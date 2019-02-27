2019-02-27T18:17:24+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы

Знаменитый Chevrolet Виталий Грищенко уже продалЗнаменитый Chevrolet Виталий Грищенко уже продалФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Подводим промежуточные итоги дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»

Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы

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Главные темы:

- Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы.

- Украина не нашла себе представителя на "Евровидение-2019". Группа KAZKA стала уже третьей музыкальной группой от Украины, которая отказалась от участия в международном песенном конкурсе.

- Крупнейшие российские авиакомпании в нынешнем году намерены повысить топливный сбор. По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, перевозчики завершили минувший год с общим операционным убытком в районе 70 млрд рублей, и основной причиной таких результатов стал значительный рост стоимости керосина.

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