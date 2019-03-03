Журналисты выяснили, почему встреча лидеров США и КНДР завершилась досрочно
Обсуждаем главные новости дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»
Журналисты выяснили, почему встреча лидеров США и КНДР завершилась досрочно
Главные темы:
- Журналисты выяснили, почему встреча лидеров США и КНДР завершилась досрочно. Пентагон подтвердил решение Вашингтона и Сеула прекратить совместные военные учения.
- Действующий Украины президент стремительно теряет рейтинг. Еще и в информационном поле всплыла история пятилетней давности, когда он попытался отговорить жителей Крыма от референдума. Попытка провалилась.
- Курильские острова предлагают переименовать в Русские.
- Пьяный дебош Александра Емельяненко привел к аресту на 10 суток. А грозит ли уголовка?
- Продать жильё теперь будет проще - налог на доходы платить не придётся. Правда, при нескольких условиях.
- Нужна ли России и Белоруссии общая валюта?
- Стало известно, сколько россияне тратят на бензин. Совсем недавно эксперты заявляли, что в России самый дешевый в Европе бензин, однако на среднюю российскую зарплату его можно купить не так много, поэтому по доступности топлива мы далеко не на первом месте.
- Освободите Вилли и других касаток! Такие призывы сейчас шумят по всему интернету, не остались в стороне даже иностранцы - Леонардо ди Каприо и Памела Андерсон.
- Универсиада-2019: первые медали достались россиянам!