2019-03-05T01:26:25+03:00
Исключение из правил. Максим Шевченко
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

«Россияне закончатся к 2050 году»

Обсуждаем важные события дня с Максимом ШевченкоОбсуждаем важные события дня с Максимом Шевченко

Обсуждаем слова протоиерея Дмитрия Смирнова вместе с журналистом Максимом Шевченко в подкасте «Исключение из правил» Радио «Комсомольская правда»

«Россияне закончатся к 2050 году»

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Главные темы:

- Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущёвок скотобазой. В комментариях к посту о реновации на Facebook Станислав Жарков написал, что люди, которые из хрущёвок переедут в новые дома, загадят их за пару лет. Это высказывание вызвало критику пользователей. Жарков вместо того, чтобы извиниться, начал оскорблять собеседников.

- «Россияне закончатся к 2050 году». Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявил: «Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», — сказал протоиерей и добавил, что менять что-либо «уже поздно».

- В Испании пожалели гитлеровцев при взятии Берлина и осудили СССР за победный снимок Рейхстага.

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27 Февраля 2018 18:05 - 20:04

Исключение из правил. Максим Шевченко

Тема: Максим Шевченко: Не надо пытаться понравиться Западу. Это не получится все равно.

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА, Роман ГОЛОВАНОВ

В гостях: Максим ШЕВЧЕНКО
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