Что изменится с 1 марта: новые законы, повышения, штрафы и тарифы
Обсуждаем самые интересные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Что изменится с 1 марта: новые законы, повышения, штрафы и тарифы
Главные темы:
- Диетолог рассказала, как отметить Масленицу без вреда для здоровья. Даем советы, как сделать блины полезными.
- В Госдуме предлагают учредить в России День без смартфона. Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев подготовил и направил данное предложение министру цифрового развития Константину Носкову. Многие социологические опросы показывают, что более 80% жителей мегаполисов постоянно пользуются мобильными устройствами. "А всего 15 лет назад этот показатель был на уровне 10-15%. Люди начинают утрачивать свои социальные навыки, перестают творчески мыслить и теряют морально-нравственные ценности", - цитирует RT депутатский запрос министру.
- Какие изменения ждут россиян весной: новые законы, повышения, штрафы, тарифы.
- В Госдуме предлагают снизить цены на цветы к 8 марта. У мужчин перед Международным женским днем не остается выбора, и им приходится тратить большие деньги.
- Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: репортаж Владимира Ворсобина. Политобозреватель «Комсомолки» отправился лично проверить феномен градоначальника Якутска, сокращающей траты на бюрократов.
-Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Природные пожары на Дальнем Востоке: поезда идут сквозь стену огня и дыма.
- 1 марта: Всемирный День кошек.
- Обзор прессы.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.