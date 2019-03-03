Туристы назвали лучшие маршруты для путешествий по России
Обсуждаем главные новости дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»
Туристы назвали лучшие маршруты для путешествий по России
Главные темы:
- Журналисты выяснили, почему встреча лидеров США и КНДР завершилась досрочно. Пентагон подтвердил решение Вашингтона и Сеула прекратить совместные военные учения.
- Туристы назвали лучшие маршруты для путешествий по России.
- Курильские острова предлагают переименовать в Русские.
- Стало известно, сколько россияне тратят на бензин. Совсем недавно эксперты заявляли, что в России самый дешевый в Европе бензин, однако на среднюю российскую зарплату его можно купить не так много, поэтому по доступности топлива мы далеко не на первом месте.
- Банкиры добились сокращения ипотечных каникул Заморозить выплаты можно будет только один раз — на полгода.
- Освободите Вилли и других касаток! Такие призывы сейчас шумят по всему интернету, не остались в стороне даже иностранцы - Леонардо ди Каприо и Памела Андерсон.
- В отборочном туре «Евровидения» на Украине увидели сценарий грядущих выборов президента.