2019-03-04T17:23:41+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с МКС, а в Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф

Американцы ждали этого старта восемь летАмериканцы ждали этого старта восемь летФото: REUTERS

Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с МКС, а в Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф

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Главные темы:

- Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с Международной космической станцией.

- В Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф.

- Госдума завтра во втором чтении рассмотрит законопроект о запрете хостелов в жилых домах.

Вы за или против? А может поддержать малый бизнес все-таки?

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