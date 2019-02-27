Исследователи Гарварда и МГУ: люди не смогут остановить старение, но мы научимся возвращать молодость
ЗОЖ способен увеличить продолжительность жизни, но не может радикально продлить ее или привести к омоложению, считают ученыеФото: Михаил ФРОЛОВ
Руководитель лабораторий исследований старения профессор Вадим Гладышев рассказал «КП», почему не стоит доверять большинству модных сейчас «антиэйдж»-новостей и каковы в реальности перспективы продлить жизнь человека.
Исследователи Гарварда и МГУ: люди не смогут остановить старение, но мы научимся возвращать молодость
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