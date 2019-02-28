Туры на мартовские и майские каникулы подорожали за год на 10%, а Минпромторг рассказал о будущем ассортименте ларьков
Обсуждаем самые интересные темы с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Туры на мартовские и майские каникулы подорожали за год на 10%, а Минпромторг рассказал о будущем ассортименте ларьков
Главные темы:
- Российские сенаторы порекомендовали правительству РФ внедрить «Сертификат молодоженов», чтобы новобрачные проходили обследования репродуктивного здоровья.
- Туры на мартовские и майские каникулы подорожали за год на 10%. "Цены на мартовские каникулы по сравнению с прошлым годом увеличились примерно на 10% по всем направлениям, за исключением Сочи и Крыма, где цены либо не изменились, либо даже ниже, чем в прошлом году", - сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Ломидзе.
- Туроператоры сообщили о росте продаж туров в мае на 60% в связи с длинными праздниками.
- Снега и зрелищ: на въезде в Красноярск «побелили» грязные сугробы.
- Вот это кино с народным обозревателем Евгением Сазоновым
- Интернет бурлит сообщениями о том, что снежный коллапс в Санкт-Петербурге произошел не из-за природных аномалий, а из-за саботажа коммунальщиков.
- Зачем современному ребенку разложение многочлена на множители способом группировки.
- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.
- Минпромторг рассказал о будущем ассортименте ларьков. В киосках и ларьках, которые Минпромторг планирует вернуть на улицы крупных российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.
- Обзор прессы.
- Новости спорта с Андреем Вдовиным.