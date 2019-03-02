2 Март 11:03 2019-03-14T20:08:09+03:00

Про фатализм, милосердие, реинкарнацию и воду, полезную для здоровья 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона, в нашей студии, как обычно по субботам и не только, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф https://akvalife.club/ru/ Андрей Петрович. Андрей, доброе утро.

А. Петрович:

- Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуй, Россия! Для кого-то, Россия-матушка, раннее-раннее утро, а для кого-то обед – приятного вам аппетита или завтрака, а для кого-то – приятного ужина. Потому что уже смеркается и вечер, а, может быть, даже, Антон, где-то и ночь сейчас. Как вы считаете?

А. Челышев:

- Ночь…

А. Петрович:

- Но начнем мы с наших реквизитов ООО «Фабрика здоровья», ОГРН 1165040055575, наш юридический адрес – Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, 10, офис А217.

Начну я с коротенького стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, которое на коробке нашей сделано как эпиграф вообще ко всему тому, чем мы занимаемся.

«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух,

И опыт – сын ошибок трудных,

И гений – парадоксов друг.

И случай – бог-изобретатель».

Если помните, в советское время так начиналась программа «Очевидное-невероятное». И сегодня у нас, как мы и обещали вам, должны были быть гости. Должно было бы два гостя. Один гость должен был быть тот, который победил рак, онкологию, с результатами анализов. Но, скажу я вам честно, я очень хорошо этого человека понимаю, он будет в следующих программах, просто человек немножко перенервничал, поднялось давление… Я иногда перед эфиром, скажу вам честно, я думаю, что иногда я могу потерять сознание, потому что все начинает колотиться, нервы очень сильные и первый раз в эфире в прямом, да еще когда тебя снимают, и это идет на всю Россию, через интернет-пространство, то это, конечно, очень тяжело. Но у нас есть второй гость. И этот гость – тот человек, который не только помогает себе, но и помогает домашним животным. А так как я люблю домашних животных больше, чем людей, потому что опять же я вырос на стихах Есенина, на русской классической литературе, и я рос в деревне, где собаки были всегда члены семьи, без них никак невозможно, они отбивают животных от волков, они охраняют дом, они твои братья меньшие… но самое тяжелое и самое больное всегда, то, что иногда их бросают… иногда их выкидывают, ими не занимаются и они умирают. Их век и так короток по сравнению с веком человека, да… Вот сегодня у нас гость, который представится сам, это тот человек, который звонил нам в эфир, если вы слышали наши предыдущие программы, и рассказывал о том, что, благодаря нашему прибору, благодаря ионизированной щелочной воде, опять же благодаря изобретениям советских ученых, здесь нужно выделить это, изобретениям СССР, этот человек до сих пор жив. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.

Е. Зиньковский:

- Меня зовут Евгений Алексеевич, я из Подмосковья.

А. Петрович:

- А какая фамилия у вас?

Е. Зиньковский:

- Зиньковский.

А. Петрович:

- А у моего дедушки была фамилия Круговский. Вы не из Белоруссии?

Е. Зиньковский:

- Нет. Я чисто русский.

А. Петрович:

- Хорошо. Давайте вот весь процесс для вас… Друзья, это сегодня наш гость, это не засланный казачок… Как вот вы докажете, что вы не засланный казачок, во-первых?

Е. Зиньковский:

Ну, во-первых, потому что вижу вас первый раз. А заочно просто разговаривали в эфире – и все…

А. Петрович:

- Расскажите тогда, пожалуйста, как вы познакомились с прибором, какие результаты вы получили? Потому что для людей это будет интересно – чем довольны, чем недовольны? Всю историю вашего знакомства с нашей продукцией.

Е. Зиньковский:

- С ионизированной водой я был знаком еще в 80-е годы, вычитав статеечку в журнале «Наука и жизнь», когда меня после службы в армии прижала болезнь под названием изжога. И 20 лет я был в загоне – ну, молодой, и был в панике… паника сильная была, потому что жизнь только начиналась, а изжога не давала покоя… Но тогда еще щелочной водой я не пользовался, применял все меры для того, чтобы успокоить, изучал физиологию, анатомию… Одним словом, с помощью правильной диеты, парной бани я себя выравнивал и тем самым продолжал жить дальше. А потом вдруг, по-моему, в этой же статеечке я нашел адрес и заказал приборчик, мне его прислали за 27 рублей, так им и не пользовался многие годы, возил с собой, перемещал с одного места на другое и вот он на днях, перед тем, как купить ваш прибор, он разбирался, как знамение какое-то, что надо приобрести что-то новое. И услышал ваш голос…

А. Петрович:

- То есть, вы тоже фаталист, как и я – вы верите в судьбу?

Е. Зиньковский:

- Да, верю, верю. Я без сомнений заказал, несмотря на проблемы с деньгами… И вот, как говорится, прошло три года после начала использования и я просто рад. Иной раз в прямом эфире когда вас слышу, иногда так хочется закричать «Спасибо!».

А. Петрович:

- Спасибо вам огромное за это. Вот нас слушают миллионы людей на сегодняшний день и вы понимаете, что многие люди даже сейчас, слушая этот эфир, думают, что вы тот человек, которому мы заплатили, что вы какой-то артист, которого мы нашли, купили за деньги… Расскажите, где вы живете и чем вы занимаетесь, чтобы люди знали… Во-первых, я уверен, что многие люди захотят вам помочь, то есть, помочь вашей деятельности. У вас же приют, правильно, для домашних животных? Расскажите о нем.

Е. Зиньковский:

- Да. Ну, пришел пенсионный возраст, чем-то надо заниматься… и делать благое дело. Сейчас мне 67 лет… Ну, беззаботно жить нельзя, а милосердие – это самое высшее качество чувственности нашей, поэтому… плюс проблема общества – бездомные животные… поэтому я сознательно занимаюсь этим уже 9 лет.

А. Петрович:

- Мне кажется, что милосердие – это высшее проявление человеческого интеллекта, в первую очередь.

Е. Зиньковский:

- Может быть.

А. Петрович:

- Человек, обладающий знанием и понимаем, что все в жизни взаимосвязано и взаимообусловлено, что в нашей жизни за все приходится или платить, или расплачиваться, помощь домашним животным – я считаю, что просто в следующем своем воплощении (я в это верю) – это люди… или, может быть, люди в предыдущих воплощениях. Я верю в реинкарнацию.

Е. Зиньковский:

- Я тоже верю в реинкарнацию.

А. Петрович:

- Я считаю, что человек живет не одну жизнь. Потому что иначе нельзя объяснить, как человек рождается уже инвалидом или умирают дети и у них не будет второго шанса на жизнь… это очень тяжело все воспринимать… Но, так как мы живы, и, пока мы живы, все можно изменить, вообще в чем нуждается сейчас ваш приют, в какой помощи? Да, вот поите ли вы их водой?

Е. Зиньковский:

- Можно сказать, что с помощью них я более основательно дошел до осознания того, что нужно продолжать и себя лечить этой водой. Полтора года после начала использования особо не ощущал каких-то результатов…

А. Петрович:

- То есть, полтора года вообще результатов не было?

Е. Зиньковский:

- Да. Потому что у меня были сердечные дела. Я порой до остановки 400 метров не мог пройти, останавливался 3-4 раза… не говоря уже про лестницу… ну, понятно, что тут все – и сосуды, и инфаркт обозначился, и стенокардия… И когда я пошел первый раз на обследование в конце 2014 года, меня хотели положить, но я отказался, под расписку. И в то же время рисковал, сильно рисковал… целый год без ионизированной воды… потому что это было в 2014-м в конце, 2015 год я как бы по наитию жил… хотя прописали таблетки, неделю попил – вижу, не могу понять, помогает мне это или нет… и вот только 10 февраля 2016 года я приобрел прибор. Конечно, сразу результатов я не почувствовал. Читал, сколько можно осознавал вашу книгу, очень полезная, надо всем ее читать, постоянно, это как настольная книга должна быть, иначе в голове не уложится с первого раза, читать надо постоянно – это я говорю тем людям, которые уже приобрели этот прибор…

А. Петрович:

- Я бы хотел вас немного перебить. Читать нужно хотя бы инструкцию, потому что многие люди даже до этого не доходят.

Е. Зиньковский:

- Да. И вот по истечению трех лет произошли осознательный переворот и верение в эту воду. В связи с тем, что, когда осознаешь, что ты пьешь определенный катализатор, ту жидкость, которая помогает тебе в главном процессе обмена веществ в теле, и в результате осознание пришло после того, когда я почувствовал легкость в теле. У меня появилась хорошая сгибаемость тела, а ранее я не мог даже носок порой надеть, тяжело было. В последнее время был случай, когда одна коленка у меня опухла, я ее с помощью лекарств – две недели, а через год случилось с другой и я не использовал никакие обезболивающие лекарства, таблетки, а только пил воду. И, вы не поверите, в понедельник случилось – ночь проспал, встал на костыли, а в среду утром уже пошел пешком…

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде. В нашей студии официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф Андрей Петрович. И наш сегодняшний гость Евгений Алексеевич Зиньковский.

А. Петрович:

- Да, Евгений Алексеевич Зиньковский. Почти как мой Круковский – мой дедушка. А мой дедушка – Владимир Зенкович, кстати. Поэтому вообще все очень близко. Значит, если у вас есть вопросы к нашему гостю, потому что это реальный пользователь нашего прибора, это не засланный казачок, вы можете в этом убедиться лично… где находится ваше именно… здесь, под Москвой, да?

Е. Зиньковский:

- Да.

А. Петрович:

- Да, во-первых, мы за эфиром поговорили, человек не женат… милые дамы, имейте в виду… дом в Подмосковье, приют домашних животных… а кошки есть у вас или только собачки?

Е. Зиньковский:

- Да, есть кошки.

А. Петрович:

- Ну, все, вы без невесты от нас не уйдете. Вообще моя мечта, скажу вам честно, сделать программу знакомств, и я говорил это, раньше, за эфиром, для тех людей, кому за 60, за 50, за 40, за 70, за 80… и, может быть, даже за 90. Потому что в любом возрасте жизнь не кончается.

Е. Зиньковский:

- Да.

А. Петрович:

- На самом деле, я однажды в молодости посмотрел один фильм, где человек говорил, что с возрастом ничего не меняется, меняется только облик человека, но душевности становится только больше. Я считаю, что это правда, это так. Поэтому, милые дамы, сегодня прозвучит телефон нашего уважаемого гостя и, если вы так же любите домашних животных, как он, уже есть о чем вам поговорить. Человек очень сентиментальный, человек очень порядочный и видно это даже по глазам, поэтому я считаю, если вы одинокая дама, то стоит позвонить, познакомиться и просто помочь именно вашему приюту для животных… А вы отдаете животных? Можно забрать?

Е. Зиньковский:

- Да. Только лучшим людям.

А. Петрович:

- Кто у вас там сейчас есть? Может быть, кто-то услышит нас и захочет забрать…

Е. Зиньковский:

- Ну, прежде надо видеть животное, конечно. Но последнюю оценку даем по человеку, который действительно примет и будет ухаживать лучше, чем я за собакой. При таком условии хочется отдавать собаку.

А. Петрович:

- Согласен с вами. Потому что это уже как отдаешь ребенка, по большому счету.

Е. Зиньковский:

- Да.

А. Петрович:

- Я всегда понимаю, почему вот заводчики собак все время плачут, когда отдают животных, если это настоящий заводчик. Потому что это ребенок… Давайте мы назовем ваш номер телефона. В конце этой части мы назовем ваш номер телефона – пожалуйста, подготовьте ручки ваши, чтобы записать номер телефона нашего гостя, а пока давайте поговорим об ионизированной воде. Мы остановились на том, что у вас был инфаркт?..

Е. Зиньковский:

- Установили инфаркт... стенокардия…

А. Петрович:

- Как вы это поняли? Как это происходило?

Е. Зиньковский:

- Это был зажим в груди, типа гиперкриза, когда ни вдохнуть, ни выдохнуть, движения тяжелы, одышка высшей степени.

А. Петрович:

- Ни с того, ни с сего?

Е. Зиньковский:

- Да, порой ни с того, ни с сего.

А. Петрович:

- Это продолжалось часто или это резко вдруг наступило?

Е. Зиньковский:

- Постепенно.

А. Петрович:

- А с чего все начиналось?

Е. Зиньковский:

- Началось все с того, что плохо спалось, тяжело подниматься, идти с остановками приходилось, затем одышка… одним словом, в комплексе все выражалось в том, что в конечном итоге инфаркт заработал и не заметил как.

А. Петрович:

- То есть, вы перенесли его на ногах?

Е. Зиньковский:

- Да. Получается так.

А. Петрович:

- И как его обнаружили?

Е. Зиньковский:

- Обнаружили врачи, когда попал первый раз… сдал анализ крови, там холестерин высокий, первый раз хотели госпитализировать, отказался, как я уже говорил. А потом с риском, конечно, принял таблетки, неделю пил, затем отказался и по наитию жил дальше, до той поры, пока не приобрел прибор. После этого появилась какая-то уверенность, постепенное осознание того, что это мне поможет. И помогло. Помогло так, что хожу, и даже к вам, поднимаюсь, безо всякого…

А. Петрович:

- Я вижу, что у вас есть документы. То есть, это ваши справки?

Е. Зиньковский:

- Да. Здесь есть справка о том, что…

А. Петрович:

- Антон, прошу вас забрать их и изучить.

А. Челышев:

- Ну, я, конечно, не врач, но вы ж поймете почерк…

А. Петрович:

- Да, вот дайте комментарий по вашей карте здоровья…

Е. Зиньковский:

- Да. Вот самая главная характеристика – это наличие холестерина. Превышен он был у меня в первый раз – 6.51. Видимо, это послужило врачам основанием меня положить. Но когда я стал проверяться через год после принятия… после употребления ионизированной воды, я, конечно, шел осознанно с большим интересом, чтобы услышать вердикт. А была уже новый терапевт и, когда ЭКГ прошел и сдал анализ крови общий, и с замиранием слушал, что будет, она говорит – у вас все в порядке. Тогда я на радостях ей рассказал, что я делал. Не принимал таблетки целый год, а получил вот такой хороший результат.

А. Петрович:

- Да, но мы всех вас предупреждаем, что в первую очередь лекарство нужно принимать, лекарства нам важны, но вода – это как подспорье, потому что она усиливает действие лекарств. И здесь, конечно же, всегда нужно сдавать анализы до употребления ионизированной воды, через месяц, через два, через три… Хотя я считал всегда, что результат уже через первых три месяца будет всегда – ну, в 98% случаев. У вас-то было по-другому?

Е. Зиньковский:

- Да. Ну, потому что у меня, может быть, нагрузка и слишком эмоциональная работа… То есть, в связи с тем, что, так как особые условия, недосып, в связи с тем, что животные, беспокоят, тревога, переживания, и отсюда, может быть, плохо шло выздоровление в связи с этим. Я так предполагаю. Но когда прошло уже три года и я пошел вот осенью проходить диспансеризацию, там результаты подтвердили еще раз, что сахар у меня 4,7, холестерин 5,1. Ну и, казалось бы, можно успокоиться и я чувствую на себе хороший результат – сон улучшается, подвижность улучшилась… одним словом, просто окрылен.

А. Петрович:

- Ну а вообще к вам же можно приехать в приют, такую волонтерскую деятельность вести – привезти корма, условно… что вам требуется сейчас? Вы же финансируете это за свой собственный счет?

Е. Зиньковский:

- Да. Но с помощью волонтеров - последние три года.

А. Петрович:

- То есть, желающий может стать волонтером…

Е. Зиньковский:

- Я тоже волонтер, только немножко приближенный…

А. Петрович:

- Согласен. То есть, волонтер с ответственностью.

Е. Зиньковский:

- Да.

А. Петрович:

- Потому что волонтер любой может завтра соскочить…

Е. Зиньковский:

- Да, а я остаюсь.

А. Петрович:

- А у вас не получается. Да, я знаю одного человека, у которого центр для наркозависимых – именно тех людей, кто на героине сидит. И там было очень много ВИЧ-инфицированных. Мы дарили туда приборы и у людей, у которых была ВИЧ-инфекция, у них анализы, я надеюсь, что тоже будут повышаться, иммунитет. Потому что, по крайней мере, так вот говорят… хотя вот до этого был эфир, вы знаете, про растения, вот мы разговаривали…

А. Челышев:

- …да, с Андреем Владимировичем Тумановым.

А. Петрович:

- Да, вот мы специально подарим прибор. И вот я говорю – рассада будет расти гораздо лучше. Вы ж слышали наш разговор за эфиром? И он говорит – тогда это Нобелевская премия.

Е. Зиньковский:

- Да, скептицизма, конечно, много у него…

А. Петрович:

- По этой теме большинство, к сожалению, жителей России считают, что это обман, что это мошенничество, что мы здесь вытаскиваем последние деньги у пенсионеров, но на самом деле, если в сухом остатке, ведь как можно вытаскивать деньги с пенсионеров, если мы предлагаем те условия, при которых обман невозможен априори. Если есть три месяца тестовый период.

Е. Зиньковский:

- Да, это самое демократичное отношение…

А. Петрович:

- Плюс мы принимаем все звонки…

Е. Зиньковский:

- Да, с обратной связью. Это единственная передача.

А. Петрович:

- Друзья, вот если вы сейчас захотите позвонить и сказать, что вы считаете, что это все обман и наш гость это засланный казачок, как вы их называете, - 8-800-200-97-02. Ну а если вы уже знаете о нас больше немножко и у вас есть наш прибор – а таких людей уже сотни тысяч по России – огромное вам за это спасибо, низкий вам поклон. За вашу любовь к нам в прямом смысле этого слова. Назовите ваш номер телефона. Я уверен, что люди захотят вам помочь.

Е. Зиньковский:

- Наверное, нас будут разделять большие расстояния…

А. Петрович:

- В Москве слушают нас очень хорошо, и сегодня есть перечисления посредством почты, интернета, СМС-сообщений, да даже письмом…

Е. Зиньковский:

- Да, помощь животным всегда нужна… Мой номер телефона – 8-905-502-41-57.

А. Петрович:

- 8-905-502-41-57. 8-903-502-41-57.

А. Челышев:

- Что ж, спасибо большое…

А. Петрович:

- Мы еще на третью часть останемся, у нас же третья часть будет, и мы поговорим с нашим гостем, возможно, у наших уважаемых радиослушателей – наших противников или наших соратников – будут вопросы. 8-800-200-97-02.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде. Андрей Петрович в нашей студии, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды Аквалайф. К нам сегодня в гости пришел один из тех, кто использует прибор Евгений Алексеевич Зиньковский, житель Подмосковья, человек, у которого есть свой приют для животных, и, если вы, друзья, хотите задать Евгению Алексеевичу вопрос, вы можете его прислать в вотсап и вайбер на 967-200-97-02, или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. У нас телефонный звонок, Людмила на проводе. Людмила, здравствуйте, вы откуда?

Людмила:

- Здравствуйте, я из Москвы.

А. Петрович:

- Заинтересовал наш гость вас?

Людмила:

- Андрей Михайлович, я что хочу сказать. Ну, люди каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью. Понимаете, надо пробовать, а не говорить отрицательное что-то, не испробовав это. Вот у меня, например, человек пять уже вокруг меня купили. Видят по анализам… анализы мужа… муж делает химиотерапию, без вашей воды он загибается, когда куда-то отъезжает. А как воду пьет, он химиотерапию переносит очень легко. Ну, пускай не покупают, ну, не верят, ну, ради бога. Насильно в рай не втащишь.

А. Петрович:

- Нет, есть такое выражение, я всегда вообще сторонник пословиц и поговорок русских. Потому что я считаю, что наши предки… во-первых, я верю в существование предыдущих цивилизаций, я в этом просто уверен, потому что это все нам об этом говорит. Во-вторых, я верю, что они уже заранее знали и понимали, насколько на самом деле идет полное отупение людей, то есть, развитие вот это гаджетовое, оно отупляет нас. И, когда они понимали, что человек будет тупым в своей сути, недоразвитым, я опять же с точки зрения недоразвитости говорю в отношении ионизированной воды, только так… Вот, например, сказано – насильно мил не будешь, да. Делу время, потехе – час. Вода камень точит. Это же легко запомнить, легко понять. Но для того, чтобы так емко, четко и коротко сказать, здесь нужна гениальность, я считаю.

Людмила:

- Вы знаете что, вот буквально сегодня я поранила руку. У меня кусок мяса оторвался. Так получилось. Я быстренько в мертвую воду, подержала, у меня кровотечение прекратилось, держала минут 20-30 в мертвой воде. Потом тут же в живую воду, сейчас уже обмотала ватой с живой водой – все, у меня проблема исчезла.

А. Петрович:

- Спасибо вам огромное за ваш отзыв. Но вы же знаете, что скажут? Вы – наш засланный казачок. Казачка, можно сказать…

Людмила:

- Пускай чего хотят, то и думают.

А. Петрович:

- Спасибо огромное. Давайте мы дадим возможность высказаться нашему гостю, потому что вам же нужно ехать, животных оставлять надолго нельзя, я понимаю. Вы агроном по профессии, хоть и не хотели, чтобы я это говорил, но вы, так же, как и я, человек, который близок к земле. Я считаю, что землю надо уважать, так же, как воду, потому что и земля живое существо, и вода – живое, разумное существо. Вот это нужно всем понимать. И пока мы это не поймем, не будет у нас счастья в жизни. Я так считаю. И мы будем катиться в тартарары – это факт. Вот что вы хотели всем слушателям сказать, вас слушает вся Россия, говорите, пожалуйста.

Е. Зиньковский:

- Вот в подтверждение моим твердым убеждениям, что ионизированная вода – это то, что надо нам, людям, активно потреблять, в связи с тем, что по жизни, особенно в возрасте, у людей происходит зашлаковывание организма, а ионизированная вода все-таки это тот бальзам, который помогает нам жить, очищает наше тело, медленно, но очищает, без вреда. И в этом я убедился сам.

А. Петрович:

- А что с животными, вы говорили?

Е. Зиньковский:

- С животными у меня тоже получилось так, что через них я лишний раз убедился – они же тоже живые существа, точно так же болеют, точно так же у них происходит заиливание организма кислотными остатками. Ну, например, если первого кота я не смог спасти от мочекаменной болезни 8 лет назад, ветклиника не помогла, и препараты не помогли… то вот в последнее время, когда я уже пользовался активно ионизатором, то я поступал так. Почему у меня и прибор погорел. Потому что я делал ионизированную воду дважды, подряд, чтобы усилить щелочность. Я убирал из комнаты всю другую воду, расставлял дважды пропущенную через ионизатор воды щелочную, и день, два, три… но до этого признаки были такие, когда кот, кошка очень долго сидят… ну, видно сразу, там сразу понятно, что проблемы. И после того, когда я стал им давать эту щелочную воду, более усиленную, вдруг все в нормальном ритме они…

А. Петрович:

- То есть, сильной концентрации…

Е. Зиньковский:

- Да, посильнее концентрация была. Отсюда вывод – щелочность растворяет фосфатные остатки в мочепроводящих путях и в результате оживает…

А. Петрович:

- Ну а так как наши животные и мы, и все живое, биологическая среда, она практически одинаковая, то, что помогает нам, то и помогает им.

Е. Зиньковский:

- Да, несомненно. Прямая аналогия.

А. Петрович:

- Но вы же тоже сталкиваетесь с тем, что многие люди считают, что мы здесь занимаемся тем, что выкачиваем деньги из людей по большому счету… Это их право, они могут так считать. Я сам еще семь лет назад считал, что это все обман.

Е. Зиньковский:

- И я был когда-то безграмотным в этой области, невеждой. И первую статью читал тоже с открытым ртом… но, когда чуть-чуть углубившись, через вашу книгу, вспомнив химию, физику, действительно, вода приобретает совсем другие качества. Помимо того, что у нас два вида получается, не менее ценна и кислотная вода, но с ней надо обращаться очень осторожно.

А. Петрович:

- Она не для ежедневного внутреннего потребления, все верно.

Е. Зиньковский:

- Да, только наружное применение, как правило.

А. Петрович:

- Да, но внутренне, опять же, когда ее можно пить – я хочу на этом тоже сделать акцент. Первое. Когда сильное отравление, нужно ее обязательно выпить и вы сразу же об этом забудете. Второе. Похмелье. Это тоже факт. Потому что тут человек может умереть. Ведь многие люди умирают от похмелья почему? Они не похмеляются. Вы же знаете, что человек может умереть, если он не выпьет водки. А он выпьет водки, значит, он продолжит. Мы все понимаем, что это яд, вред, наркотик и ни в коем случае не поддерживаем всю эту тему. Но я, как человек, сам бывший в этом аду, хочу сказать, что здесь иногда лучше дать человеку, иначе он может умереть. Потому что у него нехватка этого вещества. Но если он заменит это – то, что он пил – кислотной водой, а через час после этого выпьет щелочной, то это поможет ему выйти из состояния запоя. Выйти и победить похмелье. А если один день – то это детский сад, как говорил Юра Лауциньш, артист, это детский сад, кто один день… но вот детский сад здесь поможет сразу же стаканчик кислотной воды, а потом литр живой через полчаса. Еще слушаем вас, что вы скажете всем радиослушателям, они вас внимательно слушают…

Е. Зиньковский:

- Ну, думаю, что еще большая армия сомневающихся приобретать прибор не приобретать… например, через мои руки прошли 11 приборов за три года. Поэтому здесь чистой воды правда…

А. Челышев:

- Вы говорите 11 приборов через руки ваши прошли – что вы имеете в виду?

А. Петрович:

- 11 человек купили у нас прибор.

Е. Зиньковский:

- Я посоветовал людям, да, убеждая в том, что это помогает, и в результате кто-то самостоятельно приобрел, а кому-то я помог приобрести. Потому как доверие оказывают непосредственно вот мне, потому как я сам на своем примере рассказываю, убеждаю быстрее, чем не обращаясь даже читать книгу или…

А. Петрович:

- Да, у нас остается две минуты, давайте-ка мы еще раз напомним радиослушателям, что, друзья, если вы желаете так же, как наш уважаемый сегодняшний гость, неравнодушный к домашним животным, или вообще вы тоже любите это дело – в плане котиков, в плане собачек – вы находитесь под Москвой, сколько от Москвы километров?

Е. Зиньковский:

- 20 километров. Подольский район.

А. Петрович:

- Да. Вы можете приехать, помочь, стать волонтером. Причем, требуются люди любого возраста. Милые дамы, обратите внимание, наш сегодняшний гость не женат. И выглядит прекрасно в свои годы, тем более, что, если он к животным относится так прекрасно, то и к женщинам будет относиться еще лучше, чем к животным. Поэтому давайте еще раз ваш телефон напомним, чтобы люди могли оказать какую-то помощь, поддержку…

Е. Зиньковский:

- 8-905-502-41-57.

А. Петрович:

- Еще раз. 8-905-502-41-57. 905-502-41-57.

Спасибо вам огромное, что к нам приехали. Без подарка мы вас не отпустим, хоть вы его и отказывались брать и говорили, что не просили…

Е. Зиньковский:

- Да. Не ради этого.

А. Петрович:

- Да. Но все-таки ионизатор воздуха Акваком спа аква www.spaaqua.ru будет у вас, пусть ваши кошечки, если они живут с вами дома, дышат чистым воздухом, или, по крайней мере, вы будете им дышать и жить дольше. А значит, и ваше дело будет продолжаться как можно дольше.

Е. Зиньковский:

- Спасибо. А я желаю процветания вашей фирме и еще больше утвердиться…

А. Петрович:

- Спасибо.

А. Челышев:

- Спасибо вам огромное, Евгений Алексеевич… что провели с нами некоторое время, скажем так, а мы продолжим этот эфир через несколько минут после короткой рекламы. Андрей Петрович в нашей студии остается, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизатор и очистителей воды Аквалайф.

А. Челышев:

- Продолжаем, друзья мои, разговор о чистой воде. Андрей Петрович в нашей студии остается. Официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Друзья, сейчас каждый из вас может дозвониться и оставить свой отзыв о работе ионизатора и очистителя воды «Аквалайф», если он у вас есть.

А. Петрович:

- Да, а нашего гостя мы, разумеется, не отпустили без подарков. И без средств для приобретения кормов. Если вы тоже можете помочь хоть чем-то, пожалуйста, помогите. Потому что это дело нужное. И если вам есть, что сказать и вы хотите попасть сюда в эфир, если вы пользуетесь нашим прибором, тоже никаких проблем я на вижу в этом. Потому что эфир всегда открыт. Так же, как для ваших звонков, так же и для вашего присутствия. Будь то негатив, будь то позитив. Пожалуйста! Если вы считаете, что это обман, звоните и говорите.

А. Челышев:

- На самом деле, это очень хороший опыт. Несмотря на то, что люди, конечно, когда они у себя дома, говорят с нами по телефону, они все такие бодрые и позитивные, энергичные. Оказавшись здесь, несколько человек может потеряться. Но это нормально абсолютно.

А. Петрович:

- Ты знаешь, я первый раз работал в эфире. И мне было 20 лет. Это было в городе Даугавпилсе, в Латвии. И это была программа коммерческая. Называлась она «Рота пейдж». Еще тогда были пейджеры. И я думал, что я больше никогда не выйдут в эфир. Потому что я себя так плохо чувствовал!

А. Челышев:

- Почему «рота»?

А. Петрович:

- Это так называлась компания. «Рота унка». Потом она уже переименована в «Техноленд». Они продавали бытовую технику. Сейчас уже этой компании нет.

Но да, я никогда не думал. Потому что это очень тяжело. Это очень нервы. А если человек к этому серьезно относится… Я иногда такую паническую атаку ловлю, мне кажется, сейчас сознание потеряю.

А. Челышев:

- Я иногда, Андрей, ловлю тут на выходе из студии…

А. Петрович:

- На самом деле, это все не так. Но это все, что внутри, какая борьба происходит в каждом из нас. Но у нас всегда есть сомнения во всем. Мы всегда сомневаемся в себе. Но вот в том, что это работает, здесь сомнения должны быть. Но, согласитесь, как могут быть сомнения, если дается продукция на три месяца на тест. А этого никто не может объяснить. Все говорят так: вы получаете деньги с людей за штрафы. Да, вас могут оштрафовать, если вы прибор не вернете. Да, вы не сможете схитрить, потому что внимательно читайте условия договора. Мы же не на словах это доказываем, а вот на условиях договора. И вы же сами понимаете, что если бы мы обманывали людей, то тут бы каждый вечер была бы топа народу. Вернее, после каждого эфира. И были бы заявления в полицию. Было бы… И нас бы давным бы давно закрыли. Это же очевидно. Мне кажется, это очевидно. Мы на виду. И я так всегда на виду. И все на виду.

Хотя сообщения бывают разные. «Как вы достали!» Извините, что достали. Мы и хотим вас достать, хотим, чтобы вы стали развитым человеком в воде, а не слаборазвитым.

Есть звоночек, давайте послушаем.

А. Челышев:

- Здравствуйте, Валентина.

Валентина:

- Я звоню из города Новосибирска. Я хотела сказать, да, я очень долго сомневалась в приобретении этого прибора. Я слушала очень много передач. Отрицательное и положительное. И все-таки я решила приобрести этот прибор. Я его взяла б/у. И взяла его в сентябре. Мне прислали этот прибор. Я получила прибор.

Знаете, чтобы вот так взахлеб говорить, как все говорят, я не буду. Потому что я ничего не ощутила. Я единственное, ощутила, что вода очень приятная. Пить можно. Но как говорили, что кислотная вода немножко там с кислинкой как с лимоном, я такого не ощущаю.

А. Петрович:

- Стоп! Можно вас остановить и объяснить? У вас, наверное, прибор европейский, который не готовит одновременно воду щелочную и кислотную.

Валентина:

- Нет, готовит.

А. Петрович:

- У вас какой стаканчик? Круглый или полукруглый?

Валентина:

- Полукруглый.

А. Петрович:

- Значит, не готовит. Поэтому чтобы вам получить кислотную воду, дорогая вы наша, уважаемая Валентина, вам нужно приготовить ее на 2,4 ph поставив. Когда вы поставите 2,4, если вы что-то не понимаете, девочки вам объяснят по телефону 8.800-505-08-55. Но вы получите кисленькую воду будто с лимончиком.

Валентина:

- Теперь второй вопрос. Я всегда жду, через какое время надо менять мембрану.

А. Петрович:

- Мембрана меняется тогда, когда вы достаете внутренний стаканчик. И оттуда большим тяжелым ручьем сочится вода.

Валентина:

- Я это прочитала. Там написано, если он подтекает, то это нет, а если вода бежит…

А. Петрович:

- А у вас как?

Валентина:

- Пока еще нормально.

А. Петрович:

- А сколько времени прошло?

Валентина:

- Я в сентябре получила.

А. Челышев:

- В сентябре уже российские приборы появились?

А. Петрович:

- Это был б/у прибор.

- Старый.

А. Челышев:

- Понятно.

А. Петрович:

- Вы видите, некоторые люди говорят, что мембраны у них рвутся через три недели. А некоторые говорят, что она работает по полгода. Здесь как пользоваться.

- И еще. Очень хочется побольше слышать информации. Что-то с этой водой делать, как ее все… Понимаете, жду всегда. Мне, например, надоело слышать, когда из Красноярска передает этот Владимир. Хочется, когда у вас выступает Егоров. Очень приятно его слушать. И хочется познавать. Конечно, мы многого не знаем.

И теперь скажите. А что мне с прибором этим делать? Если бы я хотела себе современный прибор приобрести?

А. Петрович:

- Вы же уже этот приобрели прибор.

Валентина:

- Но я-то приобрела б/у.

А. Петрович:

- Есть у нас программа трейд-ин. Когда вы можете обменять ваш старый прибор на прибор новый. И об этом я каждый эфир практически говорю. С доплатой от 10 тысяч рублей в зависимости от состояния вашего прибора. У вас был он уже б/у. Возможно, это доплата составит 12 тысяч, 13, тысяч. Может, 15 тысяч.

Валентина:

- Но я за 15 брала.

А. Петрович:

- Еще раз говорю. Сейчас такие условия. Условия всегда меняются. Тогда у нас не было российского прибора. Но вот если вы что-то хотите новое узнать, знаете, что советую вам сделать? Все новое, что вы хотите узнать, потому что другой информации мы вам дать не можем, она есть в той книге, которая была в комплекте. У вас есть книга?

Валентина:

- Есть.

А. Петрович:

- Вы ее прочитали?

Валентина:

- Конечно. От корочки до корочки.

А. Петрович:

- Значит, вы уже эксперт по ионизированной щелочной и кислотной серебряной воде.

- Да.

А. Петрович:

- Вы поймите, кому-то нравится, кому-то не нравится, но я вам хочу сказать, вы так же, как и любые люди, дозваниваются в эфир самостоятельно. От нас это абсолютно не зависит. Поэтому если кому-то везет или на то есть судьба, он дозванивается в эфир, как сейчас вы. Вам повезло. У вас есть какие-то еще вопросы или нет?

Валентина:

- Нет, все. Спасибо.

А. Петрович:

- Я стараюсь сейчас ответить на все вопросы. Давайте сделаем так. Друзья, если вы хотите общаться или хотите общаться с теми людьми, кто, в первую очередь, обладает знаниями, а обладают знаниями все наши покупатели, те, у кого есть прибор. То вы можете дать заявку, чтобы вас соединили с нашим покупателем. По телефону 8.800-505-08-55. Если же вы тот покупатель, а у вас есть знания, а вы можете их дать людям, нашим клиентам и покупателям, которые хотят общаться, то вы тоже оставьте заявку по номеру 8.800-505-08-55. И мы вас соединим. Друг с другом. 8.800-505-08-55.

Здесь все, что нужно знать по воде. А это написано в книжке. Все, что нужно знать по воде, это то, что ее надо готовить и пить 30 миллилитров на килограмм веса. И самый главный прием – это прием натощак. Прием воды натощак.

Теперь рассказываю о предложениях, которые на сегодняшний день у нас есть. В первую очередь, у нас есть программы две. Одна программа, которую мы думаем запускать и рассматриваем по вашим многочисленным просьбам, это программа «Трейд-ин». Она уже действует. Но работает она пока только в тех городах, где у нас собственные представительства. Это в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, в Калининграде и в Самаре. Там вы можете европейский прибор, то есть, наш, который мы продавали вам. Не как сегодня звонили люди: а можно вот мы у другой компании купили прибор за 3 тысячи, можно ли его поменять на ваш? Ребята, этого нельзя сделать. По одной простой причине. Мы не можем продавать продукцию не качественную. Это мы не будем делать. Я советовал бы лучше вам сдать вашу воду на анализ. А мы меняем только ту продукцию, которую купили вы у нашей компании. На новую продукцию. В этом и есть программа «Трейд-ин». Вы запорожец на мерседес по программе «Трейд-ин» поменять не можете. Вы можете запорожец поменять на запорожец. Или мерседес на мерседес. Опель на опель. Поэтому если у вас есть прибор, который вы купили у нас, вы его можете поменять по программе на новый российский прибор «Аквалайф спа-аква» https://akvalife.club/ru/ . Прибор премиум-класса. Но с доплатой от 10 тысяч рублей. Если есть повреждения, то плюс, плюс, плюс. Это может дойти до 15-16 тысяч. Именно так.

Так же мы думаем запустить программу «рассрочка», когда вы платите первый взнос 10 тысяч рублей, а потом в течение пяти месяцев по три тысячи рублей. И если каждый ваш платеж будет сделан вовремя, в срок, без обмана, то мы подарим вам по истечении последнего платежа ионизатор воздуха «Супер плюс эко С». Все вопросы вы можете всегда задавать по телефону 8.800-505-08-55. Если вы не находитесь в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону или в Калининграде, а так же в Самаре. Или приходите в наши магазины. В Москве это Большая Семеновская 49 А, в Самаре – Ленинградская, 75. Это исторический центр. Мы там недавно открылись. В Санкт-Петербурге сто метров от Сенной площади – улица Ефимова, 4А. Но не успею все адреса назвать. Поэтому назову в следующей части нашей программы. Запишите телефон: 8.800-505-08-55. 8.800-505-08-55. Сегодня, разумеется, будут скидки, подарки и уникальные предложения. Поэтому оставайтесь с нами!

А. Челышев:

- Продолжим мы после короткой рекламы и выпуска новостей. Андрей Петрович в нашей студии остается. Официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф». Вопросы присылайте в вотсап и вайбер или звоните в прямой эфир после рекламы и новостей.

А. Челышев:

- Продолжаем разговор о чистой воде. Андрей Петрович в нашей студии по-прежнему. Официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф».

А. Петрович:

- Здравствуйте еще раз, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «На чистую воду». И у вас есть возможность высказаться. Пока мы хотели дозвониться, но не получается, до нашего второго гостя, который должен был быть. Но я надеюсь на его абсолютную порядочность, в этом уверен. Все результаты анализов он нам предоставит. Так же он появится в этом эфире. Единственное, я уеду ненадолго. Возможно, это будет вместе с тобой, Антон. На тебе будет эта почетная роль – рассказать о человеке, у которого была проблема серьезная, называемая раком. И что из этого получилось. Получилось ли у него избавиться от этого? Или нет? Вот этого мы ждем.

Мы его сегодня очень сильно ждали. Но он отзвонил и сказал, что ему плохо. И у него поднялось давление. Это я не выдумываю. Я говорю абсолютно серьезно. Мы даже можем дать вам номер этого человека, телефон, если вы хотите. Но мы так же анализы опубликуем, замазав фамилию на нашем сайте, то есть, сохранив его инкогнито.

Но я уверен, что он в эфире появится. Пока в эфире появится новый радиослушатель. Может, с положительным, а, может, с негативным отзывом.

А. Челышев:

- 8.800-200-97-02 – телефон прямого эфира. Первой дозвонилась Светлана. Здравствуйте! Откуда вы?

Cветлана:

- Здравствуйте! Я из Москвы.

А. Челышев:

- Слушаем вас.

Светлана:

- У меня вопрос будет такой к Андрею Михайловичу. Вот я купила ваш прибор прошлой осенью, это в 18-м году. Но почему-то эта пластмасса очень воняет. И мне просто неприятно пить.

А. Петрович:

- Я вам предлагаю действовать так. Мне кажется, что это наговор на нас, в первую очередь, что пластмасса воняет и вам неприятно пить. Просто, скорее всего, признайтесь, вы хотите новый прибор? Правильно?

Светлана:

- Я не хочу новый прибор.

А. Петрович:

- Не хотите? Тогда смотрите, что мы делаем. Я вам советую, мы можем даже сами оплатить анализ в любой сертифицированной лаборатории. Если он воняет, как вы называете, это пластмассой, то, значит, там содержание пластика будет. И это будет нарушение российского законодательства, по которому мы обязаны будем выплатить вам компенсацию. Но если вдруг окажется, в чем я уверен и не сомневаюсь, что пластмассой он вонять не будет, что в этой воде содержание пластика не будет никакого, вода будет чистой как слеза младенца, за анализ, а он стоит порядка 40 тысяч, анализ на все: где-то от 40 до 60 тысяч заплатите вы. Вы на это готовы?

Светлана:

- Нет, конечно. Я пенсионерка.

А. Петрович:

- Тогда…

Светлана:

- Он пахнет. Я уже звонила вашим девочкам.

А. Челышев:

- Пахнет, простите, что? Прибор? Вода? Что?

Светлана:

- Когда открываешь его, начинаешь воду наливать, ну, открываешь, он воняет вот это пластмассой. А потом воду наливаешь. Вода сама не пахнет, ничего.

А. Петрович:

- А что тогда пахнет?

Светлана:

- Вот именно открываешь. Чтобы залить воды.

А. Петрович:

- Давайте так. Это очень странно, мне кажется. Сама вода не пахнет, а пахнет сам прибор пластмассой.

Светлана:

- Да.

А. Петрович:

- Давайте сделаем так. Вы в Москве живете? Правильно?

Светлана:

- Да. В Москве.

А. Петрович:

- Вы ходите? Вы можете приехать к нам в магазин на Большую Семеновскую, 49 А.

Светлана:

- Да. Могу.

А. Петрович:

- Вы приезжаете туда с этим прибором. При вас на месте, а я попрошу людей, чтобы они засняли видео, а это видео мы выложим на наш сайт, при вас готовится вода. Прямо при вас. И люди так же, как вы нюхали, сразу же будут нюхать носами эту воду. Вернее, не воду, вы говорите, что вода не воняет, а воняет прибор.

Светлана:

- Вода не воняет.

А. Петрович:

- С водой, значит, все в порядке. Значит, не в порядке что-то с прибором. Давайте они так же понюхают этот прибор. И если он будет вонять, то вам его поменяют на такой же. Равнозначный.

Светлана:

- Хорошо. Я приеду.

А. Петрович:

- Когда вас ждать?

А. Челышев:

- Запишите телефон этого человека.

Светлана:

- Я звонила в самом начале еще, когда я его привезла. И какое-то время прошло. И я вот этот неприятный запах… я звонила вашим девочкам. Они сказали, что промойте. Но я промыла. Но чего толку? Толку нет. Все равно он пахнет.

Я все поняла.

А. Петрович:

- Мне кажется, что вам кажется.

Светлана:

- Да? Хорошо, если мне кажется.

А. Петрович:

- Если бы воняла пластмассой… Как я сначала понял, что воняла вода. После того, как предложили вам сделать анализ, чтобы убедиться, что в воде нет пластика…

Светлана:

- Нет, я сразу сказала, что вода не воняет, а сам пластик просто.

А. Петрович:

- Слава богу, что вы уверены, что вода чистая. Но раз вас напрягает это, как вы называете, вонь, в чем я, конечно… Может, такое быть, но я очень сильно сомневаюсь. Приезжайте на Большую Семеновскую. Когда вас ждать, чтобы я мог проконтролировать этот вопрос? И взять его на контроль.

Светлана:

- Ну, где-то на следующей неделе. Среда или четверг.

А. Петрович:

- В среду или в четверг будем вас ждать. Как вас зовут?

Светлана:

- Светлана Ивановна.

А. Петрович:

- Светлана Ивановна, с вами обязательно созвонятся прямо сегодня руководители нашего сервисного центра. Возьму я лично этот вопрос на контроль. И мне очень хотелось бы узнать, как же может прибор вонять. А вода не вонять. Но если вдруг случится так, что у вас есть какой-то неприятный запах, как вы говорите, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь, то, разумеется, прибор имеет гарантию три года. И в течение трех лет мы поменяем вам этот прибор на точно такой же. На тот, который уже пахнуть не будет.

Если у вас есть какой-то отзыв, как и этот негативный, звоните по телефону 8.800-200-97-02.

Антон, у меня вопрос к вам.

А. Челышев:

- Пожалуйста.

А. Петрович:

- Вы тот человек, который помог нам очень сильно, связал нас с именно институтом имени Скрябина, правильно?

А. Челышев:

- Да. Академия ветеринарная.

А. Петрович:

- Где у нас проходят клинические исследования.

А. Челышев:

- Да. Они практически завершены.

А. Петрович:

- Исследования, кстати, очень в тему нашей программы. Тема связана с домашними животными. Они были на котиках. Или как я называю, на кисках.

А. Челышев:

- На котиках, на собачках, на всех.

А. Петрович:

- Расскажите, что мы имеем сейчас.

А. Челышев:

- Сейчас исследования завершены. Пишется итоговый материал. У меня есть уже черновые наброски. Если кратко, то сформирован по итогам исследования набор практических советов для владельцев животных. И два из них уже у меня есть. И я готов их озвучить прямо сейчас.

Итак, что говорят специалисты кафедры хирурги ветакадемии имени Скрябина, на базе которой проходили исследования. Есть несколько рекомендаций. Вот две из них. Использовать щелочную ионизированную воду с ph9,0 в составе комплексного лечения острых гастритов, энтеритов, гастроэнтеритов, энтероколитов и гепатитов на протяжении 14 дней. Просто на протяжении двух недель поить животных щелочной водой с ph9,0.

Я сейчас не хочу давать обрывочные сведения о том, насколько эффективны…

А. Петрович:

- А если кратко?

А. Челышев:

- Если кратко, все хорошо. И выздоровление на фоне щелочной воды при ряде патологий наступает примерно в два – два с половиной раза быстрее, чем без употребления щелочной воды с высоким содержанием ph.

А. Петрович:

- Это официально.

А. Челышев:

- Вторая рекомендация. Это совершенно официально. При лечении и профилактики хронических патологий ЖКТ рекомендуется прием щелочной ионизированной воды с ph8,5 – 8,7 на протяжении трех-четырех недель. Это если говорить о лечении и о профилактике. Ну, а о том, что будет с организмом животного, если он просто будет пить эту воду всю жизнь, мы поговорим, когда исследования будут официально завершены. Статья будет написана, подписана и заверена. И передана вам.

А. Петрович:

- Я надеюсь, что вы сможете нам помочь тем, что те люди, которые проводили эти клинические исследования, были у нас в прямом эфире.

А. Челышев:

- Они готовы.

А. Петрович:

- Отлично. Это первый наш ответ вам, друзья. Те, кто не верил, считал, что это обман и мошенничество. Здесь вы тоже скажете: мы все купили! Но скажу вам так, друзья, что, может, тогда меня должны, если мы всех вокруг купили, тогда меня должны были бы звать не Андрей Петрович, а Воланд. И я скоро будут давать свое представление в варьете. Поэтому, друзья, купить всех невозможно. Во-вторых, мы за каждое слово отвечаем. По закону Российской Федерации. И действуем мы строго в рамках российского законодательства. Эти исследования, которые проводились, они первые. Но отнюдь не последние. Мы будем их продолжать постоянно.

Но, как я вам уже говорил, это только увеличивает стоимость нашего прибора. Мы не успеем, потому что остается меньше минуты, поговорить с нашим человеком. Поговорим с ним в начале следующей части нашей программы. И тогда я вам расскажу, что мы приготовили для вас. Ведь сегодня уже началась весна! Скоро будет у нас самый главный женский день! А это значит, что всех вас, милый дамы, ждут подарки. И так же, как и уважаемые мужчины. Я надеюсь, что вы подарите подарки своим дамам, хотя бы цветочки. Но если вы поставите эти срезанные, уже практически трупы, цветочки в щелочную ионизированную воду, то они дадут корни. И дадут ростки, если вы эту щелочную ионизированную воду, приготовленную в ионизаторе очистителе воды «Аквалайф спа аква» https://akvalife.club/ru/ в нашем новом российском премиальном приборе, будете менять каждый день, то эти цветы достоят до следующего 8 марта. Это факт.

А. Челышев:

- Можно будет их посадить весной.

А. Петрович:

- И они дадут всходы.

А. Челышев:

- Точно достоят.

А. Петрович:

- Поэтому, друзья, давайте мы примем крайний звонок. Человек на линии.

А. Челышев:

- Продолжим мы после короткой рекламы. Андрей Петрович остается в нашей студии. Официальный представитель российского завода изготовителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф».

А. Челышев:

- Немного времени осталось. Андрей Петрович в нашей студии, официальный представитель российского завода-изготовителя ионизаторов очистителей воды «Аквалайф». Один-два звоночка примем и…

А. Петрович:

- Крайний звоночек на сегодня, потому что мне есть, что вам сказать.

А. Челышев:

- Сергей, здравствуйте! Вы тот счастливчик, которого мы услышим.

Cергей:

- Здравствуйте!

А. Челышев:

- Откуда вы?

Сергей:

- Я из города Дзержинска Нижегородской области.

А. Челышев:

- Город химиков?

Сергей:

- Нет. Дзержинск. Да, да, город химиков. Нас все страшилкой делают во всем мире. Я хочу сказать, что приобрел ваш прибор буквально около трех месяцев тому назад. И сразу почувствовал, что он, действительно, помогает.

А. Петрович:

- Это уже наш новый, российский?

Сергей:

- Да.

А. Петрович:

- Слушаем. Я уточнил.

Сергей:

- Значит… Стали пользоваться им. У нас воду пьет вся семья. Все очень довольны. Что конкретно у меня? Мне 75 лет. У меня всю жизнь была изжога. Буквально через две недели изжога пропала. Стул наладился. Все стало прекрасно. Жизнь кажется в розовом цвете. Я вам очень благодарен. И рад, что есть такие люди, которые помогают нам жить. Вот такая у меня информация.

А. Петрович:

- Скажут же, что вы химичите с отзывом. Вы наш засланный казачок. Тем более, из города химиков.

Сергей:

- Какой там засланный. Какой есть, но никакой не казачок. Могут мне позвонить хоть сейчас.

А. Петрович:

- Дайте свой номер. Пусть вам люди позвонят, если вам не сложно.

Сергей:

- Так. 8-906-357-17-71. Сергей Степанович.

А. Петрович:

- Сергей Степанович, а вы кто по профессии? Сколько вам лет?

Сергей:

- Я женат. У меня трое взрослый сыновей. Но я работаю на своей машине. Вот так вот. Конечно, мне трудно было приобрести прибор, потому что он, так сказать, довольно-таки достоинства большие и стоит он хорошо. Но вот прибрели. И все рады.

А. Петрович:

- Сейчас, вы считаете, это было вложение в будущее? Или это зря потраченные деньги?

Сергей:

- Нет. Это, как раз, громадное вложение. В наше здоровье. Всей нашей семьи. Вся семья пьет.

А. Петрович:

- Вы видели этот прибор. Он стоит тех денег, которые мы за него просим? Или нет?

Сергей:

- Да, знаете, хотя бы одно то, что он мне дал, что изжогу убил, он уже стоит.

А. Петрович:

- Спасибо вам огромное. Сколько у нас остается времени? 7 минут 30 секунд. Времени много для того, чтобы мне рассказать вам о том, что нас всех ждет в ближайшее время.

Ждет нас, что я уеду, меня не будет три недели. Мы открываем новое представительство в одной из стран, да? Так же, как я уже говорил, к моему возвращению уже будет открыт новый наш магазин в Москве на Петровке, 30/7. Большая Семеновская, 49А – магазин будет работать так же. В Санкт-Петербурге мы находимся на улице Ефимова, 34А в бизнес-центре «Мир». Налево, на первом этаже. Это 100 метров от Сенной площади. В Калининграде - Московский проспект, 40 в бизнес-центре «Балтийский», 7 этаж. В Ростове-на-Дону это переулок Семашко, 114 – бизнес-центр «Ленд-Лорд». И в Самаре открылись совсем недавно. Уже магазин нового уровня, премиум-класса. В старом историческом центре города – улица Ленинградская, 75.

Что я вам предлагаю, друзья? Я вам предлагаю просто попробовать. Больше ничего. Взять нашу продукцию на пробу, проверить ее на зуб. Сдав анализы до употребления ионизированной щелочной, кислотной серебряной воды. Те, у кого уже есть наш прибор, вымачивайте в ней овощи и фрукты. Вымачивайте в ней мясо. Вымачивайте в ней рыбу и курицу обязательно. И вы будете видеть. В щелочной, что происходит. Прочитайте всю ту литературу, которая идет в комплекте. Там все написано от «А» до «Я». Про воду, про заболевания, все написано. Но знайте, что ионизатор воды – это не лекарство. Ионизированная вода – это не лекарство. Она ничего не лечит. Но это лучше, чем лекарство. Она, действительно, работает. Она, действительно, помогает.

И можно вернуть, в том случае, если это вам не поможет в течение трех месяцев. Поэтому сдайте анализы до, во время, через месяц, через два, через три. Самое главное, что надо пить это натощак – щелочную воду. И набирать эту норму – 30 миллилитров на килограмм вашего веса. Вода вкусная, вода полезная. Щелочная, кислотная. Ее больше наружно используем. Есть горячая служба, по которой вы можете всегда позвонить и проконсультироваться.

Прибор ионизатор очиститель воды «Аквалайф спа аква» - это, действительно, премиум-класса прибор. Так он стоит 35 тысяч рублей, сегодня… Вообще мы открываемся в 35 городах, вы знаете. Но не сами. Мы будем продаваться в крупнейшей федеральной сети медицинской техники и товаров для красоты и здоровья. Поэтому о скидках больше речи идти не может. Но сегодня еще в честь наступающего праздника или уже прошедшего праздника, в зависимости от того, когда вы эту программу услышите, вы можете заказать нашу продукцию всего за 18 тысяч рублей. Срок службы нашего прибора 12 лет. Разделите 18 тысяч на 12 лет, потом на количество месяцев, количество дней, то стоимость живой, мертвой и серебряной воды, ведь у нас еще электрод из серебра 99,99 пробы. А это тоже, можно сказать, золото! Но это серебро. Это круче! Ведь серебро оказывает лучшее воздействие на организм, чем золото. Но в умеренных дозировках. И наш прибор вам подскажет, если вы что-то будете делать неправильно, потому что у него голосовой помощник. Триста! Уже триста автоматических режимов. Электроды из металлов платиновой группы и 7 лет на них гарантия от российского завода-производителя. Это самый большой объем в своем классе – три с половиной литра. Это первый и единственный на сегодняшний день в мире прибор, который работает с теплой водой до 45 градусов. Эко-мембраны, абсолютно не рвущиеся эко-мембраны. Сроком службы от 6 до 12 месяцев. И сегодня будет двойной комплекс мембран! Во-первых, на всю жизнь работы прибора, на все 12 лет! Плюс будет ph-тестер в комплекте. И в комплекте будет энциклопедия пищевых растений. Это последний раз. И у нас их больше не осталось. Энциклопедия пищевых растений от «А» до «Я». Потому что в этой воде завариваются все травы прямо в холодной, но вы же ее можете подогреть, пить теплую воду, сохраняя все полезные вещества целебных российских трав.

Поэтому, друзья, 18 тысяч рублей за этот большой комплект. Девочки-операторы об этом не знают. Это я только что придумал. Поэтому скажите, что вы слушали программу на радиостанции «Комсомольская правда». Записывайте номер телефона: 8.800-505-08-55. Но я бы был не я, если бы у меня не было для вас три уникальных предложения! Вот все, что я только что перечислил, со всем комплектом подарков, с двойным комплектом мембран, с энциклопедией, которая так стоит порядка 2 тысяч рублей, она с картинками, там все написано врачом, кандидатом медицинских наук, женщиной прекрасной. Цветная, с картинками! Как травы собирать, как хранить, что можно с чем употреблять, что нельзя. Ответы на все ваши вопросы там есть.

Так же будет за 21 тысячу два прибора – это ионизатор воды и ионизатор воздуха. «Супер плюс эко С» - это российский прибор, который не требует каких-либо расходных материалов. Единственное, его надо очищать от грязи, от пыли и пылевых клещей, которые в вашем воздухе. И он их будет собирать. У вас будет дома ионизированная вода, чистый овощи и фрукты, хорошее настроение и, самое главное, чистый ионизированный полезный воздух как в сосновом бору после грозы. И это будет стоить всего 21 тысячу рублей. И тестовый период 3 месяца. Не понравится, вернете. Но возвращать надо полный комплект.

21 тысяча рублей. 12 лет. Подумайте. Срок службы наших приборов и «Супер плюс эко С» тоже. Ионизатор воды и ионизатор воздуха, энциклопедия, ph-тестер, инструкция, книжка, там все написано.

А за 33 тысячи рублей, здесь будет вам шах и мат, друзья! Потому что это ионизатор воды, ионизатор воздуха, который я только что назвал. Плюс ионизатор увлажнитель, осеребритель воздуха с доказанным бактерицидным эффектом, единственный в России и имеющий медицинский сертификат. Шах и мат! Шах и мат конкурентам нашим! Всем, кто не верил в эту тему. Это разработка российских ученых, НПО «Кинетика» разработало. Она пришла из военно-промышленного комплекса. На пульте управления. Ночные, дневные режимы. Он ионизирует воздух, очищает, увлажняет. И, в первую очередь, делает его вкусным и полезным. Можно делать с травами эти, как это, когда дышат… Ингаляции! Спасибо, что подсказали! И можн8о наслаждаться тем, что воздух у вас будет чистым, увлажненным. И, действительно, он нужен днем, летом и ночью. Срок его службы тоже до 12 лет. Но раз в год нужно будет менять пьезо-элементы. Если он у вас будет работать 24 часа в сутки 365 дней в году. Стоимость пьезо-элемента – замены 800 рублей. В год. Так он стоит 35 тысяч рублей отдельно. Но сегодня вы можете купить, а это самый выгодный комплект, три прибора за одну цену! 33 тысячи рублей со всеми комплектами подарков, что я перечислил.

Но отдельно его можете сегодня купить за 17 тысяч вместо 33 тысяч рублей. Только для тех, у кого уже есть наш ионизатор и очиститель воды «Аквалайф спа аква» https://akvalife.club/ru/ или любой другой наш ионизатор воды. Заливайте туда ионизированную воду. Это лучше всего: ионизированную щелочную воду. Но здесь тестовый период один месяц. Доставка по России сегодня будет. И курьерская доставка бесплатная.

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Спасибо, что вы есть и за ваше тепло.

А. Челышев:

- Спасибо. Андрей Петрович был в нашей студии. Официальный представитель российского завода ионизаторов и очистителей воды «Аквалайф».