СЕГОДНЯ 14:33 2019-03-01T18:01:31+03:00

Индия и Пакистан начали небесную войну 00:00 00:00

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- Индия и Пакистан начали небесную войну: с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты. Тем временем, от конфликта уже пострадали наши туристы: два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвы и Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром - в Екатеринбург.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня "большой разговор" с белорусскими и зарубежными журналистами. "Большой разговор с президентом" не просто называется так - мероприятия длятся по несколько часов.