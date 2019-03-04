Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с МКС, а в Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф
Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»
Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с МКС, а в Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф
Главные темы:
- Космический корабль американской компании Space X успешно состыковался с Международной космической станцией.
- В Мособлдуме хотят обязать спасенных утопающих платить штраф.
- Госдума завтра во втором чтении рассмотрит законопроект о запрете хостелов в жилых домах.
Вы за или против? А может поддержать малый бизнес все-таки?