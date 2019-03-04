Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»
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- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей».
В годовщину «дела Скрипалей» Мария Захарова рассказала в большом интервью Радио «Комсомольская правда» об информационной войне Вашингтона и Лондона, а также об истоках своего конфликта с Чубайсом.
- В Хабаровске найдена картина, которую оценивают в 100 миллионов евро.