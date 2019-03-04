4 Март 20:03 2019-03-05T01:26:25+03:00

«Россияне закончатся к 2050 году» 00:00 00:00

Главные темы:

- Чиновник Роскосмоса назвал жителей хрущёвок скотобазой. В комментариях к посту о реновации на Facebook Станислав Жарков написал, что люди, которые из хрущёвок переедут в новые дома, загадят их за пару лет. Это высказывание вызвало критику пользователей. Жарков вместо того, чтобы извиниться, начал оскорблять собеседников.

- «Россияне закончатся к 2050 году». Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявил: «Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», — сказал протоиерей и добавил, что менять что-либо «уже поздно».

- В Испании пожалели гитлеровцев при взятии Берлина и осудили СССР за победный снимок Рейхстага.