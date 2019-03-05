Почему даже ученики начальной школы устраивают побоища, а учителя не могут справиться с агрессивными учениками
Обсуждаем в подкасте «Родительский вопрос» Радио «Комсомольская правда»
Почему даже ученики начальной школы устраивают побоища, а учителя не могут справиться с агрессивными учениками
Главные темы:
- Почему ученики начальной школы устраивают побоища.
- Почему учителя не могут справиться с агрессивными учениками.
- Продолжающийся скандал со школьными учебниками и про то, что учителя обходятся без этого этого перечня и учат по тому, что есть. "Является ли учебник иконой"?