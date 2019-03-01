2019-03-01T11:47:35+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Что изменится с 1 марта: новые законы, повышения, штрафы и тарифы

Обсуждаем самые интересные темы с Михаилом Антоновым и Марией БаченинойОбсуждаем самые интересные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной

Обсуждаем самые интересные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Что изменится с 1 марта: новые законы, повышения, штрафы и тарифы

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Главные темы:

- Диетолог рассказала, как отметить Масленицу без вреда для здоровья. Даем советы, как сделать блины полезными.

- В Госдуме предлагают учредить в России День без смартфона. Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев подготовил и направил данное предложение министру цифрового развития Константину Носкову. Многие социологические опросы показывают, что более 80% жителей мегаполисов постоянно пользуются мобильными устройствами. "А всего 15 лет назад этот показатель был на уровне 10-15%. Люди начинают утрачивать свои социальные навыки, перестают творчески мыслить и теряют морально-нравственные ценности", - цитирует RT депутатский запрос министру.

- Какие изменения ждут россиян весной: новые законы, повышения, штрафы, тарифы.

- В Госдуме предлагают снизить цены на цветы к 8 марта. У мужчин перед Международным женским днем не остается выбора, и им приходится тратить большие деньги.

- Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: репортаж Владимира Ворсобина. Политобозреватель «Комсомолки» отправился лично проверить феномен градоначальника Якутска, сокращающей траты на бюрократов.

-Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Природные пожары на Дальнем Востоке: поезда идут сквозь стену огня и дыма.

- 1 марта: Всемирный День кошек.

- Обзор прессы.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.

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