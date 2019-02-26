2019-02-26T16:27:15+03:00
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Дмитрий ДЕЛИНСКИЙВалентин АЛФИМОВ

«Раскаиваюсь и сожалею»: Лихача на BMW, протаранившего толпу на Невском проспекте, арестовали на 2 месяца

29-летний Мурат Касымов уже был лишен прав за вождение в пьяном виде.29-летний Мурат Касымов уже был лишен прав за вождение в пьяном виде.Фото: vk.com

В результате страшной аварии в Петербурге два человека погибли и трое пострадали

«Раскаиваюсь и сожалею»: Лихача на BMW, протаранившего толпу на Невском проспекте, арестовали на 2 месяца

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Не утихает обсуждение страшной аварии в Петербурге. Там в ночь на воскресенье Мурад Касымов вылетел на тротуар на Невском проспект сбил пятерых пешеходов, двое из них х погибли на месте. Теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы. Подробности громкого дела у нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Дмитрия Делинского.

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