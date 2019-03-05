2019-03-05T15:10:24+03:00
Личные деньги
Антон ЧЕЛЫШЕВМихаил ЗУБОВ

ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Это возможно?

Обсуждаем главные экономические новости в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные экономические новости в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Это возможно?

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Главные темы:

- Подросток открыл стрельбу из пневматического оружия на Кубани.

- ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Это возможно?

- Где в России хуже всего платят по кредитам.

- Ставки по рублевым вкладам выросли.

- Трамп продлил санкции против России ещё на год.

- Продавцы опасаются дефицита спиртного.

- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.

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