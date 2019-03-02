2019-03-02T17:11:28+03:00
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Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителей

Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителейПравительство предложило создать реестр недобросовестных родителейФото: EAST NEWS

Обсуждаем главные новости дня в подкасте «Тема дня» Радио «Комсомольская правда»

Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителей

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Главные темы:

- Умер Жорес Алферов. Ему было 88 лет. Нобелевского лауреата, российского ученого, депутата похоронят на кладбище в Комарове под Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в администрации города. Свои соболезнования родным и близким Жореса Алферова направил президент России Владимир Путин.

- Правительство предложило создать реестр недобросовестных родителей. В список предлагается вносить имена людей, лишенных родительских прав, а также отстраненных от обязанностей опекунов или попечителей. Разработать такой реестр министерство образования и науки предложило еще два года назад.

- Заявление Генштаба России: США начали разработку стратегии «Троянский конь». В подстрочнике так и читается: будем подрывать Россию изнутри. Суть Троянского коня заключается в использовании протестного потенциала так называемой «пятой колонны» для того, чтобы дестабилизировать обстановку и одновременно с этим наносить удары по наиболее важным объектам.

- На спортсмена Александра Емельяненко собрались завести уголовное дело. Все случилось накануне. Золотой мерседес, неправильная парковка, противостояние с эвакуатором, и как следствие - общение на повышенных тонах с людьми в погонах.

- Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля. Московский городской суд отклонил апелляцию спортсменов.Таким образом, все фигуранты дела останутся в СИЗО до суда, и срок их заключения под стражей - составит полгода.

- Кому дом Скрипаля? Там снова можно жить! В Солсбери завершили работы по обеззараживанию дома бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, удалив все следы нервно-паралитического вещества «Новичок». Работы продолжались 13 тысяч часов, заявили в пресс-службе министерства охраны окружающей среды Великобритании. В доме можно жить - вот только воппрос - найдутся ли желающие.

- Футбол. Возобновление чемпионата России. Наконец-то настал праздник для отечественного футбола.

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