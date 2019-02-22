2019-02-22T12:31:15+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Матвиенко предложила обязать врачей отрабатывать обучение на бюджете, а Госдума обзаведется «стеной позора»

Обсуждаем самые интересные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем самые интересные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые интересные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Матвиенко предложила обязать врачей отрабатывать обучение на бюджете, а Госдума обзаведется «стеной позора»

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Главные темы:

- Врачей, получивших образование за счет бюджета, нужно обязать отработать в медицине определенный срок, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. эту инициативу она озвучила после оглашения президентом послания Федеральному собранию.

- Экстравагантно-популистские заявления и инициативы депутатов будут публиковать на сайте Госдумы, сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова. Какие законы вы бы туда повесили?

- Госдума рассмотрит вопрос о наследовании пенсий в России. Депутаты обсудят создание механизма для наследования выплат по старости. Согласно законопроекту, гражданин, который на протяжении жизни уплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату либо в виде страховой пенсии, либо в виде выплат наследникам.

- В Росстате сообщили, из чего состоят доходы россиян. Большая часть (41,4%) – это зарплата, на втором месте (19,6%) – пенсии. Есть еще прибыль от бизнеса и собственности… И 26% доходов населения – каждый четвертый рубль – в буквально смысле, взялись непонятно откуда. Эти деньги нигде не учтены. Об их существовании известно из одного источника: общей суммы расходов граждан. Они заметно превышают общие официальные доходы. А раз люди средства потратили, значит было что тратить.

- Дави на газ. Водителям грузовиков и автобусов ограничат время за рулем. Минздрав передаст ГИБДД данные об алкоголиках и наркоманах. Ульяновский автозавод получил новое ОТТС на внедорожник УАЗ Хантер. Согласно документу, автомобиль можно выпускать вплоть до 19 февраля 2022 года.

- Минтруд изменит схему начисления доплат к пенсиям.

- В Красноярске сделали искусственные «сугробы», потому что перед зимней Универсиадой снег растаял.

- ВЦИОМ: каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом.

- Коридоры власти.

- На кладбище не пускают братки: в Самаре гроб с покойником принесли под стены здания правительства.

- Обзор прессы.

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