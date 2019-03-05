2019-03-05T17:43:06+03:00
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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях

Госдума одобрила во втором чтении запрет на размещение хостелов в жилых помещенияхГосдума одобрила во втором чтении запрет на размещение хостелов в жилых помещенияхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Законопроектом предусмотрено внесение соответствующих поправок в Жилищный кодекс

Госдума вводит запрет на создание хостелов в жилых помещениях

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Главные темы:

- Депутаты Государственной Думы проголосовали во втором чтении за проект закона о запрете размещать гостиницы и хостелы в жилых помещениях. Авторами данной инициативы выступили более 30 парламентариев.

А вот что говорят в самой отрасли? Там с идеей категоричеки не согласны. Как рассказал нам вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей МусАкин, законопроект не решает ни одной проблемы.

- Накануне покончил с собой Кит Флинт - звезда поколения 90-х - лидер группы The Prodigy. Интересные факты о музыканте расскажет наш корреспондент.

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