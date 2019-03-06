2019-03-06T18:01:53+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах, а владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

В аэропортах России хотят ужесточить нормы поведения. А то сидят на полу, понимаешь!В аэропортах России хотят ужесточить нормы поведения. А то сидят на полу, понимаешь!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах, а владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

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Главные темы:

- Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах.

- Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей.

- В Минздраве подготовили законопроект, который подразумевает штрафы для врачей за неправильное лечение.

- Илону Маску можно, а нам нет что ли? В Нижегородской области построят первый в России частный космодром.

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