2019-02-26T20:44:31+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного

Сейчас налог уплатить придется, если квартира пробыла у вас в собственности менее пяти летСейчас налог уплатить придется, если квартира пробыла у вас в собственности менее пяти летФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент поручил подправить Налоговый кодекс

Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного

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Главные темы:

- Владел жильем более трех лет — сможешь продать его без уплаты подоходного. Поручение подготовить такие поправки в законодательство дал президент по итогам форума «Деловая Россия», где это предложение и прозвучало.

- Правительство России выделило почти миллиард рублей на организацию и проведение научных исследований "Трансарктика-2019". Средства освоит Росгидромет. В рамках исследования Арктики на борту учебно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" будет организован образовательный процесс "Плавучий университет".

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