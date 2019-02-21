2019-02-21T20:59:45+03:00
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Валентин АЛФИМОВНикита КРИЧЕВСКИЙ

Никита Кричевский - о Послании Путина: Для русского человека крыша над головой - самое главное, что может быть

Обсуждаем с народным экономистом, профессором, доктором экономических наук Никитой Кричевским Послание Федеральному собраниюОбсуждаем с народным экономистом, профессором, доктором экономических наук Никитой Кричевским Послание Федеральному собранию

Обсуждаем с народным экономистом самые важные пункты Послания Федеральному собранию - выплаты за третьего ребенка, льготную ипотеку и налоговые вычеты для семей с детьми

Никита Кричевский - о Послании Путина: Для русского человека крыша над головой - самое главное, что может быть

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