Милонов назвал обращение Шнура в комиссию по этике «бесовским заговором», а в России предлагают установить пожизненные выплаты за моральный вред
Обсуждаем самые интересные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Милонов назвал обращение Шнура в комиссию по этике «бесовским заговором», а в России предлагают установить пожизненные выплаты за моральный вред
Главные темы:
- Адвокат Шнура предложил выгнать Милонова из Госдумы за «дискредитацию власти», а Милонов назвал обращение Шнура в комиссию по этике «бесовским заговором». "А Милонов против!": 9 странных инициатив знаменитого депутата.
- В России предлагают разрешить устанавливать пожизненную компенсацию за причинение морального вреда вследствие ущерба здоровью.
- В РосСоциологи подсчитали, сколько в России неравнодушных людей.
- Более половины россиян оплачивают покупки банковской картой.
- Visa хочет запустить оплату по QR-коду в России.
- Стать начальниками через 10 лет планируют 38% молодежи.
- На Урале участнику ВОВ отказались выплатить 10 тыс. рублей ко Дню Победы: «Вы не ветеран».
- Коридоры власти.
- 79-летняя бабушка поймала преступника на живца.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.