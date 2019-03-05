2019-03-05T14:33:40+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка, а производители предлагают установить минимальную цену на пиво

Владимир Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенкаВладимир Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенкаФото: Евгения ГУСЕВА

Обсуждаем главные новости дня в подкасте Радио «Комсомольская правда»

Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка, а производители предлагают установить минимальную цену на пиво

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Главные темы:

- Жириновский предлагает вместо абортов платить маткапитал и забирать ребенка.

- Своим указом 4 марта Владимир Путин приостановил Договор с США о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Что это означает и к чему приведет? На эти вопросы ответил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

- Производители ингредиентов для пива и самого пенного напитка предлагают ввести минимальные цены на пиво.

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