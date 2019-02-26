СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-26T17:12:37+03:00

Аршавин разводится, Буланова опровергла требование алиментов от Радимова, а Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля 00:00 00:00

Подошла к концу семейная жизнь футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы Казьминой. Сегодня начнется бракоразводный процесс этой пары. Представлять интересы уже почти экс-жены спортсмена будет известный защитник медийных персон адвокат Александр Добровинский. Слушание по разводу начнется в 16:00.

Насколько известно, инициатива расторгнуть брак принадлежит футболисту. Он подал на развод в начале февраля. Но, надо сказать, что расставание Аршавиных проходит далеко не спокойно. Алиса заявила, что муж ей угрожал, требовал деньги и забрал машину, на которой она ездила с их общими детьми. Об этом рассказала адвокат Алисы Казьминой Марина Дубровская.

Чтобы не уходить далеко от питерских футболистов,вот еще один скандал: Говорят, якобы, Татьяна Буланова подала иск на своего бывшего мужа Владислава Радимова. На алименты. Корреспондент «КП»-Петербург» дозвонилась до артистки, чтобы из первых уста узнать, что же произошло.

Пара прожила в браке счастливых 11 лет и рассталась по обоюдному согласию. Более того, ради ребенка Татьяна и Владислав долго не разъезжались. Жили, как друзья, при этом всегда у Никиты рядом всегда были мама и папа. Как признается сама Татьяна, Владислав - отличный отец, который ей очень помогает в воспитании подростка. И от этого еще невероятнее кажется появившаяся новость о том, что Буланова подала иск на взыскание алиментов с бывшего мужа.

Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля. Московский городской суд отклонил апелляцию спортсменов.Таким образом, все фигуранты дела останутся в СИЗО до суда, и срок их заключения под стражей составит полгода