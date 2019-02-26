СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-26T16:27:15+03:00

29-летний Мурат Касымов уже был лишен прав за вождение в пьяном виде. Фото: vk.com

«Раскаиваюсь и сожалею»: Лихача на BMW, протаранившего толпу на Невском проспекте, арестовали на 2 месяца 00:00 00:00

Не утихает обсуждение страшной аварии в Петербурге. Там в ночь на воскресенье Мурад Касымов вылетел на тротуар на Невском проспект сбил пятерых пешеходов, двое из них х погибли на месте. Теперь ему грозит до девяти лет тюрьмы. Подробности громкого дела у нашего корреспондента в Санкт-Петербурге Дмитрия Делинского.