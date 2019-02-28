СЕГОДНЯ 12:33 2019-02-28T13:45:40+03:00

Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек Фото: Алексей ФОКИН

Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек 00:00 00:00

Главные темы:

- Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек? В зоне риска автомобилестроение и транспортные компании. А Минтруд заверяет, что всё в порядке.

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