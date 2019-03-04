СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-04T17:23:41+03:00

Американцы ждали этого старта восемь лет Фото: REUTERS

Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с МКС, а в Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф 00:00 00:00

Главные темы:

- Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с Международной космической станцией.

- В Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф.

- Госдума завтра во втором чтении рассмотрит законопроект о запрете хостелов в жилых домах.

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