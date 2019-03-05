Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях
Законопроектом предусмотрено внесение соответствующих поправок в Жилищный кодекс
Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях
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- Депутаты Государственной Думы проголосовали во втором чтении за проект закона о запрете размещать гостиницы и хостелы в жилых помещениях. Авторами данной инициативы выступили более 30 парламентариев.
А вот что говорят в самой отрасли? Там с идеей категоричеки не согласны. Как рассказал нам вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей МусАкин, законопроект не решает ни одной проблемы.
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