с психологом Юлией Зотовой в подкасте «Навыки жизни» Радио «Комсомольская правда»

Почему некоторые люди не могут похудеть даже на диете, разбираем с психологом Юлией Зотовой в подкасте «Навыки жизни» Радио «Комсомольская правда»

Психология отношений с едой

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