2019-03-03T18:26:38+03:00
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Мария БАЧЕНИНА@radio_kp

Журналисты выяснили, почему встреча лидеров США и КНДР завершилась досрочно

Встреча президента США и лидера КНДР завершилась без прорывов в отношенияхВстреча президента США и лидера КНДР завершилась без прорывов в отношенияхФото: REUTERS

Обсуждаем главные новости дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»

Журналисты выяснили, почему встреча лидеров США и КНДР завершилась досрочно

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Главные темы:

- Журналисты выяснили, почему встреча лидеров США и КНДР завершилась досрочно. Пентагон подтвердил решение Вашингтона и Сеула прекратить совместные военные учения.

- Действующий Украины президент стремительно теряет рейтинг. Еще и в информационном поле всплыла история пятилетней давности, когда он попытался отговорить жителей Крыма от референдума. Попытка провалилась.

- Курильские острова предлагают переименовать в Русские.

- Пьяный дебош Александра Емельяненко привел к аресту на 10 суток. А грозит ли уголовка?

- Продать жильё теперь будет проще - налог на доходы платить не придётся. Правда, при нескольких условиях.

- Нужна ли России и Белоруссии общая валюта?

- Стало известно, сколько россияне тратят на бензин. Совсем недавно эксперты заявляли, что в России самый дешевый в Европе бензин, однако на среднюю российскую зарплату его можно купить не так много, поэтому по доступности топлива мы далеко не на первом месте.

- Освободите Вилли и других касаток! Такие призывы сейчас шумят по всему интернету, не остались в стороне даже иностранцы - Леонардо ди Каприо и Памела Андерсон.

- Универсиада-2019: первые медали достались россиянам!

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