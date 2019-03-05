Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка, а производители предлагают установить минимальную цену на пиво
Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»
Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка, а производители предлагают установить минимальную цену на пиво
Главные темы:
- Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка.
- Своим указом 4 марта Владимир Путин приостановил Договор с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Что это означает и к чему приведет? На эти вопросы ответил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.
- Производители ингредиентов для пива и самого пенного напитка предлагают ввести минимальные цены на пиво.