Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы
Подводим промежуточные итоги дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»
Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы
Главные темы:
- Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы.
- Украина не нашла себе представителя на "Евровидение-2019". Группа KAZKA стала уже третьей музыкальной группой от Украины, которая отказалась от участия в международном песенном конкурсе.
- Крупнейшие российские авиакомпании в нынешнем году намерены повысить топливный сбор. По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, перевозчики завершили минувший год с общим операционным убытком в районе 70 млрд рублей, и основной причиной таких результатов стал значительный рост стоимости керосина.