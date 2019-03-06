Госдума запретила размещение хостелов в квартирах. Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса в 4 миллиарда рублей
А пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Госдума запретила размещение хостелов в квартирах. Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса в 4 миллиарда рублей
Главные темы:
- Госдума запретила размещение хостелов в квартирах. Минэкономразвития оценило потери малого бизнеса в 4 миллиарда рублей.
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле.