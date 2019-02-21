Никита Кричевский - о Послании Путина: Для русского человека крыша над головой - самое главное, что может быть
Обсуждаем с народным экономистом, профессором, доктором экономических наук Никитой Кричевским Послание Федеральному собранию
Обсуждаем с народным экономистом самые важные пункты Послания Федеральному собранию - выплаты за третьего ребенка, льготную ипотеку и налоговые вычеты для семей с детьми
Никита Кричевский - о Послании Путина: Для русского человека крыша над головой - самое главное, что может быть
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