2019-03-01T18:01:31+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Индия и Пакистан начали небесную войну

Индия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолетыИндия и Пакистан обменялись авиаударами, с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолетыФото: REUTERS

Подводим промежуточные итоги дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Индия и Пакистан начали небесную войну

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Главные темы:

- Индия и Пакистан начали небесную войну: с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты. Тем временем, от конфликта уже пострадали наши туристы: два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвы и Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром - в Екатеринбург.

- Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня "большой разговор" с белорусскими и зарубежными журналистами. "Большой разговор с президентом" не просто называется так - мероприятия длятся по несколько часов.

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