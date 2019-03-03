СЕГОДНЯ 16:03 2019-03-03T18:40:53+03:00

Банкиры добились сокращения ипотечных каникул 00:00 00:00

Главные темы:

- Сын британки, которая погибла от нервно-паралитического вещества, обратился за помощью к Путину. А между тем, завтра будет ровно год, как в Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипаль, а от британских властей мы так и не услышали нормальных результатов расследования, да и самого Скрипаля от нас прячут. При этом на Россию наложили необоснованные санкции и не торопятся их снимать.

- Евровидение уже давно перестало быть конкурсом музыкальным, в последние годы там сплошная политика. “КП” попыталась разобраться, что же на этот раз не понравилось украинцам.

- Банкиры добились сокращения ипотечных каникул Заморозить выплаты можно будет только один раз — на полгода.

- Валентина Матвиенко заявила, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу.

- Туроператоры отмечают «сенсационный рост» спроса россиян на путевки в майские праздники. Правда, это только прогнозы, ведь цены на них с каждым днём только растут. А связано это с ценой перелётов.

- Корабль Илона Маска успешно пристыковался к МКС. Новейший космический корабль Dragon-2 успешно состыковался с МКС. Первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 компании SpaceX совершил стыковку с МКС. На его борту 180 кг грузов и манекен, названный Рипли в честь героини фильма «Чужой».

- Климкина позвали на пятилетие воссоединения Крыма с Россией: Приезжай, посмотри, как мы живем!

- Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек? В зоне риска автомобилестроение и транспортные компании. Почему именно они?