«Оскар» достался «Зеленой книге», Рами Малеку и Леди Гаге. Как вам выбор американской киноакадемии?
Обсуждаем итоги кинопремии вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда». А также говорим на другие интересные темы
«Оскар» достался «Зеленой книге», Рами Малеку и Леди Гаге. Как вам выбор американской киноакадемии?
Главные темы:
- Итоги «Оскара». Обсуждаем всех победителей!
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- В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении. А вам что подарили на 23 февраля?
- В социальных сетях набирает обороты гендерный спор – причина – ролик, опубликованный в «Твиттере» актрисой Людмилой Светловой, которая участвовала в передаче «Мастер смеха» на канале «Россия 1».На видео – ее сын рассуждает о роли мужчин и женщин в обществе, отмечая, что мужчины – это творцы и строители, а женщины – это исполнители желаний мужчин и домохозяйки, а не бойцы и строители.
- Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру начать проверку по факту жертвоприношения верблюдов. Ранее в Иркутской области участники организации шаманов "Вечно синее небо" совершили ритуал, который якобы необходимо проводить, "когда государству или народу угрожают серьезные проблемы".
- Каждый пятый школьник не может осилить учебную программу. Дети не знают, что лёд - это вода, и плохо говорят даже на бытовом уровне.
- Коридоры власти.
- Высказавшийся о Крыме украинский дуэт Anna Maria пригласили на полуостров.
- Киев отложил утверждение Maruv на «Евровидение» из-за связей с Россией.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.
- Папа рассказал сыну всю правду о походе в ЗАГС с его мамой как страшную сказку и довел ребенка до слез.