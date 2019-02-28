2019-02-28T13:45:40+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек

Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человекВесной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человекФото: Алексей ФОКИН

Обсуждаем главные новости дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»

Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек

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Главные темы:

- Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек? В зоне риска автомобилестроение и транспортные компании. А Минтруд заверяет, что всё в порядке.

- Продать жильё теперь будет проще - налог на доходы платить не придётся. Правда, при нескольких условиях.

- Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019».

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