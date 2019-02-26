СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-26T12:10:58+03:00

Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Милонов назвал обращение Шнура в комиссию по этике «бесовским заговором», а в России предлагают установить пожизненные выплаты за моральный вред 00:00 00:00

Главные темы:

- Адвокат Шнура предложил выгнать Милонова из Госдумы за «дискредитацию власти», а Милонов назвал обращение Шнура в комиссию по этике «бесовским заговором». "А Милонов против!": 9 странных инициатив знаменитого депутата.

- В России предлагают разрешить устанавливать пожизненную компенсацию за причинение морального вреда вследствие ущерба здоровью.

- В РосСоциологи подсчитали, сколько в России неравнодушных людей.

- Более половины россиян оплачивают покупки банковской картой.

- Visa хочет запустить оплату по QR-коду в России.

- Стать начальниками через 10 лет планируют 38% молодежи.

- На Урале участнику ВОВ отказались выплатить 10 тыс. рублей ко Дню Победы: «Вы не ветеран».

- Коридоры власти.

- 79-летняя бабушка поймала преступника на живца.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.