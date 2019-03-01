Индия и Пакистан начали небесную войну
Подводим промежуточные итоги дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»
Индия и Пакистан начали небесную войну
Главные темы:
- Индия и Пакистан начали небесную войну: с обеих сторон - убитые, сбиты военные самолеты. Тем временем, от конфликта уже пострадали наши туристы: два борта российских авиакомпаний, следовавших на индийские курорты из Москвы и Санкт-Петербурга, развернулись в воздухе и вернулись на ближайший аэродром - в Екатеринбург.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит сегодня "большой разговор" с белорусскими и зарубежными журналистами. "Большой разговор с президентом" не просто называется так - мероприятия длятся по несколько часов.