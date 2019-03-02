СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-02T16:49:47+03:00

В Красноярске стартует Универсиада 2019 00:00 00:00

Главные темы:

- Умер Жорес Алферов. Лауреат Нобелевской премии, всемирно известный ученый ушел из жизни в возрасте 88-ми лет.

- Весной под сокращения могут попасть более 100 тысяч человек? Эксперты оценивают эти цифры как «невысокий и весьма оптимистичный показатель для российского рынка труда». В зоне риска автомобилестроение и транспортные компании. Почему именно они?

- Фрагменты из эксклюзивного интервью официального представителя МИД Марии Захаровой Радио "Комсомольская правда".

- В Красноярске стартует Универсиада 2019 года. На открытие Универсиады прибыл президент России Владимир Путин.

- Курильские острова предлагают переименовать в Русские.

- Генштаб России: США начали разработку стратегии «Троянский конь». Суть ее заключается в использовании протестного потенциала так называемой «пятой колонны» для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам.

- Планируется введение электронных водительских прав

- Опель объявил о возвращении в Россию. Таким образом владельцы хотят развивать немецкий бренд не только в европейских странах, но и в целом в мире.