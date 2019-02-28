Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек
Обсуждаем главные новости дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»
Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек
Главные темы:
- Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек? В зоне риска автомобилестроение и транспортные компании. А Минтруд заверяет, что всё в порядке.
- Продать жильё теперь будет проще - налог на доходы платить не придётся. Правда, при нескольких условиях.
- Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019».