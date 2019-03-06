2019-03-06T17:21:36+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Госдума запретила размещение хостелов в квартирах. Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса в 4 миллиарда рублей

Авторы законопроекта пошли навстречу мелкому курортному бизнесу. Фото Лев Федосеев/ТАССАвторы законопроекта пошли навстречу мелкому курортному бизнесу. Фото Лев Федосеев/ТАСС

А пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Госдума запретила размещение хостелов в квартирах. Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса в 4 миллиарда рублей

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Главные темы:

- Госдума запретила размещение хостелов в квартирах. Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса в 4 миллиарда рублей.

- Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле.

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