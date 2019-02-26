26 Февр. 18:33 2019-02-26T20:44:31+03:00

Сейчас налог уплатить придется, если квартира пробыла у вас в собственности менее пяти лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного 00:00 00:00

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- Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного. Поручение подготовить такие поправки в законодательство дал президент по итогам форума «Деловая Россия», где это предложение и прозвучало.

- Правительство России выделило почти миллиард рублей на организацию и проведение научных исследований "Трансарктика-2019". Средства освоит Росгидромет. В рамках исследования Арктики на борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" будет организован образовательный процесс "Плавучий университет".