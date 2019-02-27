СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-27T11:59:31+03:00

Обсуждаем самые интересные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Чему он нас научит? Сергей Шнуров вошел в совет по культуре 00:00 00:00

Главные темы:

- К общественному совету по культуре согласились присоединиться митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, народный артист России Эдгард Запашный и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Ранее сообщалось, что в совет также согласились войти Андрей Макаревич, Карен Шахназаров и другие известные деятели сферы культуры.

- Хабиб Нурмагомедов возмущен откровенным спектаклем, который прошел в Махачкале.

- Центральный районный суд Барнаула постановил демонтировать спортивную площадку во дворе новостройки после требования одной из жительниц. По словам женщины, из-за постоянного шума на улице у неё ухудшилось состояние здоровья.

- Продукты пошли в рост. Овощи и мясо могут подорожать.

- В Госдуме предложили ограничить выдачу кредитов россиянам. Инициативу положительно оценили в Центробанке. По подсчётам специалистов ЦБ, внедрение единого подхода к расчёту долговой нагрузки поможет в борьбе с ростом закредитованности россиян.

- Тимошенко объявила о начале импичмента Порошенко, а Зеленский в лидерах президентской гонки.

- Правительство поручило проверить качество сыров и вареной колбасы.

- «Права детей нарушили!» Отец девочек, которых полгода не пускают в гимназию без справки от туберкулеза, написал заявление в Генпрокуратуру. Пермяк требует возбудить дело в отношении директора школы.

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.