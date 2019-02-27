СЕГОДНЯ 15:33 2019-02-27T18:17:24+03:00

Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы 00:00 00:00

Главные темы:

- Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы.

- Украина не нашла себе представителя на "Евровидение-2019". Группа KAZKA стала уже третьей музыкальной группой от Украины, которая отказалась от участия в международном песенном конкурсе.

- Крупнейшие российские авиакомпании в нынешнем году намерены повысить топливный сбор. По оценкам Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, перевозчики завершили минувший год с общим операционным убытком в районе 70 млрд рублей, и основной причиной таких результатов стал значительный рост стоимости керосина.