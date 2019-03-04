СЕГОДНЯ 15:03 2019-03-04T16:40:25+03:00

Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущёвок скотобазой 00:00 00:00

Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущёвок скотобазой. В комментариях к посту о реновации на Facebook Станислав Жарков написал, что люди, которые из хрущёвок переедут в новые дома, загадят их за пару лет. Это высказывание вызвало критику пользователей. Жарков вместо того, чтобы извиниться, начал оскорблять собеседников.

«Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущёвки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орёшь по ночам или всё сразу?» — написал сотрудник Роскосмоса.

В Роскосмосе пообещали проанализировать ситуацию с сотрудником, допустившим резкое высказывание в адрес жителей хрущёвок. А сам Жарков быстро извинился.

«Госкорпорация «Роскосмос» сформирует комиссию по этике и проведет анализ ситуации, после которой будет принято решение в отношении сотрудника, допустившего некорректные высказывания», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Вспоминаем другие высказывания российских чиновников и ВИПов против российского народа.

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