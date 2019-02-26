«Раскаиваюсь и сожалею»: Лихача на BMW, протаранившего толпу на Невском проспекте, арестовали на 2 месяца
В результате страшной аварии в Петербурге два человека погибли и трое пострадали
«Раскаиваюсь и сожалею»: Лихача на BMW, протаранившего толпу на Невском проспекте, арестовали на 2 месяца
Не утихает обсуждение страшной аварии в Петербурге. Там в ночь на воскресенье Мурад Касымов вылетел на тротуар на Невском проспект сбил пятерых пешеходов, двое из них х погибли на месте. Теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы. Подробности громкого дела у нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Дмитрия Делинского.