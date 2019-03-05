СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-05T14:02:19+03:00

Почему даже ученики начальной школы устраивают побоища, а учителя не могут справиться с агрессивными учениками

Почему даже ученики начальной школы устраивают побоища, а учителя не могут справиться с агрессивными учениками 00:00 00:00

Главные темы:

- Почему ученики начальной школы устраивают побоища.

- Почему учителя не могут справиться с агрессивными учениками.

- Продолжающийся скандал со школьными учебниками и про то, что учителя обходятся без этого этого перечня и учат по тому, что есть. "Является ли учебник иконой"?