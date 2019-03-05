ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Это возможно?
Обсуждаем в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»
ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Это возможно?
Главные темы:
- Подросток открыл стрельбу из пневматического оружия на Кубани.
- ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Это возможно?
- Где в России хуже всего платят по кредитам.
- Ставки по рублевым вкладам выросли.
- Трамп продлил санкции против России ещё на год.
- Продавцы опасаются дефицита спиртного.
- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.