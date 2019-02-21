СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-21T11:50:25+03:00

Обсуждаем самые интересные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

В Приморье родители школьников избили пятиклассника за издевательства над детьми 00:00 00:00

Главные темы:

- Скандал в Гранд-Каньоне: туристы 20 лет подвергались радиоактивному облучению. Контейнеры с урановой рудой находились в музее парка.

- В Приморье родители школьников избили пятиклассника за издевательства над детьми.

Скандал в одной из школ Приморского края, в городе Большой Камень. разъярённые родители устроили самосуд над пятиклассником, который обижает их детей. Школьника окунули головой в унитаз, и теперь у ребёнка сотрясение головного мозга. Учителя пытаются выгородить малолетнего дебошира, а инспекторы по делам несовершеннолетних - вовсе замять старое дело. От рук мальчика пострадала его же одноклассница. У девочки подозревают разрыв селезёнки.

- В Челябинске сотрудник ДПС перекрыл движение по улице, чтобы помочь пересечь проезжую часть хромающему бездомному псу.

- Дави на газ. В России резко выросли продажи автомобилей на вторичном рынке. Реагентам приказано снизить активность. Обновлённый кроссовер Suzuki Vitara поступил в продажу в России.

- В Госдуме предложили наказывать за "грязные носки" в плацкарте.

- Хостелы в жилых домах в ближайшее время могут запретить. Госдума вернулась к обсуждению законопроекта, который накануне одобрил профильный комитет нижней палаты. Ожидается, что документ рассмотрят во втором чтении в начале марта. По словам авторов, сейчас хостелы, расположенные в квартирах, вызывают недовольство многих жильцов.

- Вот это кино! Что посмотреть из премьер на этой неделе.

- Учащимся школы, где детям дали мясо со щупальцами, запретили брать в столовую сотовые.

- Запасы денег в российском бюджете достигли рекорда.

- Коридоры власти.

- Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заступился за бедных россиян и объявил решение этой проблемы одной из главных на территории России.

- Пойманных за объятиями российских курьеров из конкурирующих организаций одарят поездкой в Париж.