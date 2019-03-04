СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-04T17:32:47+03:00

Россия и Индия произведут более 700 тыс. АК-203 на совместном заводе, а ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя 00:00 00:00

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- Россия и Индия произведут более 700 тыс. АК-203 на совместном заводе. Подробнее об этом рассказывает военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

- Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя. Об этом радио КП рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В этом году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы ритейлеров через систему казначейства. Если долги есть, чиновники смогут сразу приостановить лицензию. А для магазинов это значит - запрет на продажу алкоголя в течение одной-двух недель.

- Если не хотите идти в магазин, магазин идёт к вам. Россияне всё чаще заказывают продукты через онлайн-сервисы не выходя из дома. Известно же, что лень всегда была двигателем прогресса. Разбираемся, кто выиграет, а кто проиграет от новой реальности.