2019-02-27T18:25:32+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Исследователи Гарварда и МГУ: люди не смогут остановить старение, но мы научимся возвращать молодость

ЗОЖ способен увеличить продолжительность жизни, но не может радикально продлить ее или привести к омоложению, считают ученыеЗОЖ способен увеличить продолжительность жизни, но не может радикально продлить ее или привести к омоложению, считают ученыеФото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель лабораторий исследований старения профессор Вадим Гладышев рассказал «КП», почему не стоит доверять большинству модных сейчас «антиэйдж»-новостей и каковы в реальности перспективы продлить жизнь человека.

Исследователи Гарварда и МГУ: люди не смогут остановить старение, но мы научимся возвращать молодость

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