СЕГОДНЯ 13:03 2019-03-05T15:10:24+03:00

ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Это возможно? 00:00 00:00

Главные темы:

- Подросток открыл стрельбу из пневматического оружия на Кубани.

- ЦБ рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке. Это возможно?

- Где в России хуже всего платят по кредитам.

- Ставки по рублевым вкладам выросли.

- Трамп продлил санкции против России ещё на год.

- Продавцы опасаются дефицита спиртного.

- Как преодолеть препятствия на пути к увеличению доли несырьевого экспорта. Эксперт: Наталья Бахова, начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса.