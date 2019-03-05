СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-05T14:33:40+03:00

Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка, а производители предлагают установить минимальную цену на пиво 00:00 00:00

Главные темы:

- Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка.

- Своим указом 4 марта Владимир Путин приостановил Договор с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Что это означает и к чему приведет? На эти вопросы ответил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

- Производители ингредиентов для пива и самого пенного напитка предлагают ввести минимальные цены на пиво.