Банкиры добились сокращения ипотечных каникул
Обсуждаем главные новости дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»
Банкиры добились сокращения ипотечных каникул
Главные темы:
- Сын британки, которая погибла от нервно-паралитического вещества, обратился за помощью к Путину. А между тем, завтра будет ровно год, как в Солсбери отравили Сергея и Юлию Скрипаль, а от британских властей мы так и не услышали нормальных результатов расследования, да и самого Скрипаля от нас прячут. При этом на Россию наложили необоснованные санкции и не торопятся их снимать.
- Евровидение уже давно перестало быть конкурсом музыкальным, в последние годы там сплошная политика. “КП” попыталась разобраться, что же на этот раз не понравилось украинцам.
- Банкиры добились сокращения ипотечных каникул Заморозить выплаты можно будет только один раз — на полгода.
- Валентина Матвиенко заявила, что Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу.
- Туроператоры отмечают «сенсационный рост» спроса россиян на путевки в майские праздники. Правда, это только прогнозы, ведь цены на них с каждым днём только растут. А связано это с ценой перелётов.
- Корабль Илона Маска успешно пристыковался к МКС. Новейший космический корабль Dragon-2 успешно состыковался с МКС. Первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 компании SpaceX совершил стыковку с МКС. На его борту 180 кг грузов и манекен, названный Рипли в честь героини фильма «Чужой».
- Климкина позвали на пятилетие воссоединения Крыма с Россией: Приезжай, посмотри, как мы живем!
- Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек? В зоне риска автомобилестроение и транспортные компании. Почему именно они?