СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-05T17:43:06+03:00

Госдума одобрила во втором чтении запрет на размещение хостелов в жилых помещениях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях 00:00 00:00

Главные темы:

- Депутаты Государственной Думы проголосовали во втором чтении за проект закона о запрете размещать гостиницы и хостелы в жилых помещениях. Авторами данной инициативы выступили более 30 парламентариев.

А вот что говорят в самой отрасли? Там с идеей категоричеки не согласны. Как рассказал нам вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей МусАкин, законопроект не решает ни одной проблемы.

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