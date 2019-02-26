Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного
Президент поручил подправить Налоговый кодекс
Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного
Главные темы:
- Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного. Поручение подготовить такие поправки в законодательство дал президент по итогам форума «Деловая Россия», где это предложение и прозвучало.
- Правительство России выделило почти миллиард рублей на организацию и проведение научных исследований "Трансарктика-2019". Средства освоит Росгидромет. В рамках исследования Арктики на борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" будет организован образовательный процесс "Плавучий университет".