Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах, а владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
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Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах, а владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
Главные темы:
- Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах.
- Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей.
- В Минздраве подготовили законопроект, который подразумевает штрафы для врачей за неправильное лечение.
- Илону Маску можно, а нам нет что ли? В Нижегородской области построят первый в России частный космодром.