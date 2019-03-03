СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-03T18:52:34+03:00

Туристы назвали лучшие маршруты для путешествий по России 00:00 00:00

Главные темы:

- Журналисты выяснили, почему встреча лидеров США и КНДР завершилась досрочно. Пентагон подтвердил решение Вашингтона и Сеула прекратить совместные военные учения.

- Туристы назвали лучшие маршруты для путешествий по России.

- Курильские острова предлагают переименовать в Русские.

- Стало известно, сколько россияне тратят на бензин. Совсем недавно эксперты заявляли, что в России самый дешевый в Европе бензин, однако на среднюю российскую зарплату его можно купить не так много, поэтому по доступности топлива мы далеко не на первом месте.

- Банкиры добились сокращения ипотечных каникул Заморозить выплаты можно будет только один раз — на полгода.

- Освободите Вилли и других касаток! Такие призывы сейчас шумят по всему интернету, не остались в стороне даже иностранцы - Леонардо ди Каприо и Памела Андерсон.

- В отборочном туре «Евровидения» на Украине увидели сценарий грядущих выборов президента.