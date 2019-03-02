2019-03-02T16:38:32+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

Без открытий Нобелевского лауреата-2000 Жореса Алферова трудно сегодня представить нашу цивилизациюБез открытий Нобелевского лауреата-2000 Жореса Алферова трудно сегодня представить нашу цивилизациюФото: GLOBAL LOOK PRESS

Обсуждаем главные новости дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»

Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

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Главные темы:

- Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов. Ему было 88 лет. Он был одним из последних представителей поколения советских людей, целью которых было переделать окружающий мир. Тот высокотехнологичный цифровой мир, который нас сегодня окружает, создан во многом благодаря открытиям группы ученых под руководством Алферова. Именно они заложили основу современной техники.

- Вторая по счету пресс-конференция Александра Лукашенко, которая получила название «Большой разговор» прошла вчера в Минске.

- Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко. Также претендующая на пост президента Украины лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила с очередной порцией обвинений в адрес киевских властей. В этот раз она заявила, что действующий лидер страны Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман пять лет обманывают украинцев, заявляя, что не покупают российский газ, а на самом деле «голубое топливо» из России якобы продолжает поступать в Незалежную.

- Несколько часов осталось до того момента, как в Красноярске дадут старт Универсиаде 2019 года. В Сибирь уже прилетели спортсмены из 30 стран. Более того, официальное открытие еще не состоялось - а игры уже идут. Например, соревнования по хоккею с мячом. Сборная России разгромила Казахстан в первом матче на Универсиаде 9:1

- Путешественников в Россию решили приглашать за едой, т.е. развивать гастрономический туризм.

- Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителей. В список предлагается вносить имена людей, лишенных родительских прав, а также отстраненных от обязанностей опекунов или попечителей.

- Футбол. Возобновление чемпионата России. Второй круг чемпионата 2018-2019 годов стартовал накануне победой Анжи. Команда с минимальным счетом обыграла Оренбург.

- Исследование Арктики.

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