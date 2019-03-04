2019-03-04T17:32:47+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Россия и Индия произведут более 700 тыс. АК-203 на совместном заводе, а ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя

В Индии открылся завод по производству автоматов КалашниковаВ Индии открылся завод по производству автоматов КалашниковаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Россия и Индия произведут более 700 тыс. АК-203 на совместном заводе, а ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя

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Главные темы:

- Россия и Индия произведут более 700 тыс. АК-203 на совместном заводе. Подробнее об этом рассказывает военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

- Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом радио КП рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В этом году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства. Если долги есть, чиновники смогут сразу приостановить лицензию. А для магазинов это значит - запрет на продажу алкоголя в течение одной-двух недель.

- Если не хотите идти в магазин, магазин идёт к вам. Россияне всё чаще заказывают продукты через онлайн-сервисы не выходя из дома. Известно же, что лень всегда была двигателем прогресса. Разбираемся, кто выиграет, а кто проиграет от новой реальности.

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