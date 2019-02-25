СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-25T13:19:32+03:00

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

«Оскар» достался «Зеленой книге», Рами Малеку и Леди Гаге. Как вам выбор американской киноакадемии? 00:00 00:00

Главные темы:

- Итоги «Оскара». Обсуждаем всех победителей!

- В российских аэропортах появится возможность посадки в самолет по электронному посадочному талону.

- Cеребряков взбесил соцсети очередным русофобским выпадом.

- В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении. А вам что подарили на 23 февраля?

- В социальных сетях набирает обороты гендерный спор – причина – ролик, опубликованный в «Твиттере» актрисой Людмилой Светловой, которая участвовала в передаче «Мастер смеха» на канале «Россия 1».На видео – ее сын рассуждает о роли мужчин и женщин в обществе, отмечая, что мужчины – это творцы и строители, а женщины – это исполнители желаний мужчин и домохозяйки, а не бойцы и строители.

- Депутат Госдумы просит Генпрокуратуру начать проверку по факту жертвоприношения верблюдов. Ранее в Иркутской области участники организации шаманов "Вечно синее небо" совершили ритуал, который якобы необходимо проводить, "когда государству или народу угрожают серьезные проблемы".

- Каждый пятый школьник не может осилить учебную программу. Дети не знают, что лёд - это вода, и плохо говорят даже на бытовом уровне.

- Коридоры власти.

- Высказавшийся о Крыме украинский дуэт Anna Maria пригласили на полуостров.

- Киев отложил утверждение Maruv на «Евровидение» из-за связей с Россией.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

- Папа рассказал сыну всю правду о походе в ЗАГС с его мамой как страшную сказку и довел ребенка до слез.