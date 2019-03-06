СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-06T18:01:53+03:00

В аэропортах России хотят ужесточить нормы поведения. А то сидят на полу, понимаешь! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах, а владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей 00:00 00:00

Главные темы:

- Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах.

- Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей.

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