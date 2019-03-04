2019-03-04T14:37:47+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде»Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала эксклюзивное интервью «Комсомольской правде»Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»

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Главные темы:

- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей».

В годовщину «дела Скрипалей» Мария Захарова рассказала в большом интервью Радио «Комсомольская правда» об информационной войне Вашингтона и Лондона, а также об истоках своего конфликта с Чубайсом.

- В Хабаровске найдена картина, которую оценивают в 100 миллионов евро.

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